Onu hiÃ§ bÄ±rakmayan eski eÅŸi konuÅŸtu: ÃœnlÃ¼ oyuncudan umut dolu haber verdi

Haberin DevamÄ±

Evlilikleri bitti belki yine de dostluklarÄ± hep baki kaldÄ±. Ã–nce biri evlendi, ama diÄŸeri onun hayatÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. O boÅŸandÄ±, bu kez diÄŸeri evlendi. Bu durum da aralarÄ±ndaki dostluÄŸu bozmadÄ±.

Hayat herkese sÃ¼rekli iyilik ve gÃ¼zellik getirmiyor elbette. Onlara da bÃ¶yle oldu. Eski Ã§iftten biri Ã§ok da kolay bir tedavisi olmayan bir hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±. Her ne kadar artÄ±k baÅŸka biriyle evlenmiÅŸ olsa da eski eÅŸi onu hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Sadece iyi gÃ¼nde deÄŸil kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde de onun yanÄ±nda olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi eski eÅŸi, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda Ã¼nlÃ¼ oyuncudan belki mucizevi deÄŸil ala hayranlarÄ±nÄ± az da olsa umutlandÄ±racak bir haber getirdi.

Â

Haberin DevamÄ±

ONU MERAK EDEN HAYRANLARININ YÃœREÄžÄ°NE SU SERPTÄ°

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla anladÄ±nÄ±z Demi Moore ile Bruce Willis'ten sÃ¶z ettiÄŸimizi. Evliliklerini bitirmiÅŸ olsalar da bir zamanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸklarÄ± hala yakÄ±n dostluklarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Emma Heming ile evli olan Bruce Willis iki yÄ±ldÄ±r bÃ¼tÃ¼n geniÅŸ ailenin hayatÄ±nÄ± etkileyen bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele ediyor.

Ã–nce afazi sonra da frontotemporal demans teÅŸhisi aldÄ± Willis. Bu sÃ¼reÃ§te de sadece yeni eÅŸi Emma deÄŸil eski eÅŸi Demi Moore ve toplam beÅŸ kÄ±zÄ± hep onun yanÄ±nda.

HayranlarÄ± da Bruce Willis'ten gelecek haberleri bÃ¼yÃ¼k bir merakla ve heyecanla bekliyor. Ã–nceki gÃ¼n de Demi Moore'dan Willis ile ilgili haber geldi.

'SANILDIÄžI KADAR KÃ–TÃœ DURUMDA DEÄžÄ°L'

MeslektaÅŸÄ± Drew Barrymore'un hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu sohbet programÄ±na katÄ±lan Demi Moore, kocasÄ±nÄ±n durumunun kÃ¶tÃ¼ye gitmediÄŸini ÅŸu anda durumunun kontrol altÄ±nda ve dengede oludÄŸunu anlattÄ±.

Moore, eski eÅŸinin Ã¶yle bazÄ±larÄ±nÄ±n sandÄ±ÄŸÄ± gibi berbat bir halde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼jdesini verdi.

Onun verdiÄŸi bu haber de Barrymore'un programÄ±nÄ± izleyen hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸine biraz da olsa su serpti.

Haberin DevamÄ±

Bruce Willis son gÃ¼nlerde arka arkaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gezintilerde objektiflere takÄ±ldÄ±. Eski eÅŸi Demi Moore, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun bazÄ± Ã§evrelerde konuÅŸulduÄŸu gibi Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sohbet programÄ±nda sÃ¶yledi.

KARISI EMMA DA HAYRANLARINI UYARMIÅžTI: Bundan Ã¶nce de Willis'in ÅŸu anda evli olduÄŸu Emma Heming, Ã¼nlÃ¼ oyuncuyu sokakta gÃ¶rÃ¼nce kendisine baÄŸÄ±ranlara seslenip "Onu gÃ¶rÃ¼nce baÄŸÄ±rÄ±p Ã§aÄŸÄ±rmayÄ±n, kocam dÃ¼nyadan habersiz deÄŸil. Sadece biraz Ã¶zen gÃ¶sterilmeye ihtiyacÄ± var" diye konuÅŸmuÅŸtu. Demi Moore da bu yeni aÃ§Ä±klamasÄ±yla Emma Heming'in bu sÃ¶zlerini desteklemiÅŸ oldu.

