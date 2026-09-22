Onu kurtarabilmek için çok çırpındı ama başaramadı… Biricik oğlu uyuşturucu yüzünden öldü… Kalbi evlat acısıyla kavruldu!

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25 yaşında Kaia adında bir de kızları olan ünlü aile yaşadıkları evlat acısıyla yıkıldı.

Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber, 27 yaşındaki oğulları Presley'nin şüpheli bir aşırı doz vakası sonucu trajik ölümünün ardından ilk kez dün görüntülendi.

60 yaşındaki süper model ve 64 yaşındaki milyoner iş insanı eşi dün akşam saatlerinde, Hollywood'da merhum oğullarının evinden ayrılırken görüldü.

Arabalarıyla oğullarının evinden ayrılan acılı ebeveynler gözlerden uzak kalmaya çalışsa da, bir ara derin bir üzüntü içindeki Crawford'un konuşurken eliyle işaretler yaptığı görüldü. Direksiyonda Rande Gerber, yolcu koltuğunda ise koyu renk güneş gözlükleri ve şapkasıyla yüzünü ve gözlerini gizleyen Crawford vardı.

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Çiftin tek oğlu olan Presley, pazar günü Los Angeles'taki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Genç modelin ölümü, şüpheli bir aşırı doz vakası olarak soruşturuluyor.

Gelen haberlere göre Presley Gerber uyuşturucu etkisinde gibi göründüğü kötü bir halde lüks rehabilitasyon merkezine giriş yapmıştı.

Presley Gerber’in belki de son bir umutla kurtuluş çaresi aradığı bu merkeze geldikten birkaç saat sonra öldüğü söyleniyor.

Cindy Crawford’un oğlu Presley, uzun yıllardır uyuşturucu, panik atak ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor; yaşadıklarını cesurca paylaşıp bir çıkış yolu aradığını söylese de gördüğü tedavilere rağmen yeniden aynı batağa sürükleniyordu.

Santa Monica Polis Departmanı sözcüsü yaptığı açıklamada, pazar sabahı Presley'nin kaldığı lüks rehabilitasyon merkezine acil durum ekiplerinin çağrıldığını ve şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirlendiğini doğruladı.

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Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu henüz resmi ölüm nedenini belirlemedi; ancak otopsi işlemleri dün tamamlandı ve Presley'nin naaşı teslim alınmaya hazır hale getirildi.

Magazin sitesi TMZ'nin haberine göre Presley, Los Angeles'taki rehabilitasyon merkezinin arazisinde bulunan ayrı bir evde kalıyordu ve ev arkadaşları vardı.

Ünlü model, on yıl süren uyuşturucu bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadelesi hakkında açık davranmıştı. 90'ların en büyük süper modeli kabul edilen Cindy Crawford'un iki çocuğu da, hem oğlu Presley hem de kızı Kaia Gerber, anneleri gibi modellik mesleğini seçmişti.

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Cindy Crawford, eşi Rande Gerber ve Presley’nin kız kardeşi Kaia Gerber onun uyuşrutucuyla mücadelesini biliyor, ünlü aile onu kurtarabilmek için uzun yıllardır mücadele veriyordu.

Presley Gerber bu yılın başlarında tartışmalı ve deneysel bir rehabilitasyon tedavisine başladığında ailesi bunun hayatını nihayet rayına oturtabileceğine dair umutluydu.

Kaydedilen ilerlemeden dolayı rahatlamış görünen ailesi; ona cesaret verici mesajlarla destek olmuş, onu bir "savaşçı" olarak nitelendirmiş, "zorluklarla yüzleşme" konusundaki "cesaretini" övmüş ve yıllar süren yıpratıcı bir ruh sağlığı mücadelesine rağmen asla pes etmemesinden duydukları gururu kamuoyuyla paylaşmıştı.

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O dönemde umut verici olsa da, o paylaşım şimdi son derece yürek burkucu bir hal aldı…

Aileye yakın kaynaklar bu mücadeleye rağmen ailesinin Presley’i kurtarma umutlarının giderek söndüğünü ve aslında bu zamansız ölümün "kaçınılmaz" olmasından korktuklarını ifade etti.

"Presley için bir çıkış yolu olduğuna gerçekten inanmıyordum. Bunu söylemek çok üzücü ama durum kaçınılmaz görünüyordu. Çabalamadığı için değildi. Sadece ünlü bir aileye doğmanın getirdiği baskıyla başa çıkamıyordu sanki. Sürekli dışarıdan insanlar tarafından yargılandığını ve anne-babasının başarılarına denk bir hayat sürmesi gerektiğini hissediyordu."

