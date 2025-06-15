Onları hiç böyle görmediniz… Günün kutlu olsun en ‘kral’ baba!

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Zaten sürekli olarak katıldıkları kraliyet etkinlikleri sayesinde hep göz önündeler. Böylece hayranları onları çok özlemiyor.

Fotoğrafları hemen her gün manşetlere çıkmaya devam ediyor.

Ancak özel günler hem onlar hem de hayranları için çok daha önemli.

Çünkü böylesi günlerde sımsıcak aile pozları veriyor ve resmi davetlerde pek de göstermedikleri yanlarını ortaya koymuş oluyorlar.

Bahsettiğimiz bu meşhur aile elbette Galler Prens ve Prensesi William ve Kate’le üç çocukları George, Charlotte ve küçük afacan Louis…

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İngiliz kraliyet ailesinin modern yüzünü ve geleceğini temsil eden aile her zaman olduğu gibi bu yıl da Babalar Günü için özel bir paylaşım yaptı.

William ve Kate’in kullandıkları resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda William ve üç çocuğu bir tane ayakta bir tane de George, Chatlotte ve Louis yerde uzanmış haldeyken sarıldıkları halde görünüyordu.

Bu sıcak aile tablosu hesaptan “Babalar Günü’n kutlu olsun babamız. Seni ço seviyoruz” diyerek paylaşılmış ve William’la Kate’in üç çocuğunun baş harfleriyle ve parlayan bir kalp emojisiyle imzalanmıştı.

Fotoğrafları ise son yıllarda alışıldığı gibi Kate Middleton çekmemiş, bu iş kraliyet ailesini de bol bol fotoğraflayan ünlü fotoğrafçı Josh Shinner çekmişti.

Aile dün de Kral Charles’ın doğum günü için düzenlenen Trooping the Colour Günü için bir araya gelmiş, Kate ve kızı Charlotte mavilere bürünüp bir örnek giyinerek bol bol fotoğrafçılara poz vermişti.

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