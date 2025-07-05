'Onu gerçekten sevmişti... Artık geleceğine bakmak istiyor... Ama çok büyük bir pişmanlığı var'

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Bir zamanlar birbirlerini deli gibi seven çift, o ayrılık ve boşanma sürecinde kelimenin tam anlamıyla kanlı bıçaklı düşman oldular...

Hatta Jolie bir ara "Brad'in yanında ne kendi hayatımın ne de çocuklarımın hayatının güvende olduğunu hissetmiyorum" bile dedi.

Özetle bir zamanların Brangelina'sı bu boşanma işinden çeşitli travmalarla çıktı.

Brad Pitt, sevgilisi Ines de Ramon'un desteğiyle, Angelina Jolie de altı çocuğuna sarılarak bu zor günleri unutup hayata dönmeye çalışıyor.

BOŞANMA SÜRECİ ONDA DA TRAVMA YARATTI

Kısa bir süre önce Travis ve Jason Kelce'nin hazırlayıp sunduğu New Heights adlı podcast yayınına konuk olan Pitt, orada artık geçmişi düşünmek değil geleceğe bakmak istediğini söyledi.

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Kendisi çok fazla konuşmasa da ABD magazin basını Pitt'e yakın kaynaklar aracılığıyla yıldızın iç dünyasını yansıtan haberlere yer veriyor.

US Weekly'ye konuşan bir kaynak da "Boşanma, Brad Pitt'in hayatını uzun yıllar kontrol altında tutan bir olaydı" sözleriyle onun da bu işten en az Angelina Jolie kadar etkilendiğini ifade etti.

Aynı kaynak Pitt'in Angelina Jolie'yi gerçekten sevdiğini de hatırlattı. "Brad onu sevdi ve bazı hatalar yaptığını da biliyor" dedi.

BRAD'İN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

2004 yılında flört etmeye başlayan Brad Pitt ile Angelina Jolie, 10 yıl sonra evlendi. Ama evlilik sadece iki yıl sürdü.

2016'da yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladılar. Bu arada üçü biyolojik üçü de evlatlık altı çocuk sahibi oldular.

Boşanma sürecinde ise bu çocukların hepsi Pitt'e sırtlarını dönüp Jolie'nin yanında yer aldı.

Özellikle de 2016 yılında bir uçakta ailece seyahat ettikleri sırada yaşanan bir olay altı çocuğun Brad Pitt'e bakışını değiştirdi. İddialara göre Pitt, o yolculuk sırasında Jolie'ye ve en büyük oğulları Maddox'a şiddet uyguladı.

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İşte kaynakların anlattığına göre Brad Pitt'in en büyük pişmanlığı da bu konuyla ilgili.

Söz konusu kaynak "Brad'in en büyük pişmanlığı bu hatasını tamir edemiyor oluşu" diye anlattı durumu. Sonra da şunları söyledi: "Konu kapandı bitti ama bu işin kazananı olmadı."

Bu olaylı ayrılığın ardından artık 61 yaşına gelen Brad Pitt , evliliği dönemindeki kötü alışkanlıklarını da hayata bakışını da değiştirdi. Alkolle bağlarını kestikten sonra her şey değişti.

Diğer yandan Angelina Jolie hala eski kocasını affedebileceği noktaya gelmedi iddialara göre. Bunu yapıp yapamayacağı ise henüz belirsiz.

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Pitt ise artık resmen boşandığı için rahatladı. Çünkü onun amacı artık geçmişe bir sünger çekip geleceğine bakmak ve hayatında yeni bir sayfa açmak. Ama yine de Jolie ile yaşadığı her şey gelecekteki hayatının bir parçası olarak da onunla birlikte varlığını sürdürecek.