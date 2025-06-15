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Onları hiç böyle görmediniz… Günün kutlu olsun en ‘kral’ baba!

Güncelleme Tarihi:

#Prens William#Kate Middleton#Babalar Günü
Onları hiç böyle görmediniz… Günün kutlu olsun en ‘kral’ baba
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 13:12

Onların da tıpkı Hollywood yıldızları gibi dünya çapında milyonlarca hayranı var… Dünyanın en meşhur ailesinin en meşhur çifti hayranları tarafından adım adım takip ediliyor, her giydikleri, her gittikleri yer, her halleri yakın markaj atına alınıyor…

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Zaten sürekli olarak katıldıkları kraliyet etkinlikleri sayesinde hep göz önündeler. Böylece hayranları onları çok özlemiyor.

Fotoğrafları hemen her gün manşetlere çıkmaya devam ediyor.

Onları hiç böyle görmediniz… Günün kutlu olsun en ‘kral’ baba

Ancak özel günler hem onlar hem de hayranları için çok daha önemli.

Çünkü böylesi günlerde sımsıcak aile pozları veriyor ve resmi davetlerde pek de göstermedikleri yanlarını ortaya koymuş oluyorlar.

Onları hiç böyle görmediniz… Günün kutlu olsun en ‘kral’ baba

Bahsettiğimiz bu meşhur aile elbette Galler Prens ve Prensesi William ve Kate’le üç çocukları George, Charlotte ve küçük afacan Louis…

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İngiliz kraliyet ailesinin modern yüzünü ve geleceğini temsil eden aile her zaman olduğu gibi bu yıl da Babalar Günü için özel bir paylaşım yaptı.

Onları hiç böyle görmediniz… Günün kutlu olsun en ‘kral’ baba

William ve Kate’in kullandıkları resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda William ve üç çocuğu bir tane ayakta bir tane de George, Chatlotte ve Louis yerde uzanmış haldeyken sarıldıkları halde görünüyordu.

Bu sıcak aile tablosu hesaptan “Babalar Günü’n kutlu olsun babamız. Seni ço seviyoruz” diyerek paylaşılmış ve William’la Kate’in üç çocuğunun baş harfleriyle ve parlayan bir kalp emojisiyle imzalanmıştı.

Onları hiç böyle görmediniz… Günün kutlu olsun en ‘kral’ baba

Fotoğrafları ise son yıllarda alışıldığı gibi Kate Middleton çekmemiş, bu iş kraliyet ailesini de bol bol fotoğraflayan ünlü fotoğrafçı Josh Shinner çekmişti.

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Aile dün de Kral Charles’ın doğum günü için düzenlenen Trooping the Colour Günü için bir araya gelmiş, Kate ve kızı Charlotte mavilere bürünüp bir örnek giyinerek bol bol fotoğrafçılara poz vermişti.

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Onları hiç böyle görmediniz… Günün kutlu olsun en ‘kral’ baba

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#Prens William#Kate Middleton#Babalar Günü

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