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Haber Giriş: 29.03.2020 - 09:38,Son Güncelleme:/

Online konserde düet sürprizi

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Online konserde düet sürprizi
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TÜRK sanat müziği yorumcusu Aslı Hünel, Demirören Medya’nın koronavirüsle mücadele çalışmalarına destek için başlattığı ‘#EvdeKalMüzikleKal’ projesi kapsamında Instagram üzerinden konser verdi.

Hünel, önceki akşam evinden gerçekleştirdiği canlı yayında hem kendi seçtiği eserleri hem de sevenlerinin istediği şarkıları seslendirdi. “Ben yaklaşık 14 gündür evdeyim” diyen sanatçının yayınına abisi oyuncu Saruhan Hünel de katıldı. İki kardeş “Nasip Değilmiş” ve “Dostum Dostum” şarkılarında düet yaptı. 

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