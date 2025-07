Onu gören herkes ayakta alkışladı… Mahcup prensesin yanakları kızardı!

İngiliz kraliyet ailesinin ev sahipliğinde düzenlenen dünyanın en önemli tenis turnuvası Wimbledon’ın hamisi de dünyanın hayranlıkla izlediği güzel prenses Kate Middleton’dan başkası değil.

Aileye girdiğinden beri üstlendiği bu görev gereği her sene Wimbledon’da boy gösteren Kate turnuva sonunda şampiyonluğa ulaşan tenisçilerin kupasını da veren kişi.

Kanser tedavisi ve sonrasında yaşadığı zorlu süreçten yorgun düşen Kate eskisi gibi sık sık kraliyet görevlerinde yer alsa da artık sağlığını ve ailesini her şeyin önüne koyacağını açıkça belirtmişti.

Bu yüzden de kimi zaman katılacağı söylenen etkinliklerden bile son anda vazgeçtiği ya da bazılarına beklentiye rağmen hiç katılmadığı son günlerde sık sık gündeme geliyor.

En son Fransa resmi heyetini karşılayan ve tacını takıp onlar için verilen saray davetinde boy gösteren Kate birkaç gün dinlendikten sonra beklendiği gibi Wimbledon’da da yerini aldı.

Turnuvaya kocası William olmadan gelen Kate bu kez yanına çocuklarını da almadı ve kortta tek başına boy gösterdi.

Centre Court rises to give a warm welcome to our Patron HRH The Princess of Wales 💜💚#Wimbledon pic.twitter.com/BG3Ar7XMWv