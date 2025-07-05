×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

'Onu gerçekten sevmişti... Artık geleceğine bakmak istiyor... Ama çok büyük bir pişmanlığı var'

Güncelleme Tarihi:

#Brad Pitt#Angelina Jolie#Ines De Ramon
Onu gerçekten sevmişti... Artık geleceğine bakmak istiyor... Ama çok büyük bir pişmanlığı var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 15:41

Magazin dünyasıyla hiç ilgisi olmayanlar bile artık Angelina Jolie ve Brad Pitt'in aşkını, kısacık evliliğini ve ondan çok daha uzun süren boşanma sürecini çok iyi biliyor.

Haberin Devamı

Bir zamanlar birbirlerini deli gibi seven çift, o ayrılık ve boşanma sürecinde  kelimenin tam anlamıyla kanlı bıçaklı düşman oldular...

Hatta Jolie bir ara "Brad'in yanında ne kendi hayatımın ne de çocuklarımın hayatının güvende olduğunu hissetmiyorum" bile dedi.

Özetle bir zamanların Brangelina'sı bu boşanma işinden çeşitli travmalarla çıktı.

Brad Pitt, sevgilisi Ines de Ramon'un desteğiyle, Angelina Jolie de altı çocuğuna sarılarak bu zor günleri unutup hayata dönmeye çalışıyor.

Onu gerçekten sevmişti... Artık geleceğine bakmak istiyor... Ama çok büyük bir pişmanlığı var

BOŞANMA SÜRECİ ONDA DA TRAVMA YARATTI
Kısa bir süre önce Travis ve Jason Kelce'nin hazırlayıp sunduğu New Heights adlı podcast yayınına konuk olan Pitt, orada artık geçmişi düşünmek değil geleceğe bakmak istediğini söyledi.

Haberin Devamı

Kendisi çok fazla konuşmasa da ABD magazin basını Pitt'e yakın kaynaklar aracılığıyla yıldızın iç dünyasını yansıtan haberlere yer veriyor.

US Weekly'ye konuşan bir kaynak da "Boşanma, Brad Pitt'in hayatını uzun yıllar kontrol altında tutan bir olaydı" sözleriyle onun da bu işten en az Angelina Jolie kadar etkilendiğini ifade etti.

Aynı kaynak Pitt'in Angelina Jolie'yi gerçekten sevdiğini de hatırlattı. "Brad onu sevdi ve bazı hatalar yaptığını da biliyor" dedi.

Onu gerçekten sevmişti... Artık geleceğine bakmak istiyor... Ama çok büyük bir pişmanlığı var

BRAD'İN BÜYÜK PİŞMANLIĞI
2004 yılında flört etmeye başlayan Brad Pitt ile Angelina Jolie, 10 yıl sonra evlendi. Ama evlilik sadece iki yıl sürdü.

2016'da yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladılar. Bu arada üçü biyolojik üçü de evlatlık altı çocuk sahibi oldular.

Boşanma sürecinde ise bu çocukların hepsi Pitt'e sırtlarını dönüp Jolie'nin yanında yer aldı.

Özellikle de 2016 yılında bir uçakta ailece seyahat ettikleri sırada yaşanan bir olay altı çocuğun Brad Pitt'e bakışını değiştirdi. İddialara göre Pitt, o yolculuk sırasında Jolie'ye ve en büyük oğulları Maddox'a şiddet uyguladı.

Haberin Devamı

İşte kaynakların anlattığına göre Brad Pitt'in en büyük pişmanlığı da bu konuyla ilgili.

Söz konusu kaynak "Brad'in en büyük pişmanlığı bu hatasını tamir edemiyor oluşu" diye anlattı durumu. Sonra da şunları söyledi: "Konu kapandı bitti ama bu işin kazananı olmadı."

Onu gerçekten sevmişti... Artık geleceğine bakmak istiyor... Ama çok büyük bir pişmanlığı var


ARTIK KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINDAN KURTULDU
Bu olaylı ayrılığın ardından artık 61 yaşına gelen Brad Pitt, evliliği dönemindeki kötü alışkanlıklarını da hayata bakışını da değiştirdi. Alkolle bağlarını kestikten sonra her şey değişti.

Diğer yandan Angelina Jolie hala eski kocasını affedebileceği noktaya gelmedi iddialara göre. Bunu yapıp yapamayacağı ise henüz belirsiz.

Haberin Devamı

Pitt ise artık resmen boşandığı için rahatladı. Çünkü onun amacı artık geçmişe bir sünger çekip geleceğine bakmak ve hayatında yeni bir sayfa açmak. Ama yine de Jolie ile yaşadığı her şey gelecekteki hayatının bir parçası olarak da onunla birlikte varlığını sürdürecek.

Gözden KaçmasınDışı renkli ama içi perişan: Dünyada çok kargaşa var... Biraz eğlenelim bariDışı renkli ama içi perişan: "Dünyada çok kargaşa var... Biraz eğlenelim bari"Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brad Pitt#Angelina Jolie#Ines De Ramon

BAKMADAN GEÇME!