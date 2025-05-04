‘Onu filminde oynatacak’ diyorlardı… Ünlü aktör gönlünü güzel yıldıza iyice kaptırdı

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Kimi zaman da gözünü ünlü güzellere diktiği ve peşlerine düştüğü söylendi.

Ama bu gönül maceralarının gerçek olup olmadığını kimseler bilemedi. Ortada ne bir açıklama ne de bir fotoğraf vardı…

Bugünlerde ise bu yıllardır boş duran kalbin artık bir sahibi olduğu söyleniyor. Üstelik bunun birçok kanıtı da gözümüzün önüne serilmiş durumda.

Tom Cruise ve Küba’dan gelip Hollywood’un gönlünü fetheden güzel yıldız Ana de Armas bir süredir bir aşk yaşıyor.

Başlarda sürekli bir arada görülmelerinin nedeninin Tom Cruise’un Ana de Armas’ı filminde oynatacağı olduğu söyleniyordu. İkilinin sürekli bir arada olma nedeni de kimilerine göre iş görüşmelerinden ibaretti.

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Geçtiğimiz gün her yere özel helikopteriyle götürdüğü Ana de Armas’ı helikopterden kucağına alarak indirince Tom Cruise’un ünlü oyuncuya gönül verdiği anlaşılmış oldu.

Zamanlarının çoğunu Londra’da geçiren ikili bu kez de parkta yürüyüş yaparken yakalandı.

Bu kez onları yakalayan ise paparazziler değil o sırada parkta olan hayranlarıydı.

Çektiği fotoğrafı ve videoyu sosyal medya hesabına yükleyen bu kullanıcı yaptığı paylaşımda “Prens Harry’yi görmek için etrafta dolaşırken Tom Cruise’u ve Ana de Armas’ı gördüm” yazdı.

Cruise ve Ana de Armas gündelik giysileriyle güneşli havanın tadını çıkarıp bir yandan da sohbet ederken etraflarında Cruise’un korumaları vardı.

Bu romantik park gezintisi aynı zamanda ana de Armas’ın 37. doğum gününe denk geldi.

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Çiftin bu gezintinin ardından basının alınmadığı lüks bir restoranda doğum günü yemeği yediği de ortaya çıktı.

Cruise ve Ana de Armas Salı günü de özel bir havaalanında Tom Cruise’un kullandığı bir helikopterden inerken yakalanmıştı.

Yanında köpeklerini de getiren Ana de Armas Tom Cruise’un kollarında helikopterden inerken görülmüş, bu sırada Tom Cruise’un da oldukça neşeli olup etrafına gülücükler saçtığı dikkatlerden kaçmamıştı.