'Onları doğurduğunu ispatla' diye sesleniyorlardı... Yıllarca köşe bucak sakladılar: İşte bizim çocuklarımız

Genellikle yeni yıl öncesi siyah beyaz, kimsenin net görünmediği fotoğraflar ya da kendilerini temsil eden çizimler paylaşan aile, bu kez oğulları Archie ile Lilibet'i ilk kez bu kadar net olarak gözler önüne serdi.

Sussex çifti, altı yaşındaki Archie ve dört yaşındaki Lilibet ile çekilen pozlarından birini sosyal medyadan paylaştı. Güneşli California'da çekilen bu aile pozuyla da herkese mutlu bir yeni yıl diledi.

Meghan ile Harry'nin bu pozunun bu kadar şaşkınlık yaratmasının nedeni ise iki çocuklarını ilk kez bu kadar açık bir şekilde gözler önüne çıkarmaları oldu.

Ama çift, yine de kuralı bozmadı ve Archie ile Lilibet'in yüzlerini göstermedi.

Meghan Markle ile Prens Harry, aile pozlarını paylaşıp herkesin yeni yılını kutladı. O poz çekildiği ortam ve ailenin giyimi kuşamı nedeniyle çok beğenildi. Ama Archie ve Lilibet'in yüzleri yine görünmedi.





O pozda dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı. Minik Lilibet, genellikle hep çıplak ayaklarıyla görünüyordu daha önceki pozlarında. Bu kez hem ayakkabı hem de çorap giymişti.





Sussex çifti belli ki çocuklarını doğal bir ortamda rahatça büyütmeyi seçti.

ÇOCUKLARI ÜZERİNDE HEP ŞAİBE DOLAŞIYOR

Bu paylaşım Sussex çiftinin çocuklarıyla ilgili tartışmaları da bir kez daha gündeme getirdi.

Daha Archie'nin doğumundan beri ortada dolaşan, zaman zaman alevlenen, zaman zaman sönen iddialar bunlar. Ki zaten bütün bunlar bu yılın ilk döneminde de uzun uzun konuşulmuştu.

Bunu durup durup gündeme taşıyan kişi Markle'ın üvey ablası Samantha oluyor genelde. Üstelik işin içine Buckingham Sarayı'ndan adını vermeyen başka çalışanlar da karıştı.

Ortada dolanan bu iddiaya göre Meghan Markle, çocukları Archie ile Lilibet'i kendisi dünyaya getirmedi. Bunun yerine Meghan'ın dondurulmuş yumurtaları ve bir de taşıyıcı anne kullanıldı.

Onun bu görüşünü şu anda hastanede olan ve ağır bir ameliyat geçiren babaları Thomas da destekledi.

BABASI VE ÜVEY ABLASI SÖYLENTİLERİ UNUTTURMADI

Meghan'ın Harry ile evlendiği düğününe bile çağırmadığı Thomas Markle, 'nüfuz peşinde koşan kızının' oğlu Archie'yi kendisinin dünyaya getirdiği konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Üstelik bu konuda yalnız da değildi.

Markle'ın üvey ablası Samantha gazeteci Don Wootton'a yaptığı açıklamada "Eğer bir taşıyıcı anne kullandılarsa bunu itiraf etsinler" diye konuştu.

Hatta bununla da kalmadı. Sözlerini "Babam, Archie'nin doğumundan dokuz ay önce Meghan'ın ABD'deki dondurulmuş yumurtalarını aldığını söyledi. Ben de bir taşıyıcı annenin söz konusu olduğunu düşündüm "diyerek sürdürdü.

Böylece de Meghan ile Harry'nin çocukları Archie ile Lilibet'in de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmiş olabileceği iddiaları bir kez daha gündemin ilk sıralarına çıktı.

Meghan'ın babası ve üvey ablası taşıyıcı anne söylentilerini sürekli gündemde tutuyor.

