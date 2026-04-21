Onlar da yıllar önce sette tanışmıştı… Karısını rol arkadaşından kıskanmaktan deliye döndü!

Yakın arkadaşları olan ünlü oyuncu Danny Masterson tecavüzle suçlandığında onu savunan hatta davaya bakan hakime bir mektup bile yazdıkları bilinen ünlü çift Masterson’ın suçları kanıtlanıp 30 yıl hapse mahkum edilince zor günler geçirmişti.

Ünlü arkadaşlarına suçlu olmasına rağmen sahip çıktıkları için bir anda utanç içinde kalan çiftin bu yaşadıklarının mutlu mesut yürüyen evliliklerini de sarstığı konuşulmaya başlamıştı.

Anlaşılan ünlü çiftin evliliklerinde gerçekten de bir kriz yaşanıyor ancak bunun sebebi aşklarının yara alması değil de kıskançlık…

Kendileri de uzun yıllar önce birlikte başrol oynadıkları dizide tanışan, bir süre arkadaş kaldıktan sonra evlenen Ashton Kutcher ve Mila Kunis'in arasına kıskançlık girmiş.

Ashton Kutcher’ın Mila Kunis'in rol arkadaşıyla yaşadığı yakınlaşma yüzünden kıskançlık krizleri yaşadığı iddia ediliyor.

Dedikodu sitelerine yansıyan iddialara göre geçen yılın ses getiren filmlerinden Wake Up Dead Man’de birlikte oynayan Mila Kunis ve Josh O'Connor çok iyi anlaştılar ve hâlâ sık sık iletişim halindeler.

Çiftin yakından tanıyanlara bu yakınlığın Kunis'in kocası Ashton Kutcher'ın sabrını zorladığını söylüyor.

42 yaşındaki Kunis’in bir polis dedektifini, 35 yaşındaki Josh O'Connor’ın ise bir rahibi canlandırdığı filmin setinde iki ünlü oyuncu çok iyi arkadaş olmakla kalmadılar bu yakınlaşmayı set dışına da taşıdılar.

Ashton Kutcher'la evliliğinden 11 yaşında Wyatt adında bir kızı ve 9 yaşında Dimitri adında bir de oğlu olan Mila Kunis’in hâlâ “sıra dışı” olduğunu düşündüğü erkeklere ilgi duyduğu ve onlarla flört etmekten kaçınmadığı söyleniyor.

Mila Kunis ve Josh O'Connor’ın arasında bir şey geçmese de güzel yıldızın rol arkadaşından çok etkilendiği söylenirken "Josh ile çalışmak onu etkiledi. Aynı odada oldukları her an ve tüm basın turu boyunca bunu görüyorsunuz. Gerçek bir kimyaları var, taklit edilemeyecek türden. Asıl soru şu: Ashton, bu devam eden yakınlığı nasıl karşılayacak? İyi bir günde bile, gerçekten kaba olabiliyor." yorumları yapılıyor.

1998'den 2006'ya kadar That '70s Show'da birlikte rol alan ve arkadaş olan Kunis ve Kutcher, bu arkadaşlıkları aşka dönüştükten sonra 2015'te evlenmişlerdi.

Josh O'Connor’ın da yıldızı yeni parlamaya başlayan 28 yaşındaki oyuncu Alison Oliver’la birlikte olduğu biliniyor. İkili 2024’te Oliver’ın kız kardeşinin düğününde tanışmıştı.

Buna rağmen Mila Kunis'in O'Connor ile olan arkadaşlığının Ashton Kutcher'ı rahatsız ettiği söyleniyor ve ünlü oyuncunun yakınları ona "Ashton'ın gerçekçi olması gerekiyor. Elbette yeni arkadaşlar edinecek ve yeni rol arkadaşlarıyla iyi anlaşacaksınız. Josh, Mila'nın flört edebileceği güvenli bir adam çünkü çok uzun süreli bir ilişkisi var" diye nasihat veriyor.