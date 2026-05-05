Onu bir nişan yüzüğü için bile 9 yıl bekleten futbolcu aşkına en anlamlı mesajı yolladı… Bir anda ortaya telli duvaklı gelin gibi çıktı…

İnternette adı aratılınca ondan “32 yaşında, Arjantin asıllı İspanyol bir model, sosyal medya fenomeni ve iş kadını” olarak bahsediliyor. Modellik kariyeri, sosyal medyada yükselişi ve en sonunda kendini bir iş kadını haline getirmesi gibi özelliklerinin hepsi de bu aşktan sonra gerçekleşti.

Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, yılın moda olayı olarak anılan Met Gala'da giydiği cesur dekolteli elbisesiyle kimileri tarafından “zevksiz” olarak nitelendirilse de aslında bu kostüm seçiminin altında önemli bir mesaj yatıyordu…

2026 Met Gala için başının üzerinden dökülen narin, üzerine çiçekler işlenmiş bir duvakla tamamlanmış, dekolteli, açık mavi saten bir elbise giydi. Elbisenin göğüs kısmının dekoltesi ise fazla açık ve iddialı bulundu.

Ancak bu önemli moda etkinliğinde seçtiği giysi aslında bir başka özelliğiyle daha çok konuşulacaktı…

Georgina Rodriguez Met Gala’ya çiçeği burnunda bir gelin gibi gözükerek gelmiş, beyaz olmaması dışında bire bir bir gelinliğe benzeyen bir elbise tercih etmişti.

Rodriguez’in bu tercihi nişanlısı Cristiano Ronaldo'ya bir mesaj olarak algılandı ve artık ona evlenmek istediğini iletmesinin bir yolu gibi göründü.

Ludovic de Saint Sernin tarafından tasarlanan elbise, Chopard'dan elmas küpeler, inci ve elmas bir tesbih ve elbette Ronaldo'nun geçen yıl kendisine evlenme teklif ederken taktığı 3 milyon dolarlık, 30 karatlık nişan yüzüğüyle tamamlandı.

Instagram'da 72 milyondan fazla takipçisiyle dünyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo'yla nişanlandıktan sonra kariyer basamaklarını hızla tırmanıp bir yaşam ve moda influencer’ı haline gelmişti.

Georgina Rodriguez’in yükselişi 2016’da Madrid’de bir Gucci mağazasında satış asistanı olarak çalışırken Cristiano Ronaldo'yla tanışmasıyla başladı.

Çiftin Kasım 2017’de doğan Alana Martina ve Nisan 2022’de doğan Bella Esmeralda adında iki kızları var. Bella’nın ikiz kardeşi Angel ise doğum sırasında hayatını kaybetmişti.

Georgina Rodriguez Ronaldo’nun başka kadınlardan ve taşıyıcı annelerden doğan diğer üç çocuğuna da yıllardır annelik yapmaya devam ediyor.

Georgina Rodriguez, sevgilisi Ronaldo’dan yıllara beklediği evlilik teklifini geçen sene, ilişkilerinin 9’uncu yılında almış, bunca bekledikten sonra parmağına taktığı göz alıcı pırlanta yüzüğünü her yerde sergilemekten kaçınmamıştı.

Lüks markalarla yaptığı iş birlikleri ve kendi moda markası Bella Hatria sayesinde artık sadece bir ünlünün sevgilisi olarak değil kendi adıyla ayakta duran bir isim haline gelen Georgina Rodriguez hayatını anlattığı bir televizyon programıyla da dijital platformlara konuk olmayı başarmıştı.

Ünlü güzelin henüz tarihi belli olmasa da şimdiden Cristiano Ronaldo'yla yapacakları görkemli düğüne hazırlandığı ya da en azından nişanlısına düğün konusunda elini çabuk tutmasını söylediği verdiği bu son Met Gala pozlarıyla anlaşılmış oldu…