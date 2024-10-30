Onu dizine yatırıp uyutuyordu… Aşkın ömrü üç yılmış… Ünlü çift tam evlenecekken ayrıldı…

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İki yıldız oyuncu Channing Tatum ve Zoe Kravitz, hüsranla biten evliliklerinden sonra büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.

ÜÇ YILLIK AŞK SAKLI GİZLİ KAÇAMAKLARLA BAŞLAMIŞTI

Önceleri gizlice görüşen ünlü aşıkların ilişkisi 2021’de ortaya çıktı.

Hayranlarının artık evlilik haberi beklediği Channing Tatum ve Zoe Kravitz çiftinden kötü haber geldi

44 yaşındaki Channing Tatum ve 35 yaşındaki Zoe Kravitz tam bir yıl önce nişanlanmıştı. Özel hayatları konusunda ketum davranan ve ser verip sır vermeyen çiftin nişanlandığı Zoe Kravitz’in parmağında beliren yüzükle ortaya çıkmıştı.

“TAM EVLENECEKLER” DERKEN NİŞAN BOZULDU

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People'ın haberine göre hayranlarının artık evlilik haberi beklediği çiftin aşkı hüsranla bitti. Nişanı atan Zoe Kravitz ve Channing Tatum üç yıllık ilişkilerini noktalayarak ayrıldılar.

Ünlü çiftin üç yıllık mutlu ilişkisi bir anda bitiverdi

Kravitz ve Tatum bu ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Zoe Kravitz’in geçen hafta oyuncu arkadaşı Shailene Woodley’le dolaşırken çekilen fotoğraflarında parmağında nişan yüzüğü yoktu…

ONLARIN AŞKI DA FİLM SETİNDE BAŞLAMIŞTI

Ünlü çift başrolünde Channing Tatum'un rol aldığı, Zoe Kravitz'in ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi “Blink Twice” filminin setinde tanışmıştı.

Channing Tatum sevgilisi Zoe Kravitz'in ilk yönetmenlik denemesi olan Blink Twice filminde başrol oynamış, ünlü çift filmin tanıtımı için şehir şehir gezmişti

Ünlü aşıklar bütün yaz filmin tanıtım turları ve galaları boyunca sarmaş dolaş, mutlu mesut pozlar vermişti. Hem işte hem aşkta sağlam bir birliktelik kuran çiftin ayrılık haberi bu yüzden herkese büyük bir sürpriz oldu.

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NİŞANLISINI ÖVGÜLERE BOĞMUŞTU

Zoe Kravitz filmin galasında bir mektup okumuş, “Yapımcılıktan performansa, moral konuşmalarından her şeyi berbat ettiğimi düşündüğüm için banyoda yerde ağlarken bana sarılmana kadar yaptığın her şey için teşekkür ederim. Bu filmi seninle birlikte yapmak müthiş bir maceraydı” diyerek nişanlısı Channing Tatum’u övgülere boğmuştu.

Güzel yıldız büyük aşkı Channing Tatum için “Bir film yapmak gerçekten çok güzel, ama bunu hayatınızın aşkıyla yaptığınızda daha da güzel oluyor” bile demişti.

SEVGİLİSİNİN FİLMİNDE BAŞROL OYNADI

“Magic Mike” yıldızı Channing Tatum da Zoe Kravitz’le yaşadığı aşktan çok mutlu görünüyor, onun yönettiği filmde oynamaktan ne kadar memnun olduğunu anlatıyordu.

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Hatta ünlü aktör “Eğer çocuk sahibi olmayı ya da evlenmeyi düşünüyorsanız sevgilinizle aynı projede yer alın” bile demişti. İlk evliliklerini birkaç yıl arayla bitiren ünlü çift mutluluğu birlikte bulmuştu

“SONSUZA DEK SENİNLEYİM… ASLA GÖZÜMÜ KIRPMAYACAĞIM”

Daha geçen ay Zoe Kravitz’in kucağında uzanırken uyuyakaldığı bir fotoğraf paylaşan Channing Tatum ona olan aşkını “Beni bulduğun ve gördüğün için teşekkür ederim. Sonsuza dek seninleyim. Sen ve ben her şeye rağmen sırt sırta vereceğiz. Asla gözümü kırpmayacağım. Hadi gidelim” sözleriyle paylaşmıştı. Çiftin ayrılık haberi duyulmadan bir ay önce sevgilisinin kucağında uyuduğu bir fotoğraf paylaşan Channing Tatum ona "Sonsuza dek seninleyim" diye seslenmişti

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İKİSİNİN EVLİLİĞİ DE PEŞ PEŞE BİTMİŞTİ

Channing Tatum 2009’da evlendiği ünlü oyuncu Jenna Dewan’dan 2019’da boşanmıştı. Çiftin 11 yaşında bir kızları var.

Efsane şarkıcı Lenny Kravitz’in kızı olan Zoe Kravitz ise 2019’da evlendiği oyuncu Karl Glusman’dan 2021’de ayrıldı.