Haberin DevamÄ±





HASTALIÄžIN Ã‡OCUKLAR ÃœZERÄ°NDE DUYGUSAL ETKÄ°SÄ° OLDU

ÃœnlÃ¼ oyuncu programda, Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±zlarÄ± Rumer, Scout ve Tallulah Ã¼zerindeki duygusal etkisinden de sÃ¶z etti.

Sadece bu Ã¼Ã§ yetiÅŸkin kÄ±zÄ±n deÄŸil, Emma Heming ile evliliÄŸinden doÄŸan iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n da Ã¶nceliÄŸinin babalarÄ±yla olabildiÄŸince vakit geÃ§irmek olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi Moore.

BOÅžANMAK BÄ°LE ARALARINDAKÄ° BAÄžI KOPARMADI

Her ne kadar artÄ±k evli olmasalar da bÃ¼yÃ¼k bir aile olarak sÄ±k sÄ±k bir araya gelmenin ve birlikte vakit geÃ§irmenin, anÄ± yaÅŸamanÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Haberin DevamÄ±

Demi Moore ile eski eÅŸi Bruce Willis'in boÅŸandÄ±ktan sonra bile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri bu yakÄ±nlÄ±k yÄ±llardÄ±r hem beÄŸeni hem de merak konusu. Bu da boÅŸuna deÄŸil elbette. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eski eÅŸlerin boÅŸandÄ±ktan sonra kanlÄ± bÄ±Ã§aklÄ± hale gelmesinin normal karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda onlar en Ã§arpÄ±cÄ± istisna.

1987 yÄ±lÄ±nda evlenen Demi Moore ile Bruce Willis 2000 yÄ±lÄ±nda yuvalarÄ±nÄ± daÄŸÄ±tma kararÄ± aldÄ±. Ama ondan sonra da birbirlerinin hayatÄ±ndan hiÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±lar.

Demi Moore, Ashton Kutcher ile evliyken de Bruce Willis, kendisinden genÃ§ model Emma Heming ile evlendikten sonra da.

Ã–zellikle de Willis'in Ã¶nce afazi sonra da frontotemporal demans hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eski eÅŸlerin yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, birbirlerine desteÄŸi daha da arttÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte bir sÃ¼re Ã¶nce eski Ã§ifte yakÄ±n bir kaynak da bunun nedenini aÃ§Ä±kladÄ±.

'SENÄ° ASLA BIRAKMAYACAÄžIM' DÄ°YE YEMÄ°N ETTÄ°

Ä°nternetteki Radar adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re Demi Moore, yÄ±llar Ã¶nce Bruce Willis'i hiÃ§bir zaman terk etmeyeceÄŸine yemin etti... Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde de bu sÃ¶zÃ¼ne sadÄ±k kaldÄ±.

2022'de, Hollywood filmlerinin vazgeÃ§ilmez yÄ±ldÄ±zÄ± olan Bruce Willis'in biliÅŸsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ± ailesi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.

KÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Ã¼nlÃ¼ oyuncuya frontotemporal demans teÅŸhisi konuldu. O zor gÃ¼nlerde de eski eÅŸi Demi Moore hep onun, ÅŸu anda evli olduÄŸu Emma Hemin ve ondan dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ±ndaydÄ±.

Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan eski Ã§ifte yakÄ±n bir kaynak bu konuda "Demi her koÅŸulda onun yanÄ±nda kalacaÄŸÄ±na yemin etti. Bruce, zorlu hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ederken Demi'nin kalbi sÄ±zlÄ±yor" diye konuÅŸtu.

EÅžÄ° EMMA'YA YARDIMCI OLMAYA Ã‡ALIÅžIYOR

AynÄ± kaynaÄŸa gÃ¶re Demi Moore, bu yeminine sadÄ±k kalmak iÃ§in Willis'in bakÄ±mÄ±nda ÅŸu anki eÅŸi Emma Heming'e de destek oluyor.

Yine Radar adlÄ± siteye konuÅŸan kaynaklarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Demi Moore, zamanÄ±n akÄ±p geÃ§tiÄŸinin farkÄ±nda. Bu yÃ¼zden de mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca eski eÅŸinin yanÄ±nda olmaya ve hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelesinde ona ve karÄ±sÄ± Emma ile bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±na yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Demi Moore ile evliliÄŸinden Rumer, Tallulah ve Scout adÄ±nda Ã¼Ã§ tane yetiÅŸkin kÄ±zÄ± olan Willis'e geniÅŸ ailesi kol kanat geriyor.

