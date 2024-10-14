Annesi onu kral olsun diye doğurdu: Gönlünde yatan iş pizzacılık!

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Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin dedesi ve babasından sonra taht için sırada olan veliahdı George gibi...

Bugün artık 11 yaşına gelen ve günün birinde ülkesinin kralı olması için daha şimdiden hazırlıklar yapılan George, daha annesinin karnındayken geleceği belliydi.

Dedesi Charles'tan sonra babası William ve onun ardından da George tahta çıkacak. Eğer çok büyük bir değişiklik olmazsa ufacık yaşında takım elbise giymeyi öğrenen George'u bekleyen hayat bu.

Ama biliyor musunuz ki onun hayallerini bambaşka bir meslek süslüyor. Üstelik bunu annesi, Galler Prensesi Kate'e de yüksek sesle çoktan söylemiş bile George. Hatta bunu söylerken yanında başka tanıklar da varmış.

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PİZZA USTASI OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Elbette herkes çocukluk çağlarında farklı farklı mesleklere ilgi duyup büyüyünce onlardan birini seçeceğini söyler. Belki George'un durumu da böyle gelip geçici bir heves.

Ama İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens George şu sıralarda pizza ustası olmayı hayal ediyor.

Bir gün annesi Kate Middleton ile birlikte konutlarından birinin bulunduğu Norfolk'ta bir pizzacıya gitti George. Orada da annesine "Ben büyüyünce pizza ustası olmak istiyorum" diye yüksek sesle söyledi.

Bunu İngiliz Daily Mail gazetesine anlatan kişi de Norfolk'taki kafenin sahibi olan Desmond MacCarhty.

Onun söylediğine göre George, annesi Kate ve başka arkadaşlarıyla birlikte bir gün söz konusu kafeye pizza yemeye gitti. Orada da küçük prense odun ateşiyle yanan pizza fırını gösterildi.

Pizzanın nasıl hazırlanıp pişirildiğini gören George da kendini tutamadı ve "İşte bir gün büyüdüğümde yapmak istediğim iş bu" dedi.

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BU HUYUNU BABASINDAN ALMIŞ

Bu arada Prens George'un pizza sevgisi de kameralara bile yansıyan bir gerçek. George, babasıyla birlikte gittiği bir kriket maçında, kendilerine ayrılan locada neredeyse dünyayı unutarak pizza yerken objektiflere takılmıştı.

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Bundan birkaç yıl önce de Kate Middleton, büyük çocukları George ile Charlotte'un evde de pizza yapmayı sevdiklerini anlatmıştı.

Aslına bakılırsa George'un pizzaya bu kadar düşkün olmasının bir başka nedeni daha var. Prens'in babası William da söylenenlere göre tam bir pizza tutkunu. Belli ki evde bol bol tüketilen bir yiyecek bu.

Kate bundan birkaç yıl önce kocası William'ın pizza tutkusunu "kabus" diyerek nitelendirmişti. Hatta William'ın evdeki kanepelerin üzerinde pizza yediğini bunu yaparken de etrafı dağıtmamaya fazla özen göstermediğini eklemişti.

MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ

Dünyaya geldiği ülkenin gelecekteki kralı olan George, her ne kadar son dönemde daha yoğunluk kazansa da bebekliğinden beri kameralar karşısında.

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Anne ve babasının kucağında uluslararası resmi ziyaretlere de giden George, büyüdükçe de katıldığı etkinliklerin sayısı artıyor.

George son olarak geçen hafta artık kendisi için bir gelenek haline gelen Wimbledon Açık'ta final maçını izlemeye gitti. O sırada yanında anne ve babasıyla birlikte bu etkinliğe ilk kez katılan kardeşi Charlotte da vardı.

Son zamanlarda davranışlarının değiştiği ve artık konumuna alıştığı görülse de George uzun süre utangaç prens olarak bilindi.

Ailesinin kuralları gereği uzun süre kısa pantolonla gezen George, geçen yıldan itibaren küçücük yaşında takım elbise ve kravatla halkın karşısına çıkmaya başladı.

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ÇARPICI İDDİALARIN ODAĞINDAYDI

Prens George her ne kadar geniş bir kesim tarafından "geleceğin kralı" olarak görülse de ortaya atılan birçok iddianın da odak noktasındaydı. Ta ki bu yıl halkın karşısında daha özgüvenli tavırlar sergileyinceye kadar.

Bu iddiaların en önemli nedeni de George'un toplum karşısında sergilediği çekingen tavırları ve neredeyse kalabalıklara karışmaktan pek hoşlanmadığını gözler önüne sermesiydi.

Prens George hakkında önceki yıl dudak uçuklatan bazı iddialar ortaya atılmıştı. Kraliyet ailesini takip eden bazı uzmanlara göre her ne kadar kardeşleri arasında ilk sıradaki veliaht olsa da onun tahta asla oturmayacağını ileri sürdü.

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Bu görüşteki kişilere göre sıra ona gelene kadar monarşi de tarihe karışmış olacaktı. Bazı iddialara göre babası William, tahta çıkacak son kral bile olabilir. Özellikle bir anayasa uzmanı tarafından ortaya atılan bir teori dudak uçuklatacak türdendi.

Bu teoriye göre Prens George, monarşi varlığını sürdürse bile kral olmayacak. Üstelik bunu da kendi isteğiyle yapacak.Böyle bir durumda da tahta, kendisinden sonra gelen kardeşi Prenses Charlotte geçecek. Yani Charlotte da tıpkı şu anda Kraliçe 2. Elizabeth'in olduğu gibi etkili bir monark olarak tarihteki yerini alacak.

