Onu görür görmez dizlerinin üzerine çöküp evlenme teklif etmişti… ‘Bazen prensinizi bulmak için kurbağa öpmek zorunda kalırsınız’

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Yıllar sonra bu kararı verdiğine sevinecek, bebeğinin babası olan adamı bulacak ve onunla evlenip hayal ettiği aileye kavuşacaktı.

BÜYÜK AŞKINI ANLATTI

Yıldız oyuncu Priyanka Chopra aşk yolculuğu hakkında içini döktüğü son röportajında kocası ünlü şarkıcı Nick Jonas’ı ve evliliklerini anlattı.

Priyanka Chopra, hayatının aşkına belki de bu konuda artık umutları tükenirken kavuştu... Bu hikâyeyi de verdiği son röportajda anlattı

Harper's Bazaar dergisinin mart sayısının kapak kızı olan Priyanka Chopra ve Jonas Brothers grubunun üyesi Nick Jonas Aralık 2018'de nikah masasına oturmuştu.

"PRENSİNİZİ BULANA KADAR PEK ÇOK KURBAĞAYI ÖPMENİZ GEREKİR”

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42 yaşındaki Chopra “Nick tüm doğru kutucukları işaretlemeseydi onunla evlenmezdim. Size saygı duyan birini aramak zorundasınız. Saygı, sevgi ve şefkatten farklıdır” derken ilginç bir yorumla “Prensinizi bulana kadar pek çok kurbağayı öpmeniz gerekir” diyerek masallara gönderme yaptı.

Şimdi bir kızları olan ve evliliklerinde 6. yılı deviren çift internette tanıştıktan sonra bir yıl birbirlerini görmediler

Bu elbette Nick Jonas’a değil onunla tanışmadan önce başkalarıyla flört etmesine ve kendi deyimiyle aynı hataları yapmaya devam etmesine bir göndermeydi.

“İlişkilerimde çoğunlukla birlikte olduğum insanlara bu tür bir güç verdiğim için kendimi gazlanmış hissederdim. Onlara ‘Önce sen gelirsin’ der gibiydim. Nick’le evlenince ise “neye ihtiyacım olduğu konusunda netlik” kazandım dedi.

Priyanka Chopra kocasını ve kızını sık sık Hindistan'a götürüyor ve onlara Hint kültürünü öğretiyor

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BİRBİRLERİNİ İNTERNETTEN BULDULAR

Chopra ve Jonas ilk kez 2016 yılında, ünlü şarkıcının Priyanka Chopra’ya o Twitter üzerinden ulaşıp bir randevuya çıkmak istemesiyle tanıştı.

O dönemde Priyanka Chopra çalkantılı bir ilişkiden çıkıyor, Nick Jonas ise uzaktan bakıp çok beğendiği bu ünlü oyuncuya “Birkaç ortak arkadaşımdan buluşmamız gerektiğini duyuyorum” diye yazarak onunla tanışmaya can atıyordu.

“Ben 35 yaşındaydım, Nick ise 25 yaşındaydı. Ben bir düzen kurmak istiyorum. Ben de onun geçtiği yollardan geçtim ve eğlenceli flörtler yaşadım. Ciddileşmeye hazır gibiydim” diyordu Chopra.

BİR YIL SONRA GÖRÜŞTÜLER, ONU GÖRDÜĞÜ ANDA DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

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Bu mesaj yoluyla başlayan ilişki 2017’ye kadar böyle sürdü. Ve ikili ilk kez 2017'de Vanity Fair Oscar partisinde ilk kez yüz yüze görüştü.

Zaten deyim yerindeyse ateş bacayı çoktan sarmıştı, Nick Jonas daha ilk randevularında dizlerinin üzerine çöktü ve Priyanka Chopra’ya evlenme teklif etti.

Aralarında 10 yaş fark olsa da ünlü çift bunu hiç hissetmiyor, bu konuda yazılıp çizilenleri de dikkate bile almıyor

Ona epeyce yüksek bir sesle, etrafları da bir hayli kalabalıkken “Sen gerçeksin. Hayatım boyunca neredeydin?” diye sormuştu ünlü şarkıcı.

Temmuz 2018’de nişanlandıklarını açıklayan çift Aralık 2018’te de evlendiler.

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HER ŞEY İKİ YIL İÇİNDE OLDU

Nick Jonas kendini tutamayıp herkesin içinde ve daha onu ilk gördüğü anda Priyanka Chopra’ya evlenme teklif etmiş olsa da gerçek teklif Chopra'nın 36. doğum gününü kutlarken, daha özel bir anda gerçekleşti.

Çift daha sonra aynı yılın 19 Ağustos'unda Chopra'nın memleketi Hindistan'da çekilen aynı fotoğrafı Instagram'da paylaşarak nişanlandıklarını doğruladı. “Müstakbel Bayan Jonas. Kalbim. Aşkım,” diye yazdı Jonas fotoğrafın altına.

Jonas ve Chopra daha sonra 1 Aralık 2018'de Hindistan'da nikâh masasına oturdu.

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KIZLARININ ÜZERİNE TİTRİYORLAR

Birlikte ilk çocukları olan kızları Malti'yi 15 Ocak 2022'de taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getirdiler.

Küçük Malti doğar doğmaz büyük bir sağlık problemi yaşamış ve yoğun bakımda uzun günler geçirmişti. Çiftin kızları iyileşti ve şimdi sağlıklı bir bebek olarak büyüyor.

Çiftin kızları Malti doğum sırasında yaşadığı problemler nedeniyle uzun süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiş ve anne babasını çok korkutmuştu

Priyanka Chopra ve Nick Jonas da ölümden dönen kızlarının üzerine titriyor ve onu sevgi dolu bir yuvada, mutluluk içinde büyütmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor ve birbirlerine olan aşklarına gözleri gibi bakıyor…