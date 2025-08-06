Onu hayat kadÄ±nÄ± olmaktan gÃ¼zel sesi kurtarmÄ±ÅŸtÄ±... Yoksul Ã§ocukluÄŸun acÄ±sÄ±nÄ± paralarÄ±nÄ± savurarak Ã§Ä±karÄ±yor... KaldÄ±ÄŸÄ± otele bir servet Ã¶dedi

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa ortada Ã¶yle "kazandÄ±" diye geÃ§ip gidilecek bir durum yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sesiyle, ÅŸarkÄ±larÄ±yla milyonlarla ifade edilen bir servetin sahibi oldu.

YÄ±llar boyunca hiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, Ã§abaladÄ±. Ä°ki Ã§ocuÄŸuna mutlu bir hayat ve gelecek vermek onun ilk amacÄ±ydÄ± zaten.

Kendi yoksunluk ve yoksullukla dolu Ã§ocukluÄŸuna inat onlarÄ±n her istediklerini elde etmesi iÃ§in canÄ±nÄ± diÅŸine taktÄ±. Onlara kendi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± yaÅŸatmamaya kararlÄ±ydÄ±.

Bunu da baÅŸardÄ± zaten. 340 milyon dolarlÄ±k bir servetin sahibi ÅŸimdi. DiÄŸer yandan hala albÃ¼m yapÄ±yor, konserler veriyor, yani para kazanmaya devam ediyor.

Ama Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§abalayarak kazandÄ±ÄŸÄ± bu parayÄ± da "kraliÃ§eler gibi" harcÄ±yor Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. Zaten ÅŸimdi de yaptÄ±ÄŸÄ± dudak uÃ§uklatan harcamalarla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti.

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YILLARIN BÄ°RÄ°KÄ°MÄ°NÄ° GÃ–ZÃœNÃœ KIRPMADAN HARCIYOR

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Mariah Carey'nin ta kendisi.

GeÃ§en yÄ±l arka arkaya hem annesini hem kardeÅŸini kaybeden Carey, kÄ±sa zamanda toparlandÄ± ve kariyerine geri dÃ¶ndÃ¼. Yine durup dinlenmeden konserlerini veriyor... AlbÃ¼m Ã§Ä±karÄ±yor.

Carey'nin son dÃ¶nemde bu kadar Ã§ok konuÅŸulmasÄ±nÄ±n nedeni ise Londra'da kaldÄ±ÄŸÄ± otel ve burasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± harcama.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± bu ziyareti sÄ±rasÄ±nda sadece otele kelimenin tam anlamÄ±yla astronomik bir para Ã¶dedi.

Gelin bir bakalÄ±m bu nasÄ±l oldu.

ASTRONOMÄ°K OTEL FATURASI

Mariah Carey geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Londra'da Brighton Pride'da bir konser verdi. Sonra da kentten hemen ayrÄ±lmadÄ±. Bunun yerine en lÃ¼ks otellerden biri olan Londra Corinthia'da konakladÄ±.

56 yaÅŸÄ±ndaki Mariah Carey, kente Ã¶zel bir jetle gitti. Ä°ngiliz The Sun gazetesinin haberine gÃ¶re Carey, Londra'ta kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§in otele 250 bin sterlinin Ã¼zerinde Ã¶deme yaptÄ±.

The Sun gazetesinin haberine gÃ¶re Carey, lÃ¼ks otelin Ã¼st katlarÄ±ndaki sÃ¼itlerden birinde kaldÄ±.

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Bu odanÄ±n olanaklarÄ± Ã¶yle kayÄ±tsÄ±z kalÄ±nacak tÃ¼rden deÄŸil Ã¼stelik. GeniÅŸ teras, Ã¶zel spa, ÅŸÃ¶mine, yatak odasÄ±, oturma odasÄ± otelin lÃ¼ks sÃ¼itinin sunduÄŸu olanaklardan.

Bu tÃ¼r bir sÃ¼itte kalmanÄ±n bir gecelik bedeli ise 20 bin sterlin.

PARASININ HESABINI YAPMADAN HARCIYOR

Gazeteye konuÅŸan bir kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa Mariah Carey, iki hafta boyunca otelin en iyi sÃ¼itini kiraladÄ±. Bu kaynak "Mariah gerÃ§ek bir kraliÃ§e gibi yaÅŸÄ±yor" diye konuÅŸtu.

GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Mariah Carey, canÄ±nÄ± diÅŸine takarak kazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± hesabÄ±nÄ± bile yapmadan harcÄ±yor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu durumun bir sÃ¼re Ã¶nce Carey'nin yakÄ±nlarÄ±nÄ± endiÅŸelendirdiÄŸi Ã§ok konuÅŸuldu. Elbette Londra'da lÃ¼ks bir otelde kalmaya ve yÄ±llarÄ±n emeÄŸiyle kazandÄ±ÄŸÄ± para sayesinde rahat yaÅŸamaya hakkÄ± var Carey'nin. Ama yine de yakÄ±nlarÄ± onun mÃ¼srifliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼nÃ¼n birinde zor durumda kalmasÄ±ndan korkuyor.

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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bazÄ± yakÄ±nlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Carey, parasÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k hiÃ§ kullanmayacaÄŸÄ± Ã¼rÃ¼nler iÃ§in harcÄ±yor. Bazen satÄ±n aldÄ±klarÄ±nÄ± ambalajÄ±ndan bile Ã§Ä±karmadan evinin bir kÃ¶ÅŸesinde bÄ±rakÄ±yor. Sonra da onlarÄ± unutuyor.

