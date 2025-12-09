Onu 44 yaş büyük zenginle öpüşürken görünce kahrolmuştu... 'Kızımın peşine yaşlı bir 'avcı' düştü

Haberin Devamı

Ama genel hatlarıyla bakarsak kimse babası, hatta dedesi yaşında biriyle biricik kızını samimi şekilde görmekten hoşlanmaz.

İş kadını ve TV yıldızı Kimora Lee Simmons gibi!

Çünkü o daha 20'li yaşlarının başındaki kızını 60'ını geçmiş bir iş insanıyla gördü. Hem de bütün dünya ile birlikte. Hem de gazete manşetlerinde.

AŞK TATİLİNİN FOTOĞRAFLARI MANŞETLERE ÇIKTI

Geçen yıl, 21 yaşındaki kızı Aoki Lee Simmons ile 65 yaşındaki iş insanı Vittorio Assaf'ın, birlikte çıktıkları aşk tatilinin paparazzi objektiflerine yansıyan pozları, basının manşetlerini süsledi.

50 yaşındaki Kimora Lee, güzel kızının o ilişkisini öğrenince öyle öfkelendi ki bu duygusunu da bir sosyal medya paylaşımıyla da ilan etti.

Haberin Devamı

Neyse ki sonunda kızı Aoki ile kendi babasından bile büyük Vittorio Asaf'ın ilişkisi bitti de Kimora da rahat bir nefes aldı.

Hem bir TV yıldızı hem de iş kadını olan Simmons, konuk olduğu Not Skinny But Not Fat adlı sohbet programında bu konuyla ilgili düşündüklerini anlattı.





'BU ADAMIN ŞÖHRETİ KENDİSİNDEN ÖNCE GELİYOR'

Öncelikle kızının ilişki yaşadığı Vittorio Assaf'ı bu olayın çok öncesinden tanıdığını anlattı. "Ben bu adamı daha büyüme çağımdan beri biliyorum. Ünlü bir restoran işletmecisi. Yasal olarak başım derde girsin istemiyorum ama bu adamın şöhreti muhtemelen kendisinden önce geliyor" dedi.

Aiko dışında dört çocuğu daha olan Kimora Lee Simmons, kızının ilişkisini bütün dünya gibi magazin basınından öğrendiğini söyledi.

Ardından da "Şoke oldum" diye durumu özetledi.

Bir anne olarak o andaki çaresizliğine de değindi Simmons. Kızına "Sen ne yapıyorsun?" diyemediğini, "Ben sana söylemiştim" diyemediğini anlattı. "Böylesine çılgınca şeyler öğrendim" dedi.

Simmons "Şimdi geçmişe dönüp baktığında bu ilişkiyi, bir tür av ve avcı kovalamacasına" benzettiğini saklamadı.

Haberin Devamı

Kimora Lee Simmons ile kendisinden yaşça büyük eski kocası Russell Simmons'ın kızı olan Aoki, model olarak kariyer yapıyor.





Aoki'nin Vittorio Assaf ile çıktığı aşk tatilinde çekilen pozlarını, annesi ve babası bütün dünya gibi magazin basınında gördü.





KENDİSİ DE BENZER BİR DURUM YAŞADI: "Aslında ben de geçmişte benzer şeyler yaşadım. Tam olarak aynı değildi ama benziyordu.. Bence bu avcılık" diyerek eski kocası yani kızının babasıyla aralarındaki büyük yaş farkını hatırlattı. Kimora Lee Simmons, 1992 yılında henüz 17 yaşındayken o sırada 35 yaşında olan Russell Simmons ile tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, tanıştıktan altı yıl sonra evlendi. Ama 2009 yılında boşandılar.

Haberin Devamı





YAŞLANDI AMA GENÇ VE GÜZEL KADINLARIN PEŞİNE DÜŞMEYİ BIRAKMADI

Aslına bakılırsa Aoki'nin kısa bir süre ilişki yaşadığı Vittorio Assaf, kendisini tanıyanlara göre "Küçük bir çocuğun sevimliliği ve çekiciliğine sahip bir yaşlı adam."

Daha da ötesinde yine söylenenlere göre her zaman kendisinden genç güzel kadınların peşinden koşan biri. Her ne kadar yıllar içinde yaşı ilerlese de bu tercini değişmiyor.

Kimora Lee Simmons, daha önce verdiği bir röportajda kurbağaya benzettiği Assaf ile kızının öpüşürken çekilen fotoğraflarını görünce "utandığını" itiraf etmişti.

Simmons bu konuda "Ben genç kızların tuzağa düşürüldüğünü düşünüyorum. Bu yüzden kızlara bir şeyler öğretmeye çabalıyorum. Çünkü kesinlikle bir yaş dinamiği var" dedi.

Haberin Devamı

Geçen yıl magazin basınının manşetlerine damgasını vurmuştu Aoki Simmons ile Vittoria Assaf'ın aşkı.

Kızının aşk tatili pozları da Kimora'yı çileden çıkardı. Çünkü kızının aşk yaşadığı iş insanı, babasından sadece bir yaş küçüktü.

Kimora Lee Simmons, öfkesini gizleme gereği bile duymadan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Birbiriyle kavga eden iki pandanın videosunu paylaşan 48 yaşındaki Kimora üzerine de "sabrının son damlasını kullandığını" belirten bir mesaj yazdı.

Aoki'nin babası Russell Simmons ise yine sosyal medya aracılığıyla kızına olan koşulsuz sevgisini ifade etti. Sonra da Aoki'ye hitaben "Seni seviyorum, her zaman aramanı bekliyorum" diye yazdı.

Haberin Devamı





KARISI ENİŞTESİYLE KAÇIP BİR SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Aoki Lee Simmons'ın anne ve babasının bu kadar tepkisini çeken ilişki yaşadığı Vittorio Assaf; ünlü bir restoran işletmecisi.

Dünya çapında bilinen bir restoranın kurucularından olan 65 yaşındaki İtalyan iş insanı Vittorio Assaf, 20 yıl boyunca İsveçli model Charlotte Bonstrom ile evliydi.

Fakat bu evlilik 2021 yılında skandal bir biçimde sona erdi. Charlotte, ikiz kardeşinin eski kocasıyla kaçarak Assaf ile evliliğini noktaladı.





BOL ÇOCUKLU İLİŞKİLER YAŞADI

Aoki'nin annesi Kimora iş kadını, moda tasarımcısı ve TV yüzü olarak tanınıyor. Russell Simons ile evliliğinden Ming Lee ve Aoki adında iki kızı bulunuyor.

Eski sevgilisi Djimon Hounsou'dan Kenzo adında bir oğlu, şu an evli olduğu Kim Leissner'dan da Wolfe adında başka bir oğlu bulunuyor.

Simmons'ın bir de evlat edindiği Gary adında bir erkek çocuğu daha var. Eski eşi Russell Simmons ise tanınmış bir girişimci ve müzik yapımcısı.