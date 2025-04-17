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O sahneyi hafızasından silemedi... Onu öpmem için zorladılar... Yanlış yaptığımı hissettim!

Güncelleme Tarihi:

#Mary Kate Olsen#Ashley Olsen#Austin Nichols
O sahneyi hafızasından silemedi... Onu öpmem için zorladılar... Yanlış yaptığımı hissettim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 15:24

Sinemada ya da TV ekranında karakterlerin birbirleriyle yakınlaştığı sahneleri izlersiniz... Bazıları bir anda aklınızdan çıkar gider, bazıları da yıllar geçse de hafızanızda yer eder.

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Bir de tabii işin diğer yanı var...

Yani o sahnelerde rol alan oyuncularla ilgili olan ayrıntılar... Bazen bir oyuncunun aslında gerçek hayatta hiç hoşlanmadığı bir meslektaşına aşıkmış gibi rol yapması gerekir...

Bazen de bu tür sahnelerin ardından gerçek aşk başlar...

Onlar da bazı filmlerdeki bazı sahneleri unutur gider, bazılarını hiç unutamaz.

O sahneyi hafızasından silemedi... Onu öpmem için zorladılar... Yanlış yaptığımı hissettim

O SAHNEYİ PEK DE İYİ HATIRLAMIYOR
İşte rol aldığı One Tree Hill adlı yapım ile tanınan oyuncu Austin Nichols'un da böyle bir anısı var...

Ama o bunu öyle mutluluk içinde tatlı bir anı olarak hatırlamıyor. Tam tersine o filmin adını ne zaman duysa ne kadar yanlış bir şey yaptığı hemen aklına düşüyor.

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Austin Nichols'ı bu kadar rahatsız eden film, 2001 tarihli Holiday in the Sun...

O filmde Nichols, Mary Kate Olsen, ikizi Ashley Olsen ve o sırada kariyerine yeni başlamış olan Megan Fox ile birlikte kamera karşısına geçti.

Elbette 2001 yılında bütün bu oyuncular da gencecikti.

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Austin Nichols, Mary Kate Olsen ile öpüştüğü bu sahneyi öyle tatlı bir anı gibi hatırlamıyor. 

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O SIRADA HEPSİ GENCECİKTİ
İşte Holiday in the Sun adlı filmde Austin Nichols ile Mary Kate Olsen'ın canlandırdığı karakterlerin bir öpüşme sahnesi vardı.

Nichols'ı yıllar sonra bile kendisiyle hesaplaşmaya götüren ayrıntı ise o sahnede gizdi.

Nichols, konuk olduğu Drama Queens adlı podcast yayınında işte o sahneden söz etti ve "Yanlış yaptığımı hissettim" diye konuştu.

Anlattığına göre Austin Nichols, o film çekilirken 18 ya da 19 yaşındaydı. Mary Kate Olsen ise henüz 15 yaşındaydı. Senaryo gereği iki oyuncunun öpüştüğü bir sahne vardı.

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O sahneyi hafızasından silemedi... Onu öpmem için zorladılar... Yanlış yaptığımı hissettim


'YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMI HİSSETTİRDİ'
Programda o sahneyi hatırladı Nichols ve "Kesinlikle gergindim. Çünkü Mary Kate 15 yaşındaydı, ben de 18 ya da 19 yaşındaydım, belki de 20. Tam hatırlamıyorum., Bu bana tuhaf hissettirdi, yanlış bir şey yaptığımı hissettirdi" diye konuştu.

O sırada uzun boylu, zayıf olduğunu ve çok genç göründüğünü anlattı Austin Nichols.

"Sanırım Mary Kate ile aramızda büyük bir yaş farkı olduğu söylenemez. Ama benim beynim, 15 yaşındaki rol arkadaşımı öpmenin tuhaf olduğunu söylüyordu" diye sürdürdü sözlerini.

Aslına bakılırsa Austin Nichols'ın filmdeki diğer rol arkadaşı Ben Easter da Olsen ikizlerinden Ashley ile yakınlaşma sahnesinden rahatsız olduğunu anlatmıştı daha önce.

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Ama onun anlattığına göre kendilerine, Olsen ikizlerinin o dönemde 16 yaşında oldukları söylenmişti.

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ONA YALAN SÖYLEMİŞLER
İşin daha da ilginç ayrıntısını da şöyle anlatmıştı Ben Easter: "Menajerim bana, benim yaşım konusunda da Mary Kate ve Ashley'e yalan söylendiğini anlattı. Onlara benim de 16 yaşında olduğum söylenmiş."

Her iki oyuncunun da bu romantik sahne nedeniyle pek de iyi hatırlamadığı Holiday in the Sun bir gençlik filmiydi.

Mary Kate ve Ashley Olsen, hayatlarında ilk kez yalnız başına tatile çıkan iki genç kızı canlandırıyordu. Austin Nichols ile Ben Easter da orada tanıştıkları iki delikanlıyı. Filmde Megan Fox da rol alıyordu.

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Mary Kate ve Ashley Olsen, isimlerini küçücük yaşta kamera karşısına geçtikleri Full House adlı diziyle duyurdu. Şimdi her ikisi de 38 yaşında olan Olsen ikizleri, bir süredir moda tasarımcısı olarak kariyer yapıyor.  

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#Mary Kate Olsen#Ashley Olsen#Austin Nichols

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