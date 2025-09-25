Onu hem sevdiklerinden hem de memleketinden koparmıştı… Şimdi babasıyla barışacak diye ödü kopuyor: Eyvah, kocam elden gidecek!

Haberin Devamı

2018’de Meghan Markle’la evlendikten iki yıl sonra ailesine sırt çeviren ve karısının memleketi ABD’ye taşınan Harry ailesiyle olan tüm bağlarını koparmış, hepsi hakkında akla hayale gelmeyecek açıklamalar yaptıktan sonra onlarla küsmüştü.

SÜRGÜN PRENS AİLESİNE GERİ DÖNMEYE KARARLI

Aileden dışlanan, babası Kral Charles, ağabeyi Prens William ve yengesi Kate Middleton hakkında söyledikleri yüzünden herkesin kalbini kıran ve bir anda yabancı bir ülkede yapayalnız kalan Harry bu durumu değiştirmeye kararlı.

Kral Charles kansere yakalandıktan sonra başta onunla sonra da ailenin geri kalanıyla barışmayı kafasına koyan Harry bu yolda ilk adımı attı ve Charles ile İngiltere’de bir araya gelip geri dönüşünün ilk sinyalini verdi.

Asi prens gelecekte çocuklarını da alıp ülkesine dönmenin hayalini kurarken ABD’den dışarı adımını atmayan karısı Meghan Markle’ı bir telaş aldı…

EN BÜYÜK KORKUSUYLA BAŞ BAŞA KALDI

Kocasının ailesiyle sorunlarını çözme yolunda attığı adımlardan mutlu olması Meghan’ı da sevindirdi söylenenlere göre. Ancak bu durum bir yandan da en büyük korkusunu bir kez daha açığa çıkardı.

Harry’nin ailesinden kopmasının en büyük sebebi olan Meghan, kocası elden gidecek diye korkmaya, bu yüzden kâbuslar görmeye başladı…

İddialara göre sürgün prens başta babası olmak üzere ailesinin ileri gelenleriyle barışırsa kocası elden gider diye korkmaya başlayan Meghan Markle tam bir panik hali yaşıyor.

"YA KOCAM ELDEN GİDERSE!"

Kraliyet ailesini yakından takip edenler geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantının 76 yaşındaki Charles ile 41 yaşındaki Harry'nin sonunda barışabilecekleri bir işaret olmasını umarak heyecanla beklerken, 44 yaşındaki Meghan'ın kraliyet ailesinin yeniden bir araya gelmesinin evlilikleri için ne anlama gelebileceği konusunda endişelendiğini iddia etti.

Hatta Meghan’ın kocasının onu istemeyen ailesinin bu barışmayı evliliklerini bozmak için kullanmasından korktuğu da söyleniyor.

"Meghan sarayın böl-yönet taktiği kullanabileceğinden endişeleniyor ve Harry'nin kendini onların ayaklarına atması da durumu daha da kötüleştiriyor. Harry açıkça vatanını çok özlüyor ve toplantının olumlu yönlerini geliştirmek için can atıyor. Bu da onun Amerika'daki yaşamlarından çok uzaklaşmasına neden oluyor."

Sussex Düşesi Meghan’ın bu aralar en büyük endişesi kocasının kraliyet ailesi tarafından tekrar kandırılmış olması ve bunun da ayrılıklarına yol açması… “Meghan Harry’yi kaybettiğini hissediyor.”

ONU KAYBEDECEĞİNİ HİSSEDİYOR

Harry ailesiyle arasını düzeltmek için can atsa da Meghan kraliyet ailesinin hiçbir zaman değişmeyeceğine inanıyor ve onların hiç özür dilememiş olmasını sindiremiyor.

Harry’nin ise her şeyi geride bırakıp sadece barışabilmek için tüm bu yaşananları görmezden gelmeye hazır olmasını sindiremiyor.

Meghan Markle, kocasının babasıyla konuşmasından "mutlu" olsa da, bu durum onu ​​"gergin" hale getiriyor ve Harry'nin elinden kayıp gideceğinden korktuğu için son zamanlarda daha "yapışkan" davranıyor.

"BANA NEDEN AŞIK OLDUĞUNU HATIRLA SEVGİLİM"

Yine de düşes umutsuz değil… Kocasını elinde tutmak için planlar yaptığı söylenen Meghan "Harry'nin neden kendisine aşık olduğunu hatırlamasını sağlayacak, en sevdiği yemekleri pişirecek ve daha fazla randevu gecesi ayarlayacak" deniyor ve Harry’yi elinden kaçırmamak için her şeyi yapacağı konuşuluyor: "Onu bu kadar kolay kaybetmeyecek."