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Presley'in hayatı, şımarık ve "torpilli ünlü çocuğu" (nepo baby) olarak yaftalanan o tipik imajdan çok uzaktı. Yaygın kanıya göre, torpil sayesinde zengin ve ünlülerin çocukları, yetenekten ne kadar yoksun olurlarsa olsunlar, istedikleri her sektöre zahmetsizce giriş yapabiliyorlardı.

Bu, kız kardeşi —25 yaşındaki model ve oyuncu Kaia Gerber— için kolaylıkla katedilmiş bir yol gibi görünüyordu. Kaia şu anda dünyanın en başarılı modellerinden biri olarak yılda tahmini 5 milyon dolar kazanıyor; ayrıca ödüllü dizi “American Horror Story” ve Ryan Murphy'nin Bret Easton Ellis romanı “The Shards”'dan uyarladığı dizide önemli roller üstlenmiş durumda.

Ancak böyle bir kimlik, Presley'in üzerinde ağır bir yük oluşturuyordu.

Aile dostları Presley’nin büyük modellik işleri aldığında, bunun kendi başarısı sayesinde olduğunu düşünmediğini, bunun sebebinin Cindy Crawford'ın oğlu olması olduğunu düşündüğünü ve yaşadığı stresin karşısına çıkan büyük bir engel haline geldiğini söylüyor.

Yakından tanıyanlar ise Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber için “Oğulları başkalarına karşı büyük bir sevgi ve saygıyla yetiştirilmişti; ancak en büyük sorunu, kendisini hiçbir zaman yeterli görmemesiydi. Presley yetişkinlik hayatının büyük bir bölümünde adeta kendini yok etme eğilimi içindeydi. Rehabilitasyon süreçlerinden geçti, psikolojik danışmanlık aldı ve düzinelerce psikiyatristle görüştü; fakat hiçbir şey işe yaramadı. Sonuçta, böylesine sevgi dolu ve destekleyici bir aileye sahip olması bile bir anlam ifade etmiyordu” dediler.

Cindy Crawford ve eşinin hayatının gidişatı hakkında Presley ile uzun uzun konuşmalar yaptıkları ve hayatının nasıl bir çıkmaza doğru sürüklendiğini anlattıkları biliniyor. Aslında Presley de ailesine elinden gelenin en iyisini yapacağına dair hep söz verdiği anlatılıyor.

Kaia Gerber de yakın zaman önce ağabeyinin yaşadıklarına değinmiş, onu çok sevdiğini ve cesur mücadelesinin en büyük destekçisi olduğunu söylemişti.

Cindy Crawford yaptığı son sosyal medya paylaşımlarından birinde oğlu Presley’ye "Sen bir savaşçısın! Kendini bulmak için ateşin içinden geçtin! Seninle gurur duyuyorum!" diye seslenmiş, kardeşi Kaia da "İşte benim kardeşim; seninle inanılmaz gurur duyuyorum" demişti.

Oğluyla çok yakın olduğu bilinen Rande Gerber ise şunları yazmıştı: "Seninle ve cesaretinle gurur duyuyorum. Zorluklarla yüzleşmek gerçek bir güç gerektirir; senin yeniden kendini bulma yolculuğunu izlemek ise her şeye bedel. Seni çok seviyorum."

Geçen Kasım ayında Presley, "bir süreliğine kendi ruh sağlığına odaklanmak" amacıyla sosyal medyaya ara verdiğini açıklamıştı. Bir ay sonra, samimi bir sosyal medya videosunda özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Presley Gerber o zaman da sözlerine “Dürüstlüğün en iyi yol olduğuna inanıyorum" diyerek başlamış ve bağımlılıktan kurtulma mücadelesini anlatmıştı…

Presley modellik kariyerine 15 yaşında başladı ve Dolce & Gabbana ile Calvin Klein gibi moda markalarının kampanyalarında yer aldı. IMG Models ile anlaşma imzalayan Presley, 2018 yılında annesiyle birlikte bir Pepsi reklamında da boy gösterdi.

Ünlü model genç yaşından beri ruh sağlığı sorunlarıyla da mücadele etmiş ve 2019 yılında alkollü araç kullanmaktan tutuklanmıştı.

Presley, ruh sağlığıyla ilgili sorunları konusunda açık davranmış, sıkıntılarının "çok erken yaşlardan" beri var olduğunu belirtmiş ve bu durumu "büyük bir salgın" olarak nitelendirmişti.





"Gerçekten yapmak istediğim şey bu: insanlara yardım etmek; ister depresyonda olun, ister vücudunuzu olumsuz etkileyen bir sorunla boğuşuyor olun... Çok şey gördüm ve çok şey öğrendim. Umuyorum ki, başkaları adına hataları ben yapmış olurum; böylece onlar benim yaptığım hataları tekrarlamak zorunda kalmazlar."