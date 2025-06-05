Onları hiç böyle görmediniz! Megan ve Harry’den doğumhanede dans: Kızımız bir türlü dünyaya gelmek istemeyince...

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Bu özgürlüğünü de eski günlerin acısını çıkarırcasına yaşıyor, yakın bir zamana kadar saklamak zorunda kaldığı özel hayatını hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmiyor.

Dün kızı Prenses Lilibet Diana’nın dördüncü yaş gününü kutlayan Meghan Markle Instagram hesabından kızının bir tane yeni doğduğunda ve bir tane de şimdilerde çekilmiş iki fotoğrafını paylaşmıştı.

Meghan, kızı Lilibet'in daha önce görülmemiş fotoğraflarını paylaştıktan sonra bir de doğumhanede onun dünyaya gelmesini beklerken Harry'yle dans ettikleri bir video paylaştı

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Uzun bir süre sonra kızlarının yüzü ilk kez görünen Harry ve Meghan çifti bu kez de dans videolarıyla gündem oldu.

Meghan Markle fotoğraflardan sonra bir de doğumhanede, Lilibet dünyaya gelmeden kısa süre önce çekilmiş bir video paylaşarak bu büyük mutluluğa kocası Harry’le dans ederek hazırlandıkları anları gösterdi.

Meghan Markle videoyu paylaşırken iki çocuğunun da bir hafta geç doğuğunu, baharatlı yemekler, akupunktur ve yürüyüşlerden fayda göremeyince böyle dans ettiğini söyledi

Bu video da her zamanki gibi Meghan hayranları ve kraliyet taraftarları arasında farklı tepkiler aldı. Kimileri Harry ve Meghan’la “bu ne hal!” diyerek dalga geçti ve bu en özel anların ortaya düşmesine anlam veremedi.

Meghan’ı sevenler ise bu heyecanlı anlarda dans ederek rahatlayan ve eğlenen çiftin halini tatlı ve romantik buldu.

Meghan Markle “4 yıl önce bunlar yaşandı” diye paylaştığı videoda dans ederken aslında daha önce kimselerin görmediği bir hale bürünmüş olsa da doğumdan önce dans etmek ya da benzeri hafif egzersizler yapmak doktorlara göre doğumu kolaylaştırıyor ve faydalı bulunuyor.

Baba kızın birbirlerine ilk bakışları...

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Meghan Markle kendi fotoğrafları ve videonun haricinde küçük Lilibet’in babası Harry’le doğar doğmaz tanıştığı anları ve büyüdüğünde el ele yürüdüğü iki fotoğraf daha paylaşarak baba kızın birbirlerine ne kadar düşkün olduğunu da belirtti.

Çiftin ilk çocukları Prens Archie 2019’da, evlenmelerinden bir yıl sonra İngiltere’de doğmuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)'in paylaştığı bir gönderi

Lilibet ise Harry ve Meghan ABD’ye taşındıktan bir buçuk yıl sonra California’da dünyaya geldi ve babasının memleketi İngiltere’yi tanımadan büyümeye devam ediyor…