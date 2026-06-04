Onların aşkına kimseler inanmamıştı… ‘Seyahat boyu’ dediği kocasıyla evliliği 25 yılı devirdi: Hepiniz yanıldınız!

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Kadınların çok da şanslı görülmediği komedi dünyasında devrim yapıp alanının en sevilen ve en çok kazanan yıldızlarından biri olmayı başardı.

Ünlü oyuncu ve komedyen Tina Fey, meslek hayatındaki başarısı kadar mutlu evliliği ve kocasına olan aşkıyla da Hollywood’un en sıra dışı isimlerinden biri…

SNL'deki ve 30 Rock adlı sitcom'daki rolleriyle tanınan 56 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz akşam Jimmy Fallon'ın sunduğu The Tonight Show programına konuk oldu ve burada evliliğinin 25’inci yılını izleyicilerle birlikte neşeli şekilde kutlamış oldu.

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Jimmy Fallon, gerçek hayatta da arkadaşı olan Tina Fey’e "Biliyorum, sen ve Jeff 25. evlilik yıldönümünüzü kutlamak üzeresiniz" dedi. Tina Fey de "Evet!" diye gururla onayladı ve stüdyodaki seyirciler alkışlarla coştu.

Tina Fey onlara dönüp teşekkür ettikten sonra kalabalığa şakayla karışık "Yani, hepiniz yanılmışsınız!" diye seslendi…

Ünlü oyuncu bu sözleriyle evliliğinin yürümeyeceğini düşünen çok sayıdaki hayranına ve hatta kendi rol arkadaşlarına seslenmiş oldu. Çift bir araya geldiklerinde bu ilişkinin 25 yıllık bir evliliğe dönüşebileceğine kimseler inanmamıştı…

Tina Fey ve Jeff Richmond 2001 yılında evlendiler ve bu evliliklerinde 20 yaşında Alice ve 14 yaşında Penelope adında iki kızları var.

New York’ta yaşayan ünlü oyuncu, eşiyle birlikte yıl dönümlerini yakın zamanda Los Angeles'a yaptıkları bir seyahat sırasında biraz erken kutladıklarını açıkladı: "Otelde küçük bir hafta sonu geçirdik, sessiz. Hiçbir şey yapmadık. Havuz başında oturduk."

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Uzun süredir birlikte olan çift, ilk olarak 90'lı yılların başlarında Chicago'da tiyatroyla ilgilenirken tanışmıştı.

Tina Fey o günleri yıllar sonra “Ben 24 yaşındayken tanıştık. O benden dokuz yaş büyük. Aslında aramızdaki yaş farkı çok iyiydi çünkü o benim yaşımdaki birinden çok daha olgundu” diye anlatmıştı.

Eşinin kendisinden yaşça biraz büyük olmasının ilişkileri için çok olumlu sonuç verdiğini söyleyen Tina Fey “Oyun oynama ya da "Seni yarın ararım" gibi bir oyalama durumu yoktu. Başından beri çok kolay, saygılı bir ilişkiydi ve çok hızlı ve kolay bir şekilde oldukça sağlam bir hale geldi” diyerek evliliklerinin ilk günden beri sorunsuz geçtiğini de söyledi.

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Tina Fey ve Jeff Richmond’ın evliliği yıllar yılı aralarındaki boy farkı nedeniyle şaka konusu oldu.

Ünlü oyuncunun 30 Rock dizisindeki rol arkadaşı Alec Baldwin 2017 yılında yayımlanan "Nevertheless" adlı anı kitabında Tina Fey'in kocası Richmond'dan "seyahat boyu" olarak bahsettiğini yazmıştı.

Alec Baldwin’in kitabında da "Jeff ufak tefek. Tina onu 'seyahat boyu' olarak tanımlıyor. Onu gördüğümde, 'Onunla ne işi var?' diye düşündüm” diye anlattığı ikilinin durumu yan yana oldukları fotoğraflarda da açıkça görünüyor…

Jeff Richmond’ın boyu yaklaşık 157 cm iken Tina Fey'in boyu ise 165 cm.

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Ancak, "30 Rock"ta Fey ve Richmond ile birlikte çalıştıktan sonra, Alec Baldwin Tina Fey'in kocası hakkındaki fikrinin değiştiğini itiraf etti: “Yıllar sonra, Tina'nın yazar, yapımcı ve başrol oyuncusu olduğu 30 Rock'ta ikisiyle birlikte çalışmaya başladığımda fikrim değişti.”

Alec Baldwin, 30 Rock'ta besteci ve müzik süpervizörü olarak çalışan ve çok yetenekli olduğunu düşündüğü Jeff Richmond’un Tina Fey’in temkinli ve soğuk tavrının aksine, rahat ve dışa dönük bir kişiliğe sahip olduğunu anlamıştı…

İlişkilerini çoğunlukla gözlerden uzak tutmalarına rağmen, Fey ve Richmond yıllar içinde nadir de olsa kırmızı halıda boy gösterdiler. Ancak yine de birçok meslektaşlarının aksine ünlü çift sosyal medya kullanmıyor ve aşklarını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.

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Tina Fey kısa bir süre önce yaptığı açıklamada uzun evliliklerinin en büyük sırlarından birinin “ayrı tuvaletler” olduğunu itiraf etmiş, “Eğer karşılayabiliyorsanız birden fazla tuvaleti olan bir evde yaşayın. Ve eğer bunu karşılayamıyorsanız, o zaman bir kişi tuvaleti kullanmak için evin yakınlarındaki bir restorana gitmek zorunda kalıyor” demişti.