ARTIK KELÄ°MELERLE DEÄžÄ°L, BAKIÅžLARIYLA KONUÅžUYOR

BirÃ§ok unutulmaz filmde hafÄ±zalara kazÄ±nan performanslar sergileyen Willis'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ise giderek bozuluyor. Son duruma gÃ¶re Willis artÄ±k neredeyse hiÃ§ konuÅŸmuyor. Ä°steklerini Ã§evresindekilere bakÄ±ÅŸlarÄ±yla ifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Durum bÃ¶yleyken Demi Moore de haftada en az bir kez eski kocasÄ±nÄ± ziyaret edip onunda vakit geÃ§iriyor.

Bruce Willis'in kariyerini bitirmesine neden olan hastalÄ±k teÅŸhisini almasÄ±ndan sonra baÅŸta eÅŸi Emma Heming olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n geniÅŸ ailesi onun yanÄ±nda yer aldÄ±.

Bir sevgi Ã§emberiyle kuÅŸatÄ±lan oyuncunun hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor herkes.

KÃœÃ‡ÃœK ANLARDAN BÃœYÃœK MUTLULUKLAR Ã‡IKARIYORLAR

Arnold Schwarzenegger'Ä±n eski eÅŸi Maria Shriver'Ä±n Sunday Paper adlÄ± yayÄ±n organÄ±na konuk olan Emma Heming "BÃ¼tÃ¼n aile birlikte zaman geÃ§irmek iÃ§in Bruce'un yanÄ±nda yer alÄ±yor. Hissedilen bÃ¼yÃ¼k acÄ±ya ve yasa raÄŸmen onunla birlikte mutlu anÄ±lar biriktirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.

Heming, bÃ¼yÃ¼k ailenin her fÄ±rsatta bir araya geldiÄŸini ve hayatÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k mutluluklarÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ler Ã§Ä±karmakta ustalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Heming, kocasÄ± Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda eski eÅŸi Demi Moore'un gÃ¶sterdiÄŸi desteÄŸe minnettar olduÄŸunu da saklamadÄ±.

TANIÅžTIKLARI YIL EVLENDÄ°LER

Demi Moore ile Bruce Willis, 1987 yÄ±lÄ±nda bir film galasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. O dÃ¶nemde Moore, niÅŸanlÄ± olduÄŸu Emilio Estevez'den ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Daha o ilk karÅŸÄ±laÅŸmada ikisinin de kalbinde ÅŸimÅŸekler Ã§aktÄ±. Zaten kÄ±sa sÃ¼rede sonra da romantik iliÅŸkileri baÅŸladÄ±.

AynÄ± yÄ±l tanÄ±ÅŸmalarÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Moore ile Willis, hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi. Bu da doÄŸaÃ§lama bir ÅŸekilde oldu.

Bir gÃ¼n Las Vegas'ta bir yerde otururken Willis "SanÄ±rÄ±m seninle evlenmeliyiz" dedi. Moore Ã¶nce bunu ÅŸaka sansa da sonunda gerÃ§ek olduÄŸunu anladÄ±. Tabii ki hemen gidip evlendiler.

Bu ani nikahtan bir yÄ±l sonra da ilk kÄ±zlarÄ± Rumer dÃ¼nyaya geldi.

Bu arada belirtelim ki ÅŸu anda 35 yaÅŸÄ±nda olan Rumer pantneri Derek Richard Thomas ile birlikte bir kÄ±z bebek sahibi oldu. Bruce Willis ile Demi Moore da ilk torun sevincini yaÅŸadÄ± bu ÅŸekilde.

ArdÄ±ndan 1991 ve 1994'te de diÄŸer kÄ±zlarÄ± Scout ve Tallulah dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Ama Ã§iftin evliliÄŸi 2000 yÄ±lÄ±nda sona erdi. Buna raÄŸmen dostluklarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Willis, 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Emma Heming ile evli. 69 yaÅŸÄ±ndaki aktÃ¶rÃ¼n 46 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ±, hastalÄ±k teÅŸhisinin ardÄ±ndan "KocamÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n benimkinden Ã¶nce bozulabileceÄŸini biliyordum. Ama bunun bu kadar erken olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim" diye konuÅŸmuÅŸtu.





Willis, Demi Moore ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rumer sayesinde ilk kez dede olma sevincini de yaÅŸadÄ±. Eski Ã§iftin bir kÄ±z torunu var.

Â