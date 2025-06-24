'Onları hiçbir şey ayıramaz' deniliyordu... 27 yıllık örnek evlilik bir ihanetle resmen bitti

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Ayrılacaklarını açıkladıkları ilk anda herkesi şaşırtan bu ünlü çift, Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman…

2023 yılının eylül ayında yollarını ayıracaklarını duyuran Furness ile Jackman'ın boşanma davası resmen sonuçlandı...

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Bu arada Deborra Lee Furness'in boşanma davasını sadece bir ay önce açtığını hatırlatalım.

69 yaşındaki Deborra Lee Furness'in açtığı davanın dilekçesinde, tarafların anlaşmalı olarak boşanmak istediği, bunun için sadece bir yasal onaya ihtiyaç duydukları belirtilmişti.

Çiftin evliliğini bitiren, Hugh Jackman'ın The Music Man adlı müzikaldeki rol arkadaşı Sutton Foster ile yaşadığı ve çok uzun süre sakladığı yasak aşk oldu...

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O dönemde ileri sürülenlere göre Jackman'ın bu ihanetinden yakın arkadaşlarının da haberi vardı.

Deborra Lee Furness 56 yaşındaki kocasının kendisini aldattığından şüphe duysa da aralarında Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın da bulunduğu yakın dostları bunu yalanladı.

Tabii ki sonunda gerçek ortaya çıktı.

İHANET SONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Deborra Lee Furness ise bunca uzun süre aldatılmanın kendisini nasıl hissettirdiğini, boşanma davasını açtıktan sonra kelimelere döktü.

O zamana kadar hep sessiz kalan Deborra Lee Furness, ihanete uğramanın, derin bir yara olduğunu belirtip "Yine de ben yüce bir güce, Tanrı ve kainatın rehberliğinin her zaman bizim için olduğuna inanıyorum" demişti.

Bu inancı sayesinde de neredeyse 30 yıl süren evliliğinin çöküşünden kaynaklanan travmayı atlattığını saklamayan Deborra Lee Furness, bu acı deneyim sayesinde bir tür bilgelik edindiğini de ekledi.

Hugh Jackman ile Sutton Foster yasak aşklarını uzun süre gizledikten sonra el ele kamera karşısına çıkıp tüm gerçeği gözler önüne sermişti.

Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman'ın evlat edindikleri 24 yaşında Oscar adında bir erkek ve 19 yaşında Ava adında bir kız çocukları bulunuyor.

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ONA 'VURULDUĞUNU' FARK ETTİ

Her ikisi de Avustralyalı olan Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, 1995 yılında birlikte çalıştıkları bir dizinin setinde tanıştılar.

Avustralya Televizyonu için çekilen dizide Jackman oyuncu olarak yer alıyordu. Aynı dizide Furness de yapımcı ve oyuncu olarak görev yapıyordu.

İşte Corelli adlı dizinin setinde başladı onların öyküsü. Jackman, daha ilk görüşte Deborra Lee Furness'ten etkilendi. Sadece iki hafta sonra bu duygunun sadece hoşlanma olmadığını fark etti: Hugh Jackman, Deborra Lee Furness'e "vurulmuştu."

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DUYGULARINI AÇIKLAMAK İÇİN DÖRT HAFTA BEKLEDİ

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, kısa zamanda arkadaş oldular. Jackman'ın bu güzel kadına "açılması" için ise dört hafta geçmesi gerekti.

Çünkü bunun için cesaret toplamak zorunda hissediyordu kendini. Bu arada tanıştıkları dönemde Jackman 26 yaşındaydı, Furness ise 40 yaşındaydı.

Jackman, Deborra Lee Furness'e aşkını ilan etmek için bekledikten sonra bir karar verdi. Birkaç arkadaşıyla birlikte onu da bir akşam yemeğine çağırdı. Sonra sıra tatlıya geldiğinde "Mutfağa gelip bana yardım eder misin" ricasında bulundu.

MUTFAKTA AŞKINI İLAN ETTİ

Orada yalnız kaldıklarında Jackman, Furness'e ona aşık olduğunu söyledi. Şanslıydı ki Furness'in de ona karşı duyguları vardı. Yani o da Jackman'a aşık olmuştu.

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Deborra Lee Furness, bu ilk itirafla ilgili olarak daha sonra çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Aslında o gece ünlü Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile küçük bir gezintiye çıkacaktı, ama Hugh Jackman uğruna bundan vazgeçmişti.

Bu arada Furness, Hugh Jackman'a aşık olarak başka bir kararını da rafa kaldırmıştı. 40 yaşında bir kadındı ve 30 yaşın altında erkeklerle romantik ilişkiye girmeyeceğine dair kendi kendine söz vermişti. Ama bu sözünü tutamadı.

DÖRT AYLIK FLÖRTÜN ARDINDAN EVLİLİK TEKLİFİ: Sadece dört aydır flört ediyorlardı ki Jackman, Furness'e evlenme teklif etti. Aktör o sırada sevgilisine kendi tasarladığı bir yüzüğü hediye etti. Çift, 11 Nisan 1996'da Melbourn'de evlendi. Nikah yüzüklerinin içinde ise Sanskritçe bir cümle yazılı: 'Birliğimizi daha büyük bir kaynağa adadık."

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ÇOK UĞRAŞTILAR AMA BİYOLOJİK ÇOCUKLARI OLMADI

Elbette Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in evlilikleri her zaman güllük gülistanlık değil. Onların da zor zamanları oldu. Çift, evlenir evlenmez çocuk sahibi olmak istedi.

Ancak Furness 40 yaşında olduğu için bu konuda işler o kadar da istedikleri gibi gelişmedi. Bir düşük yaptı Deborra Lee Furness, sonra tüp bebek tedavisi olumsuz sonuçlandı.

Sonunda evlat edinmeye karar verdiler. Biyolojik çocuk sahibi olma şansları bulunmayan çift, Oscar adını verdikleri bir erkek çocuğu evlat edindiler.

Bu konudaki yaraları zaman içinde iyileşti. 2005 yılında ise Ava Eliot adını verdikleri bir kız çocuğunu evlat edinerek ailelerini genişlettiler.