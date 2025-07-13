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Onu gören herkes ayakta alkışladı… Mahcup prensesin yanakları kızardı!

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#Kate Middleton#Wimbledon#İngiliz Kraliyet Ailesi
Onu gören herkes ayakta alkışladı… Mahcup prensesin yanakları kızardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 10:20

Kansere yakalanıp onu seven milyonları üzen, hastalığıyla kahraman bir savaşçı gibi mücadele ettikten sonra yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya kaldığı yerden devam eden güzeller güzeli prenses dün kendini en çok evinde hissettiği yerlerden birindeydi.

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İngiliz kraliyet ailesinin ev sahipliğinde düzenlenen dünyanın en önemli tenis turnuvası Wimbledon’ın hamisi de dünyanın hayranlıkla izlediği güzel prenses Kate Middleton’dan başkası değil.

Onu gören herkes ayakta alkışladı… Mahcup prensesin yanakları kızardı

Aileye girdiğinden beri üstlendiği bu görev gereği her sene Wimbledon’da boy gösteren Kate turnuva sonunda şampiyonluğa ulaşan tenisçilerin kupasını da veren kişi.

Kanser tedavisi ve sonrasında yaşadığı zorlu süreçten yorgun düşen Kate eskisi gibi sık sık kraliyet görevlerinde yer alsa da artık sağlığını ve ailesini her şeyin önüne koyacağını açıkça belirtmişti.

Onu gören herkes ayakta alkışladı… Mahcup prensesin yanakları kızardı

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Bu yüzden de kimi zaman katılacağı söylenen etkinliklerden bile son anda vazgeçtiği ya da bazılarına beklentiye rağmen hiç katılmadığı son günlerde sık sık gündeme geliyor.

En son Fransa resmi heyetini karşılayan ve tacını takıp onlar için verilen saray davetinde boy gösteren Kate birkaç gün dinlendikten sonra beklendiği gibi Wimbledon’da da yerini aldı.

Onu gören herkes ayakta alkışladı… Mahcup prensesin yanakları kızardı

Turnuvaya kocası William olmadan gelen Kate bu kez yanına çocuklarını da almadı ve kortta tek başına boy gösterdi.

Galler Prensesini kortta gören seyirciler bir anda ayağa kalkarak Kate Middleton’ı ayakta alkışlamaya başladılar ve yerine geçip oturana kadar da bu alkış yağmuruna devam ettiler.

Onu gören herkes ayakta alkışladı… Mahcup prensesin yanakları kızardı

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Kendisine gösterilen bu sevgi seli karşısında mahcubiyet yaşayan Kate bir ara o kadar utandı ki kendisinden beklenmeyen ve kraliyet üyelerinde çok görmediğimiz bir şekilde kızaran yanaklarını iki eliyle kapatarak gülümsedi ve etrafını izledi.

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Onu gören herkes ayakta alkışladı… Mahcup prensesin yanakları kızardı

Kadınlar final maçını büyük bir heyecanla izleyen Kate Middleton Wimbledon’ı ilk kez kazanıp tarihe geçen Polonyalı tenisçi Iga Swiatek’te ödülünü elleriyle verdi ve onu sıcak bir kucaklamayla kutlamayı da ihmal etmedi.

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#Kate Middleton#Wimbledon#İngiliz Kraliyet Ailesi

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