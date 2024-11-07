Onu aldatan kocası çoktan ikinci aşkına koştu… Kalbi kırık ama buna hiç şaşırmadı: İhaneti bile bile gizlice ağlıyordu

Haberin Devamı

Siyah Kuğu setinde birlikte çalışırlarken tanışıp birbirlerine aşık olan Natalie Portman ve ünlü koreograf Benjamin Millepied'in yuvası bir aldatma skandalıyla birlikte yıkılmıştı.

Çiftin 12 yıllık evliliği Benjamin Millepied'in Natalie Portman’ı yarı yaşında bir güzelle aldattığının duyulmasıyla birlikte sarsıldı. Natalie Portman Benjamin Millepied'le ona Oscar kazandıran Siyah Kuğu filminin setinde tanışmıştı... Yıldız oyuncu ödül törenine de karnı burnunda hamileyken katılmıştı

ALDATTI, YUVASINI YIKTI… DAHA YANKISI DİNMEDEN İKİNCİ AŞKA BİLE KOŞTU

Geçen sene manşetlerden hiç inmeyen bu haberlerle birlikte bir yandan film çekimlerine devam eden bir yandan da ödül törenlerine ve galalara katılan Natalie Portman uğradığı ihanetin acısıyla çok mutsuz görünüyordu.

Haberin Devamı

Tam eski eşlerin cephesinde sular duruldu derken Benjamin Millepied 15 Ekim'de Paris'te gizemli bir kadınla dudak dudağa görüldü. Üstelik bu kişi ünlü dansçının karısını aldattığı kişi değil bir başkasıydı. Benjamin Millepied karısını sağdaki fotoğrafta görülen Camille Etienne'le aldatmıştı... Millepied yasak aşkını çoktan eskitip bu kez de esmer bir güzelle öpüşürken yakalandı

YENİ AŞKTAN DA ZATEN HABERİ VARMIŞ… “HİÇ ŞAŞIRMADIM”

Natalie Portman’ın bu fotoğrafları geçen ay kamuoyuna yansımadan hemen önce öğrendiği ortaya çıktı.

Yakın çevresi güzel yıldızın eski eşi Benjamin Millepied'in boşandıktan sonra hayatına “hızlı” şekilde devam etmesine hiç şaşırmadığını “Natalie, ilişkilerinin bitiş şeklinden dolayı Benjamin'in hayatına devam etmesine şaşırmadı. Onun oldukça hızlı bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyordu” sözleriyle anlattı. Natalie Portman evliliğini kurtarmak için ona ihanet eden kocasına bir şans daha vermek istemişti ancak en sonunda gücünü toplayıp ondan boşandı

Haberin Devamı

BUNLAR ARTIK UMURUNDA DEĞİL

Oscar’lı yıldızın eski kocasının mutlu olmasını istediği, onun romantik kararlarından etkilenmediği söyleniyor.

Uzun süre çok sarsılmış görünse de Natalie Portman’ın verdiği karardan çok memnun ve artık çok da mutlu olduğunu söyleyen yakınları hiç geri dönüp bakmadığını ve artık kendi hayatını istediği gibi yaşadığını belirtti.

Portman ve Milliepied'in evliliğindeki sorunlar, Haziran 2023'te Milliepied'in bir iklim aktivisti olan Camille Etienne ile ilişkisi olduğu ortaya çıktıktan sonra manşetlere taşındı.

Gözden Kaçmasın Uğradığı ihanet kalbini çok kırdı ama kocasından ayrılamıyor… Her şeye iki çocuğunun hatırına katlanacak Haberi görüntüle

İHANETE UĞRADIĞINI BİLİYORDU

Bir Fransız yayın kuruluşu, Millepied ve 26 yaşındaki Etienne'in Mayıs 2023'ün sonlarında Paris'teki ofisine ayrı ayrı girdiklerini ve iki saat sonra 10 dakika arayla çıktıklarını gösteren fotoğraflar yayınladı.

Yaşadığı her şeye rağmen işine devam eden yıldız oyuncu artık geriye dönüp bakmıyor ve kocasının çoktan yeni bir aşka yelken açmasına da hiç şaşırmıyor

Haberin Devamı

Oysa Natalie Portman bu yasak aşkı zaten mart ayında öğrenmiş, yaşadığı büyük acıyı kalbine gömüp iki çocuğunun hatırına evliliğini kurtarmak için kocasına bir şans daha vermek istemişti.

KENDİNİ AFFETTİRMEYE ÇALIŞTI AMA…

İkili bu skandalın patlamasından sadece günler önce Cannes Film Festivali’ne birlikte gitmiş, mutluluk pozları vermeye devam etmişti.

O dönemde yakınları ünlü çift için “Ayrılmadılar ve işleri yoluna koymaya çalışıyorlar. Benjamin, Natalie'nin kendisini affetmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor, gerekirse onu kaybetmemek için ayaklarına bile kapanır” diyordu.

ZOR KARARI VEREBİLMEK İÇİN AYLARCA UĞRAŞTI

Haberin Devamı

Ancak ailesini kurtarmak için ihanete rağmen evliliğini sürdüren Natalie Portman zor kararı en sonunda verdi…

Ocak ayında Portman, Wall Street Journal'a verdiği röportajda Fransa'da çocukları 13 yaşındaki oğlu Aleph ve 7 yaşındaki kızı Amalia ile yaşadığını açıklayıp Millepied'den bahsetmeyince boşanma söylentilerini körüklemişti.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDI

Basın sözcüsü mart ayında People'a yaptığı açıklamada, 2012 yılında nikah masasına oturan çiftin iki çocuklarının iyiliği için aralarındaki sorunları çözmeye çalıştıklarını söylese de Portman'ın Temmuz 2023'te kocasından boşanmak için sessizce dava açtığı ve şubat ayında da davayı sonuçlandırdığı ortaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

Haziran ayında Portman, 43. doğum günü şerefine kendisini “tekrar tekrar” ayağa kaldırdıkları için arkadaşlarına teşekkür etti.