'BU SÖYLENTİLER ONUN YÜZÜNDEN ÇIKTI'

Kraliyet yazarı Lady Colin Campbell, Prens Harry ve Meghan Markle'ın her iki çocuğunu kapsayan bu komplo teorilerinin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Onun yorumuna göre bu taşıyıcı anne söylentilerinin ortaya çıkmasına bizzat anneleri Meghan Markle neden oldu.

Meghan'ın özellikle Archie'ye hamileliği ve doğumu sırasında sergilediği gizemli davranışların halkta bu görüşe yol açtığını ileri sürdü.

Campbell, Harry ile Meghan'a "Bu konuyu herkes için açıklığa kavuşturun. Taht sırasında bile olan bu iki kardeş üzerinde bu tür gizemler olmamalı" diye konuştu.

CHARLES TAHTA ÇIKINCA ONLAR DA 'PRENS' VE 'PRENSES' UNVANI ALDI

Bu söylentiler arttıkça Buckingham Sarayı'na da Archie ile Lilibet'in taht sırasından çıkarılması için baskılar artıyor.

Dedeleri hükümdar olarak tahta çıktıktan sonra prens ve prenses unvanını alan 5 yaşındaki Archie ile 3 yaşındaki Lilibet, taht için altıncı ve yedinci sırada.

Bir Buckingham çalışanı da "İki çocuk da doğduklarından beri büyük bir gizem perdesinin altında. Etraflarında dolaşan birçok soru var. Bu iddialar, onlarla ilgili tüm gerçek ortaya çıkmadıkça çözülemeyecek" dedi.

SÖYLENTİLER İLK HAMİLELİK SIRASINDA BAŞLADI

Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse.

Meghan Markle, Archie'ye hamile olduğu sırada İngiltere'deydi. Kraliyet ailesinin bir üyesi olarak bazı etkinliklere katılıyordu.

O dönemlerde de karnının bir gün daha büyük bir gün daha küçük görünmesi tartışma yaratmıştı. Meghan'ın aslında hamile olmadığı, karnına bir aparat taktığı söylentilerine yol açmıştı.

Bütün bunların üstüne Archie'nin dünyaya gelmesi de bir gizlilik içinde gerçekleşti.

Meghan evde doğum yapmayı planlıyordu. Ama sonra Archie'nin 6 Mayıs 2019'da, çiftin o sırada yaşadığı Frogmore Cottage yakınlarındaki Portland Hastanesi'nde doğduğu açıklandı.

ARCHIE İLE MECBUREN KAMERA KARŞISINA ÇIKTILAR

Kate Middleton ve Prens William gibi dünyaya gelen çocuklarını basın karşısına çıkarmadı Harry ile Meghan.

Doğum duyurusundan bir süre sonra sadece kendi seçtikleri birkaç gazeteciyi davet ederek bebekleriyle birlikte kamera karşısına çıktılar.

Bu gizlilik de Harry ile Meghan'ın oğlu hakkındaki söylentileri iyice körükledi.

Çiftin kızı Lilibet ise Sussex çifti ABD'ye taşındıktan sonra dünyaya geldi.

Markle ile Prens Harry'nin çocuklarının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği iddialarının yayılmasında babası Thomas ile üvey ablası Samantha'nın büyük payı var.

Meghan ile Harry, kendileri seçip davet ettikleri az sayıda gazetecinin karşısına çıkıp bebekleri Archie'yi kamuoyuyla tanıştırdı. Bütün bu söylentilere rağmen Meghan Markle'ın yeni anne olmuş kadınların fiziksel özelliklerini taşıdığı yani şişliği henüz inmemiş karnı da dikkatlerden kaçmadı.





Sussex çifti ABD'ye taşındıktan sonra Meghan Markle bir kez daha hamile kaldı. Sonradan bir gazete için kaleme aldığı makalede düşük yaptığını açıkladı. Bunun üzerinden bir süre geçtikten sonra kızları Lilibet Diana'yı dünyaya getirdi.