Onu bu hayatta en çok seven iki kişi de yanında yok… Artık her sabah ağlayarak uyanıyor

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YÜZÜ GÜLÜYOR AMA ACISI DİNMİYOR

Neredeyse her gün bir galada, ödül töreninde ya da özel davetlerde en şık ve en güzel haliyle görmeye alıştığımız, inci gibi dişleriyle gülümseyen ve hayranlarına poz veren Oscar’lı yıldızın ölüm acısı bir türlü dinmek bilmiyor.

60’ına merdiven dayamasına rağmen hem nefes kesen güzelliğiyle hem de hiç durmadan çalışmasıyla Hollywood’un en gözde oyuncularından olan Nicole Kidman son röportajında yaptığı samimi itirafla gündemde. Yıldız oyuncu kırmızı halılarda işi gereği gülümseyerek poz verirken bir anda gözleri dalıp gidiyor...

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ANNESİ DE BABASI DA ARTIK YANINDA DEĞİL

Oscar ödüllü oyuncunun babası Eylül 2014'te, annesi ise Eylül 2024'te vefat etti. Nicole Kidman anne ve babasının kaybıyla hâlâ başa çıkmaya çalıştığını ancak ikisini de kaybetmenin çok zor olduğunu söyledi.

GQ ile röportaj yapan 57 yaşındaki yıldız yaşadığı acıyla yataktan ağlayarak kalktığını söyledi. Nicole kidman annesinin cenazesinde güçlükle ayakta durabildi ve kocası Keith Urban'dan destek aldı

HER SABAH AĞLAYARAK UYANIYOR

“Hayat… Kesinlikle bir yolculuk. Ve yaşlandıkça sizi vuruyor” diyen Nicole Kidman “Sabahın 3’ünde ağlayarak ve nefes nefese uyanıyorum” derken sözlerine “Eğer içindeyseniz ve kendinizi uyuşturmuyorsanız. Ve ben içindeyim. Tamamen içindeyim” diye devam etti. Ünlü oyuncu anne olduktan sonra yaşama ve ölüme bambaşka gözlerle bakmaya başladığını “Ebeveyn kaybı, çocuk yetiştirme, evlilik ve sizi tam anlamıyla duyarlı bir insan yapan her şey. Ben bunların hepsinin içindeyim.”

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KIZLARI OLDUĞUNDAN BERİ...

Keith Urban’la evliliğinden 16 yaşında Sunday ve 13 yaşında Faith adında iki kızı olan Nicole Kidman çocuk yetiştirdiği için yaşam ve ölümle ilgili duyguları daha yoğun yaşadığını da itiraf etti.

Nicole Kidman babası Antony Kidman’ı 10 yıl önce kaybetmişti... Ünlü oyuncu annesi de kısa bir süre önce ölünce kendini iyice yalnız hissetmeye başladı

Nicole Kidman babası Dr. Antony Kidman’ı Eylül 2014'te Singapur'daki kız kardeşi Antonia'yı ziyaret ederken trajik şekilde kaybetmişti. Tanınmış bir psikolog ve akademisyen olan Antony Kidman kalp krizi geçirdikten sonra düşüp, aldığı yaralar yüzünden hayatını kaybetmişti.

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ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖDÜL ALMAK İÇİN GİTTİĞİ FESTİVALDE ÖĞRENDİ

Yıldız oyuncu annesinin ölüm haberini de Venedik Film Festivali sırasında aldı. Festivalde son filmi Babygirl için kırmızı halıya çıkmaya hazırlanan Nicole Kidman memleketi Avustralya’dan gelen haberle sarsıldı.

Üstelik bu başarılı performansıyla festivalden en iyi kadın oyuncu ödülünü alacaktı. Onun yerine sahneye çıkan filmin yönetmeni Halina Reijn, ödül töreninde Nicole Kidman’ın mektubunu okudu. Kidman törene katılmayı çok istediğini ancak söylemiş ancak “Güzel, cesur annem Janelle Ann Kidman'ın vefat ettiğini öğrendim” diyerek yokluğu için özür dilemişti. Nicole Kidman'ın annesi Janelle kızının kariyerinin başından son nefesini verdiği güne kadar ona en çok destek olan isimlerin başında geliyordu

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"O BANA YOL GÖSTEREN IŞIKTI"

Annesi için “yol gösterici ışığım” diyen yıldız oyuncu “O bir bakıma benim pusulamdı. Kız kardeşim ve benim için istediği şeylerin çoğu, bu dünyada kendilerini ifade edebileceklerini ve fırsatlara sahip olabileceklerini hisseden kadınlar yaratmaktı, özellikle de kendi neslinin sahip olmadığı şeylere” demişti.

Nicole Kidman annesinin yeni film ve dizi projelerini görmek için sabırsızlandığını ancak hiçbirini izleyemeden hayatını kaybettiğini söyledi

Ne yazık ki annesi Nicole Kidman’ın son çalışmalarını göremeden hayatını kaybetti: “Keşke işin bu kısmını da görebilseydi. Babygirl'ü görmek için çok heyecanlıydı ve Perfect Couple 'ı da görmek için heyecanlıydı ama ikisini de göremedi” diyen yıldız oyuncu dizisi Lioness’in 2. sezonunun 23 Ekim'deki Los Angeles galasında, The Hollywood Reporter'a “Keşke annem burada olsaydı,” dedi. “Söyleyeceğim tek şey bu olurdu. İşle ilgili her şey harika ama keşke annem burada olsaydı” demişti.