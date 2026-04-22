‘Onlar aylardır sevgili, sizin haberiniz yok!’ Çöpçatanlıklarını kız kardeşi yapmış

Haberin Devamı

Kardashian / Jenner ailesinin sessiz üyesi Kendall Jenner ve ünlü oyuncu Jacob Elordi’nin sayısız söylentiye konu olan aşkının aylar önce başladığı iddia edildi.

Ünlüler dünyasının iki gözde genç yıldızını bir araya getiren ise Kendall Jenner’ın küçük kardeşi Kylie Jenner olmuş.

Kendall Jenner ve Jacob Elordi'nin aslında aylardır birlikte oldukları ve bunun Kylie sayesinde olduğu haberleri magazin basınının gündemine bomba gibi düştü.

Kendall Jenner ve Jacob Elordi'nin şubat ayından beri birlikte oldukları iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Ünlü model ve yakışıklı oyuncunun şubat ayında Coachella 2026'nın ilk hafta sonu partisinde "öpüştükleri" ve "birbirlerine çok yakın davrandıkları" yönündeki haberler ünlü dedikodu sitesi Deuxmoi'de yer almıştı.

Kylie Jenner, erkek arkadaşı Timothee Chalamet’nin ödül sezonu maratonu boyunca hep yanındaydı ve aynı şekilde koşturup duran Jacob Elordi'yle de bu süreçte yakınlaştı. Kendisi de Frankenstein filmindeki rolüyle birçok ödüle aday gösterilen Jacob Elordi ve Tmothee Chalamet bu tür etkinliklere birlikte katılıyordu.

Kylie Jenner’ın bu şekilde sık sık bir araya geldiği yıldız oyuncuyu sevdiği ve onun kız kardeşi Kendall için uygun bir sevgili adayı olduğunu düşündüğü, sonrasında da kardeşini bu konuda cesaretlendirdiği iddia edildi.

Aslında Kendall Jenner’ın Jacob Elordi’yi yıllardır tanıdığı ancak kız kardeşi Kylie’nin etkisiyle onu arkadaş olarak görmekten vazgeçtiği söyleniyor.

Haberin Devamı

Hatta bir başka iddia ise Kylie Jenner’ın bu çöpçatanlık hevesinin ardında “alfa kız kardeş Kylie’nin” çifte randevular ayarlamak istemesi olduğu ve bu yüzden kız kardeşini Jacob Elordi ile bir ilişkiye başlamaya ittiği.

Kylie Jenner – Timothee Chalemet ve Kendall Jenner - Jacob Elordi dörtlüsünün Kendall’ın Los Angeles’taki evinde sık sık bir araya geldikleri ve iyice yakınlaştıkları konuşuluyor.

Yani Kylie Jenner çöpçatanlık yapmaktaki amacına anlaşılan çoktan ulaşmış…

Ünlü ailesinden farklı olarak özel hayatı konusunda son derece ketum davranan 30 yaşındaki ünlü model Kendall Jenner’ın adı en son 2023'ten 2024'ün başlarına kadar inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Bad Bunny ile anılmıştı.

Haberin Devamı

Kendall Jenner bundan önce de 2020'den 2022'ye kadar NBA oyuncusu Devin Booker ile ve 2013'ten 2016'ya kadar Harry Styles ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşamıştı.

28 yaşındaki Jacob Elordi ise en son influencer Olivia Jade Giannulli ile anılmıştı. Çift 2021'den başlayarak dört yıl boyunca inişli çıkışlı bir ilişki yaşamışlardı.

Jacob Elordi ayrıca 2021'de Cindy Crawford’un model kızı Kaia Geber ile de bir yıl süren bir ilişki yaşamış, ancak çift bir yıl sonra ayrılmışlardı.