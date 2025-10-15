Evleneli 10 yıl oldu, aşk ilk günkü gibi... Ünlü çifte iki erkeğin üstüne kız bebek geldi!

Haberin Devamı

Evlenmelerinden bu yana tam 10 yıl geçti. Ama onlar hala ilk günkü gibi birbirlerine aşık olduklarını her fırsatta gösteriyorlar. Bir yandan da iki erkek evlatlarını büyütüyorlar. İşte şimdi bu mutlu çiftten güzel bir haber geldi... Kız bebekleri de aralarına katıldı.

10 YILDA ÜÇ ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR

Bu anlattığımız ünlü çift, Monako Prensliği'nin bir zamanlar güzelliğiyle parmak ısırtan prensesi Caroline ile genç yaşta kaybettiği kocası Stefano Casiraghi'nin üç çocuğunun en küçüğü olan Pierre ile karısı Beatrice Borromeo…

2015 yılında bir dizi gösterişli törenle evlenen Beatrice ile Pierre'in iki oğluna ek olarak bir de kız bebekleri dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Böylece 38 yaşındaki Pierre ile 40 yaşındaki Beatrice, ailelerini biraz daha genişletmiş oldu.

Çift bebeklerine Bianca Carolina Marta adını verdi. Bebeğin Carolina ismi ise babaannesi yani Pierre'in annesi Prenses Caroline'i bir saygı duruşu niteliğinde.

Her ne kadar Monako Prensliği'nin başındaki Grimaldi ailesine gelin gitse de kendisi de varlıklı bir aileye mensup olan Beatrice üçüncü bebeğini beklediğini geçen mayıs ayında katıldığı bir moda etkinliğinde gözler önüne sermişti.

Sonunda bebek de aralarına katıldı.

İKİ TANE ERKEK EVLATLARI VAR

Beatrice ile 39 yaşındaki Pierre Casiraghi'nin ilk oğlu, 2017'de düğünlerinden iki yıl sonra dünyaya geldi. Çift, bu bebeği Pierre'in babasının anısına Stefano adını verdi.

İkinci bebekleri Francesco ise ondan bir yıl sonra aralarına katıldı. Şimdi de kızları doğdu.

Beatrice, her ne kadar Monako Prenslik ailesine sonradan katılmış olsa da güzelliği ve zarafetiyle kendisini görenlere "Tam da bir dönemin güzellik simgesi Grace Kelly'nin gelini" dedirtiyor.

İtalyan kökenli aristokrat bir aileden gelen Beatrice Milano'daki Bocconi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Columbia Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Tecavüzün laneti onlara da uzandı... Keşke yüzü kadar bahtı da güzel olsaydı Haberi görüntüle

AŞKIYLA MAGAZİN BASINININ MANŞETLERİNE ÇIKTI

2013 yılında Newsweek ve Daily Beast'e katkıda bulundu. 2009 yılında Il Fatto Quotidiano'da muhabir olarak çalıştı. Politik içerikli röportajlar yaptı. İtalya'da birçok TV kanalında sunucu ve muhabir olarak görev aldı.

Son olarak yönettiği The King Who Never Was adlı belgeselle konuşulan Beatrice Borromeo, benzer türde başka birçok filme de imzasını attı.

Ülkesinde bilinen bir gazeteci ve belgeselci olan Borromeo, 2008 yılında magazin gazetelerinin manşetlerine çıkmaya başladı. Bunun nedeni de Prenses Caroline ile genç yaşta hayata veda eden Stefano Casiraghi'nin evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Pierre ile olan beraberliğiydi.

Haberin Devamı

Çift, 2015'te Manaco Sarayı'nda düzenlenen resmi bir törenle evlendi.

Beatrice ile Pierre'in nikah töreni 1 Ağustos'ta yapıldı. Düğünleri ise çiftin ailesinin sahip olduğu adada gerçekleşti.

Çift, bazı kesimler tarafından çok da sempatiyle bakılmayan Monaco prenslik ailesinin en gözde üyelerinden.

Gözden Kaçmasın Efsane büyükannesinin kopyası gibi: Babasını yıllarca gizlediler Haberi görüntüle

BABASINI DA BABAANNESİNİ DE TRAJİK ŞEKİLDE KAYBETTİ

Grace ile Prens Rainier'ın kızı yani Pierre Casiraghi'nin annesi Prenses Caroline, Philippe Junot ile sonu hüsranla biten bir evlilik yaşadı. Sonra Pierre'in babası Stefano Casiraghi ile evlendi.

Üç çocukları olan çift mutlu bir hayat sürüyordu. Fakat Stefano Casiraghi'nin katıldığı bir tekne yarışında kaza geçirerek ölmesi, bu mutluluğu sonsuza kadar bitirdi. Prenses Caroline 2001 yılında Honover Prensi Ernst August ile evlendi.

Haberin Devamı

Grace Kelly, bir dönem Hollywood'un en parlak yıldızlarından biriydi. Monako Prensi Rainier ile evlenince mesleğine veda etti. Güzellik ve zarafet sembolü olarak görülen Kelly, 1982 yılında 52 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu öldü.

Gözden Kaçmasın İhanete dayandı ama evlat acısı yıktı geçti... Güzel oyuncunun 43 yıllık hayat öyküsü bir köy mezarlığında son buldu Haberi görüntüle

Kelly'nin torunu Pierre'in karısı Beatrice de güzel ve zarif görünümü nedeniyle Grace Kelly'ye yakışan bir gelin olarak nitelendiriliyor.





Bir dönem Hollywood'un yıldızıyken Monako Prensi Rainier ile evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, henüz 52 yaşında bir trafik kazasında öldü.

Haberin Devamı

Pierre'in annesi Prenses Caroline, artık yedi torun sahibi bir büyükanne.