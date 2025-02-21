Onu iki kızı varken evlat edinmişti… Gerçeği çok sonra öğrendi: Ben bir meleğin annesi oldum

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Kavgaları, ayrılıkları, ihanet iddiaları ve sonra da kızlarının velayeti için yaptıkları kavgalarla çok konuşuldular.

ESKİ GÜNLER GERİDE KALDI, ARTIK HERKES MUTLU

Şimdilerde iki eski dost olarak anılsalar da Denise Richards ve Charlie Sheen arasında yaşananlar bir türlü unutulmadı.

Bir dönemin en ünlü çiftlerinden Charlie Sheen ve Denise Richards büyük kavgalarla ayrılmış olsalar da iki kızlarını büyüttüler ve artık iyi birer dost oldular

Hollywood’un asi çocuğu olarak anılan Charlie Sheen şimdilerde daha sakin ve huzurlu bir hayat yaşıyor, çocuklarına örnek bir baba olmak için uğraşıyor.

Denise Richards ise 2018’de evlendiği ikinci eşi Aaron Phypers ile mutlu bir yuva kurdu. Denise Richards iki kız çocuğu annesiyken bir kız bebek evlat edinmişti... Eloise adını verdiği en küçük kızı artık 13 yaşında

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İKİ KIZI VARKEN ZOR BİR KARAR VERDİ…

Yakında eski kocası Charlie Sheen’den doğan kızları 20 yaşındaki Sami Sheen ve 19 yaşındaki Lola Sheen ile bir televizyon programına başlayacak olan 54 yaşındaki yıldız oyuncuya bu programda küçücük bir bebekken evlat edindiği üçüncü ve en küçük kızı Eloise de eşlik edecek.

Denise Richards 13 yaşındaki kızı Eloise’le ve onu evlat edindikten sonra hayatının nasıl değiştiğiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı ve hayranlarını duygulandırdı…

ONU YENİ DOĞMUŞ BİR BEBEKKEN EVLAT EDİNMİŞTİ, GERÇEK YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Richards'ın 2011’de, daha yeni doğmuş bir bebekken evlat edindiği Eloise'e 5 yaşındayken kromozom bozukluğu teşhisi koydu.

Ünlü oyuncu kızını evlat edindikten birkaç yıl sonra onun doğuştan gelen bir kromozom bozukluğu olduğunu öğrendi... Onu zorluklarla büyütse de şimdi küçük kızını "O parlak bir ışık" diye anlatıyor ve hayatına çok büyük bir mutluluk kattığını söylüyor

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Kromozom 8 olarak da anılan bu durum bebeklerde 18 kromozomunun 2 yerine 3 kopyaya sahip olması sonucu oluşuyor. Doğuştan gelen bir kromozom bozukluğu olan bu durum hem fiziksel gelişimde hem de konuşmada gecikmelere ve sorunlara yol açıyor.

ABLALARIYLA ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Richards, bebekken evlat edindiği en küçük kızı için “Eloise parlak bir ışık” diyor…

Ünlü oyuncu kızındaki kromozom bozukluğunun oturmak, yürümek ve kelimeleri söylemek de dahil olmak üzere birçok gelişimsel gecikmeye neden olduğunu söylüyor.

“O her zaman mutludur. Herkes onun etrafında olmayı seviyor. Kızlar onunla çok iyi anlaşıyor. Evlat edinmiş olmam bir şey değiştirmiyor. Eloise onların kız kardeşi. Bu yüzden onunla harika bir ilişkileri var” diyor Denise Richards evlerindeki mutluluğu anlatırken.

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“BENİM KIZIM BİR MELEK”

Eloise’i evlat edindiğinden beri hayattaki en basit şeyleri takdir etmeyi öğrendiğini söyleyen Denise Richards kızı için “O her şeyi seviyor, her şeyi kucaklıyor ve çok mutlu” diyor.

Küçük Eloise ablaları kavga ederken bile aralarına girip onları ayırıyor ve üç kız kardeş hayatlarını birbirlerinin en iyi dostları gibi yaşıyor.

Denise Richards konuşamayan kızıyla iletişim kurabilmek için işaret dili öğrenmiş ve anne kızın arasında kimselerin aşamayacağı büyük bir sevgi bağı kurulmuş

Yetişkin kızları gibi Richards da Eloise'in “Tanrı'nın gönderdiği” bir lütuf olduğuna inanıyor ve ekliyor: “O bir melek.”

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KIZIYLA KONUŞABİLMEK İÇİN İŞARET DİLİ ÖĞRENDİ

Ünlü oyuncu kızına teşhis konduğunda onları nasıl bir geleceğin beklediğini bilmiyordu.

Denise Richards'ın 2018'de evlendiği Aaron Phypers da mahkemeye giderek Eloise'i kendisi de evlat edindi ve ona kendi soyadını vererek öz kızı gibi büyüttü

Eloise hiç konuşmayınca Denise Richards işaret dili öğrendi ve “Çok gözlemci. Her şeyi anlıyor. Ve ona gerçekten neler olduğunu anlamaya çalışmak çok zorlu bir durumdu. Çok zordu” diye anlattığı kızıyla bu şekilde iletişim kurmaya başladı.