Bu yıla kadar bu ve benzer iddialar basının gündeminde uzun süre yer alsa da George son dönemde değişin davranışlarıyla bunları yalanladı desek yanılmış olmayız.

Küçük Prens artık eskisi kadar utangaç değil, daha kendine güvenli ve halktan kendisine yönelen ilgiye ailesinin diğer üyeleri gibi el sallayıp gülümseyerek karşılık veriyor.

George, dedesi Charles'ın taç giyme töreninde de ailedeki diğer bazı yaşıtlarıyla birlikte görev aldı. Ön saflardaki görevini de anne ve babasını gururlandıran bir şekilde yerine getirdi.

BEBEKKEN ULUSLARARASI GEZİYE ÇIKTI

George aslında daha doğduğu andan itibaren gelecekteki görevine hazırlanacak şekilde yetiştiril

meye başlandı. Öyle ki anne ve babasının kucağında bir uluslararası tura bile çıktı.

Geleceğin kralı olduğu için de küçük yaşlarından itibaren belli sorumluluklar veriliyor George'a. Charlotte adında bir kız, Louis adında bir de erkek kardeşi olan George, yedi yaşındayken ailesiyle birlikte ilk Noel ayinine katıldı.

Küçücük yaşında takım elbise giyen George, o zaman sıkılmış görüntüsüyle dikkat çekti. Ama geçen yıllar içinde bu duruma alıştı.

KATI KURALLAR İÇİNDE BÜYÜYORLAR

Bu arada George ve kardeşlerinin yetiştirilme tarzına dair bazı iddialar da ortalarda dolaşıyor uzun süredir. Bunlara göre her ne kadar sınırsız olanaklara sahip bir ailede doğup büyüseler de üç kardeşin uyması gereken katı kurallar var.

US Weekly dergisinin iddiasına göre Kate Middleton ve Prens William, her ne kadar çocuklarına büyük değer verseler de onların gözyaşlarına bile aldırmadan bazı şeyleri yasaklıyor. Hem de katı bir biçimde.

Bunlardan biri de Prens George ve Prenses Charlotte'a getirilen "elektronik yasaklar". Yani bir başka deyişle, her ne kadar dünyanın dört bir yanındaki yaşıtları zararlı olduğunu bile bile saatlerini tabletler, cep telefonları karşısında geçirse de iki küçük kraliyet ailesi üyesinin bu teknolojik aletlere el sürmesi bile yasak.

Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre Middleton ve Prens William, çocuklarının odalarında teknolojik aletlerin esiri olarak değil de bahçede kendilerine daha uygun oyunlar oynayarak büyümesini istiyor.

İşte bu yüzden de Prens George ve Prenses Charlotte'un teknolojik aletleri ellemesine bile izin vermiyorlar. Çift, özellikle de gelecekte kral olması beklenen George'un şımarık yetişmemesi için asla taviz vermiyor. İşte kraliyet çiftinin çocuklarına uyguladığı o kurallardan bazıları.

BABA WILLIAM, ÇOCUKLARININ ŞIMARMASINI İSTEMİYOR

İnternetteki radar online sitesi, Middleton ve Prens William'ın oğulları George'u nasıl terbiye ettiğini Saray içinden kaynaklara dayanarak anlattı.

Kate Middleton'ın çocuk gelişimi konusunda modern yöntemler öneren kitapları elinden düşürmediği de anlatılanlar arasında. Prens George'un babası Prens William'ın birkaç yıl önceki doğum günü kutlamalarının ardından oğlunun çok fazla şeye sahip olduğunu ve bu yüzden şımardığını" söylediği iddia ediliyor.

İddialara göre daha küçük yaşlardayken Prens George bazen yemek yemeyi reddediyordu. Kendisine verilen yemeği yere fırlatıp etrafı da kirletiyordu.

İşte böyle zamanlarda eğer çevre onun yemeyi reddedip saçtığı yemekler yüzünden kirlenmişse temizlenmesine de yardım etmek zorunda kalıyordu. Prens George'un yemek yemediği öğünlerde kimse ona başka bir yiyecek vermiyor ve o gece yatağa aç giriyordu.

Her ne kadar sonsuz imkânları olsa da ailesi şımarık birer çocuk olarak yetişmemeleri için üç kardeşe her istediklerini almıyor.

William ve Kate'in çocuk yetiştirme tarzı konusunda bütün bunlar konuşuluyor ama başka bir ayrıntı daha var. Daha doğrusu kafalarda soru işaretleri yaratan bir durum.

Görünüşe göre çiftin büyük çocukları George ve Charlotte küçük yaşlarından beri olgun davranışlarıyla dikkat çekiyor. Kurallara uyuyorlar, toplum içinde abartılı hatta çocukça davranışlar sergilediklerini birkaç kez dışında gören olmadı.

Oysa en küçük kardeşleri Louis, onların tam tersi. Kişiliği gereği daha hareketli olan Louis, halk arasında bile yerinde duramayan hatta kimi zaman şımarıklık sınırlarını zorlayan tavırlarıyla dikkat çekiyor. Bu durum da William ile Kate'in ün küçük oğullarını diğer iki büyük çocuğa kıyasla daha özgür ve rahat büyüttüğü iddialarını gündeme getiriyor.