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LÃœKS HARCAMALARI MÄ°LYONLARA ULAÅžIYOR

YakÄ±nlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Carey'nin lÃ¼ks ve Ã§oÄŸu gereksiz harcamalarÄ± milyonlarca dolara ulaÅŸÄ±yor.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Carey eskiden kazandÄ±ÄŸÄ± parayÄ± harcama konusunda Ã§ok daha dikkatliydi. Fakat son zamanlarda yani yaÅŸÄ± ilerledikÃ§e bu durum deÄŸiÅŸti.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± her zaman pahalÄ± ve kaliteli Ã¼rÃ¼nler kullanÄ±rdÄ± bu kaynaklara gÃ¶re. Ama eskiden en azÄ±ndan etiketlerine bakardÄ±, harcamalarÄ± konusunda belli limitler belirlemiÅŸti. Son dÃ¶nemde ise bu durum deÄŸiÅŸti.

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Mariah Carey'nin parasÄ±nÄ± bÃ¶yle har vurup harman savurmasÄ±ndan endiÅŸe duyan kaynaklar, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n pahalÄ± Ã¼rÃ¼nler satÄ±n almasÄ± bir yana milyonlarca dolarÄ± Ã§ok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde harcayÄ±p bitirdiÄŸini de ifade etti.

Mariah Carey, bugÃ¼n gerÃ§ekten gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran bir servete sahip. Ama mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda kariyeri yÃ¼kselene kadar oldukÃ§a yoksul bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu.

Hatta bir ara kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k olan ablasÄ± onu daha 12 yaÅŸÄ±ndayken hayat kadÄ±nÄ± olmaya yÃ¶nlendirmiÅŸti.

Fakat Marian Carey'in hayatÄ±nÄ± kurtaran ayrÄ±ntÄ± onun eÅŸsiz ve benzersiz sesi oldu. Tabii ki babasÄ±ndan boÅŸandÄ±ktan sonra onu yanÄ±na alÄ±p bÃ¼yÃ¼ten annesinin bu konudaki bilinci.

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Carey, bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce yayÄ±nlanan ve anÄ±larÄ±nÄ± derlediÄŸi "The Meaning of Mariah Carey" adlÄ± kitabÄ±nda geÃ§miÅŸ hayatÄ±nÄ±n zorluklarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

27 Mart 1970'te Huntington, New York'ta doÄŸan Mariah Carey'nin annesi Ä°rlanda asÄ±llÄ± eski bir opera ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± ve vokal koÃ§u Patricia, babasÄ± da Afro-Venezuela kÃ¶kenli havacÄ±lÄ±k mÃ¼hendisi Alfred Roy Carey. Mariah Carey, ailenin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸuydu.

ANNESÄ°NÄ°N YANINDA BÃœYÃœDÃœ

Ebeveynleri, Mariah Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼kken boÅŸandÄ±. Carey'nin babasÄ±yla Ã§ok az temasÄ± vardÄ± ve annesi aileyi desteklemek iÃ§in birkaÃ§ iÅŸte birden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Carey, zamanÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunu evde yalnÄ±z geÃ§irdi, Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda ÅŸarkÄ± sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ± ve Ã§oÄŸu zaman annesinin Verdi'nin Rigoletto operasÄ±nÄ± Ä°talyanca olarak sÃ¶ylemesini taklit etti.

AblasÄ± Alison, babalarÄ±yla birlikte taÅŸÄ±nÄ±rken Carey aÄŸabeyi Morgan ile birlikte anneleriyle kaldÄ±. Ancak Morgan da bir sÃ¼re sonra evden ayrÄ±ldÄ±.

Bundan yÄ±llar Ã¶nce Mariah Carey'nin ablasÄ± Allison'Ä±n, geÃ§inmek iÃ§in hayat kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve AIDS kaptÄ±ÄŸÄ± haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Allison Carey, yaÅŸamak iÃ§in baÅŸka bir seÃ§eneÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Carey'in anÄ± kitabÄ±nda itiraf ettiÄŸine gÃ¶re ablasÄ± Allison, o daha 12 yaÅŸÄ±ndayken onu da bir hayat kadÄ±nÄ± olmaya ve uyuÅŸturucuya baÄŸÄ±mlÄ± hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Tabii ki Carey'in bÃ¼tÃ¼n bunlara ihtiyacÄ± kalmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hayat ona baÅŸka seÃ§enekler sunmuÅŸtu. Sonunda TanrÄ± vergisi sesi sayesinde dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±cÄ± oldu.

Â Ã–ZEL HAYATI HER ZAMAN Ã‡OK KARIÅžIKTI

Bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Brian Tanaka'dan ayrÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸu konuÅŸulan Mariah Carey'in karmaÅŸÄ±k bir Ã¶zel hayatÄ± oldu hep.

Ä°lk evliliÄŸini sÄ±rf ailesinden kaÃ§mak iÃ§in kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k olan Tony Mottola ile yaptÄ±. O sÄ±rada Carey 23, Mottola da 43 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Ama bu evlilik bir kabusa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Mottola, Mariah Carey'in hayatÄ±nÄ±n her saniyesini kontrol altÄ±nda tutuyordu.

Tam da bu evliliÄŸin boÄŸucu ortamÄ±ndan kurtulmak isterken bir anda karÅŸÄ±sÄ±na dÃ¶nemi Ã¼nlÃ¼ sporcularÄ±ndan Derek Jetter Ã§Ä±ktÄ±. KocasÄ±ndan kaÃ§mak iÃ§in onunla bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. Ama bu romantik iliÅŸki de uzun sÃ¼rmedi.

Mariay Carey, yÄ±llar sonra tam da asla Ã§ocuk sahili olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada ikinci eÅŸi Nick Cannon ile tanÄ±ÅŸtÄ±.