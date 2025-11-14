En uyumlu, en aşık gelin çileden çıktı... Onu kocasıyla el ele görünce beyninden vurulmuşa döndü

Haberin Devamı

Diğer yandan öne çıkanlar ünlü isimler olunca bu söylentiler daha fazla ilgi çeker...

Tıpkı son birkaç gündür Jennifer Lopez, eski kocası Ben Affleck, onun en iyi arkadaşı Matt Damon ve ünlü oyuncunun karısı Luciana Borroso'nun adının geçtiği bu ilginç söylenti gibi.

Neler konuşulduğuna geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım... 2022 yılında evlenip geçen yıl resmen boşanan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bir çift olarak son işbirliğini Örümcek Kadının Öpücüğü (Kiss of the Spider Woman) filminde yaptı. Hatta boşandıktan sonra filmin galasında sergiledikleri samimiyet de çok konuşuldu.

Filmin yapımcısı ise şirketi Affleck ile gençlik döneminden beri çok iyi arkadaşı olan Damon'ın Artists Equity adlı şirketiydi.





YAKIN ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDILAR

Durum böyle olunca hem o sırada evlilikleri çatırdayan Lopez ile Afflek hem de Matt Damon yakın çalışmak zorunda kaldılar.

Son dönemde ortada dolaşan iddialara göre de işte bu çalışmada tanık olduğu bazı ayrıntılar Damon'ın karısı Luciana Barroso'nun canını sıktı hatta kızdırdı.

İleri sürülenlere göre Lopez, filmin tanıtım çalışmaları sırasında Matt Damon ile fazla yakınlaştı. Bu durum da Barroso'yu rahatsız etti.

Çifte yakın kaynaklara bakılırsa aile ve dost çevresinde Lucy diye çağrılan Barroso, kocası Matt Damon'a çok güveniyor aslında. Ama JLo'nun kişisel sınırlara saygısız davranışı onun hiç hoşuna gitmedi.





BİR KÖŞEDE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER... KARISI ÇİLEDEN ÇIKTI

Toronto Film Festivali'ndeki gösterim sırasında Jennifer Lopez'in, Matt Damon'ın elini tutması da Barroso için bardağı taşıran son damla oldu.

Kaynaklara göre eğer Lopez ile Barroso arkadaş olsalardı durum farklı bir şekilde algılanabilirdi. Ama Lucy'nin arkadaşlık için attığı adımlar Lopez'den hiçbir karşılık görmedi.

Bunun nedenine ilişkin söylenenler de çarpıcı.

Yapılan yorumlara göre Jennifer Lopez'in derdi arkadaşlık kurmak değil.





ARKADAŞLIK İSTEMİYOR... TEK DERDİ ETRAFINDAKİ ERKEKLERİ ETKİLEMEK

Çevresindeki erkekleri etkilemeye çalışıyor. En azından Matt Damon'ın karısı Luciana Borrosa olup biteni böyle yorumluyor.

İşte o dönemde aslında Ben Affleck ile boşanan Jennifer Lopez, bu çevreden ayrılmak yerine Matt Damon ile yakın ilişkisini sürdürmekte ısrarlı davrandı.

Bu olanlar da Damon'ın karısı Barroso'yu kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı.

Şimdilik bir zamanlar Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez, Ben Affleck ile Matt Damon ve Luciana Barroso cephesinden gelen haberler böyle.

Görünen o ki Lopez'in de Affleck'in de hayatlarına yeni birileri girene kadar eski çift bu tür söylentilerin merkezinde olmaya devam edecek.

Lopez ile Affleck, boşandıktan sonra Örümcek Kadının Öpücüğü filminin galasında samimi görüntüler sergileyince haklarında barışma söylentileri çıktı.

İddialara göre Matt Damon'ın karısı Luciana Barroso, Lopez'in kocasına gösterdiği yakınlıktan rahatsız oldu.