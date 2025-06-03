Onu masal prensesleriyle karıştırmayın… Kraliçelik yolunda savaşçı bir asker oldu!

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Öbür yanda da 2001’de bir üniversite öğrencisiyken tanışıp sevdiği prensiyle evlenebilmek için 10 yıl bekleyen, soylu olmadığı için başlarda eleştirilse de sonradan halkın gönlünü kazanan kraliçe adayı…

Kral Charles’ın kanserle mücadelesi devam ederken Galler Prensesi Kate Middleton beklenenden önce oturmak zorunda kalacağı kraliçelik tahtına hazırlanıyor.

2022'DEN BERİ TAŞIDIĞI UNVAN KRALİÇELİK YOLUNUN ANAHTARI OLDU

Zaten halkın gönlünde çoktan kraliçelik mertebesine erişen Kate ve William Kraliçe Elizabeth 2022’de ölüp yerine oğlu Charles tahta geçtiğinde Galler Prensi ve Prensesi oldular.

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Bu tarihi unvan taht sırasını bekleyen veliaht prenslere ve eşlerine veriliyor.

Kapalı kapılar arkasında saray tarafından hatta bizzat kayınpederi Charles’ın da devreye girerek kraliçeliğe hazırladığı Kate Middleton için zaten yıllardır bu iş için biçilmiş kaftan yorumu yapılıyor.

ÇOKTAN HALKIN GÖNLÜNDE KRALİÇE OLDU BİLE

Kraliyet uzmanları Kate’in ilk günlerin heyecanını atlattıktan sonra bu kritik görevde de çok başarılı olacağını, halkın tereddütsüz desteğini de alarak tarihe etkili bir kraliçe olarak geçeceğini düşünüyor.

AMAN YANILMAYIN! O BİR MASAL PRENSESİ DEĞİL

Bunun arkasında da aslında dışarıdan bakıldığında peri masalına benzetilen bir hayatı olsa da Kate’in aslında bir masal prensesinden çok başka bir duruşu olması var.

Mantığını her zaman bütün duygularının önüne koyan ve disiplin konusunda “acımasız” denecek kadar sert olan Kate’in aslında halkın sevgilisi olması da dahil tüm başarısında bu tutumunun payı var.

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Özellikle de kansere yakalanması, tedavi sırasında gösterdiği direnç ve iyileştikten sonra kraliyet görevlerine yeniden aynı adanmışlıkla dönmesi onu herkesin gözünde daha da yükseltmiş durumda.

ZOR GÖREVİNE HAZIRLANIYOR... KAYINPEDERİ DE, KOCASI DA SARAY DA ARKASINDA

Kendisini bekleyen zor görevin yıllardır bilincinde olan Kate Middleton’ın bu meşhur disiplin anlayışıyla kraliçeliğe hazırlandığı ve Galler Prensesi'nin, tahtın varisi Prens William'ı desteklediği için Windsor Hanesi üzerinde bir zamanlar tahmin edilenden daha büyük bir etkiye sahip olduğu söyleniyor.

Kraliyet uzmanları Kate için “Günlük rutininde acımasız bir disiplin ve kendini geliştirmeye olan bağlılığına verdiği önem ona yardımcı oldu” diyor.

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ANNELİK, PRENSESLİK, GELECEKTEKİ ZOR GÖREVİ... HEPSİ İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYOR

3 çocuğuna annelik yapmak, tahtın varisini desteklemek ve kraliyet görevleri arasında zamanını titizlikle bölüştüren ve bir yandan da yoğun bir egzersiz programını sürdüren Kate Middleton için “Üç çocuğuna annelik yaparken kraliyet geleneklerini modern, daha orta sınıf bir aile yaklaşımıyla birleştirebiliyor. Bu, görevine olan bağlılığının yanı sıra, monarşinin önemi ve sürekliliği için de çok önemli görülüyor” deniyor.

Kate Middleton’ın geçmişte daha yumuşak olan karakterinin kraliyet ailesi içinde yükseldikçe yeniden şekillendiğine ve giderek sertleştiğine inanılıyor.

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Halkın karşısına mutlaka güler yüzüyle çıkan, kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve dezavantajlı gruplara son derece şefkatli davranan Kate Middleton’ın perde arkasında kararlı, iradeli ve doğru olduğunu düşündüğü şeyler için savaşmaya hazır bir asker gibi olduğu söyleniyor.