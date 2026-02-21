Onlar aşktan ölüyor ama hayranlar çığırından çıktı: Etek giyince bile kimse sesini çıkarmamıştı... Genç sevgilin seni oyuncak etti, haberin olsun!

Haberin Devamı

Öyle ki ünlülerin özel hayatları, duyguları bile hayranları tarafından acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir kimi zaman.

İşte Hollywood'un her daim en yakışıklı yıldızlarından biri olan Brad Pitt'in başına gelen de böyle bir durum.

O GENÇ SEVGİLİSİYLE MUTLU... AMA ELEŞTİRİLER SEL GİBİ

Bugüne kadar Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile evlilik yapan, genellikle ünlü güzellerle romantik ilişkiler yaşayan Brad Pitt, son üç yıldır Ines De Ramon ile birlikte.

Kamera karşısında bir iş yapmayan ve doğrusu her anlamda Brad Pitt'in daha önceki eş ve sevgililerinden farklı bir profil çizen 33 yaşındaki Ines, piyasada kendini kabul ettiren başarılı bir mücevher tasarımcısı.

Aslında geçmişte oyuncu Paul Wesley ile bir evlilik yapıp boşanan Ines, öyle Hollywood'un "tam içinden" bir isim değil.

Belki de bu yüzden ilişkinin başından beri Brad Pitt'in hayranları bu ilişkiye öyle çok da sıcak bakmıyor.





ONUN ŞEFKATİNE VE SEVGİSİNE SIĞINDI

Diğer yandan çiftin yakın çevresine göre de Brad Pitt, eski karısı Angelina Jolie ile sekiz yıl süren yorucu, yıpratıcı bir boşanma davası sırasında genç sevgilisinin şefkatine ve anlayışına sığındı.

Annesini kaybettiğinde de en yakınında onu teselli eden Ines De Ramon vardı.

İkisi de birbirlerini seviyor ve birbirlerinde huzur buluyor. Brad Pitt ve Ines de Ramon hakkındaki söylentilere "evlilik" kelimesi bile karışıyor.

Durum böyleyken 62 yaşındaki Brad Pitt'in Ines de Ramon ile ilişkisi yıldızın hayranları tarafından çok ağır eleştirilere maruz kalıyor. Üstelik herkes ilişkinin dinamiklerini tam bilmediği için de bunlar dış görünüş yani giyim ve kuşam üzerinden yapılıyor.

Bunun son örneği de geçtiğimiz günlerde yaşandı.

O GİYİM TARZI YERDEN YERE VURULDU

Yaklaşık üç aydır ortada görünmeyen Brad Pitt ile Ines de Ramon geçtiğimiz gün Yunanistan'da görüntülendi.

Pitt'in yeni filmi The Riders'ın çekimleri için gittiği ülkede sevgilisi de onu yalnız bırakmamıştı. Olup biten tam olarak buydu.

Ama olay çıkaran ayrıntı Brad Pitt'in giyimi oldu.

Spor ayakkabı, bol bir kot pantolon, kazak, kazağın altından sarkan tişört, hepsinin üzerine de bir mont giyip beyzbol şapkası takan Brad Pitt, kelimenin tam anlamıyla bir yeni yetme tarzı benimsemişti.

Nedendir bilinmez hayranları da ona bu görünümü yakıştıramadı. Sosyal medya ünlü yıldızı kelimenin tam anlamıyla yerden yere vurdu.

'YAŞINA GÖRE FİZİĞİ KUSURSUZ... AMA O GİYİM YENİ YETMELERE GÖRE'

Bazıları Brad Pitt ile Ines De Ramon arasındaki yaş farkını öne çıkardı.

Bir kullanıcı "62 yaşında bir adam ve yanında 33 yaşında bir kadın. Bakınca gülüyorum. Tıpkı babamla benim gibi" diye görüşünü belirtti.

Birçok kişi aslında Brad Pitt'in yaşına göre gayet iyi bir fiziği olduğunu hatırlatıp "Ama yine de üzerindeki o kıyafet gençlere uygun" diye yazdı.

Bu arada Brad Pitt'i bir TV programında izlediğini orada da sanki genç bir adam gibi konuştuğunu söyleyen biri "Belki de hiç büyümek istemiyor" sözleriyle görüşünü özetledi.

Genel kanı Brad Pitt'in giydiği bu kot pantolonun korkunç göründüğü yolundaydı.

YENİ AŞKIYLA BİRLİKTE GİYİM KUŞAMI DA DEĞİŞTİ

Bu arada Pitt ve Ines De Ramon'a yönelik epey ağır bir eleştiri de tartışmaya yol açtı.

Bir kullanıcı "Yaşlı ve zengin adamlar, kızları yaşındaki para avcılarının peşine düşünce olan budur" deyince Ines de Ramon'u savunanlar ortaya çıktı.

Onun para avcısı olmadığını, mesleğinde gayet başarılı ve iyi bir konumda olduğunu ve Pitt'i gerçekten sevdiğini belirtti bu gruptakiler.

Aslına bakılırsa Brad Pitt, Ines ile flört etmeye başladığı ilk dönemden beri değişen giyim tarzıyla konuşuluyor.

Bunu stilistini değiştirmesine bağlayanlar olduğu gibi sevgilisi Ines'in, Brad Pitt'in giyimine karıştığı iddiaları da var.

En çok söylenen ise Brad Pitt'in yarı yaşındaki sevgilisinin yanında genç görünme arzusuna kapıldığı.

Diğer yandan Brad Pitt, gençlik yıllarından beri hayatına giren kadınlara benzer bir stil hatta saç modeli yakalamasıyla da biliniyor.

Brad Pitt gerçekten de Ines de Ramon ile birlikte olmaya başladıktan sonra giyim tarzı, eskisinden daha farklı bir hale geldi.





Pitt'in bu genç giyim hevesi genellikle yarı yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon'un etkisine bağlanıyor. Bazı hayranları da artık 60'ını geride bırakan Pitt'in 33 yaşındaki Ines'in oyuncağı haline geldiğini savunuyor.





Yine de bugüne kadar en şaşırtıcı giyim tarzını 2022 yılındaki Berlin Film Festivali'nde sergiledi. Bullet Train adlı filmin galasına etekle katılması büyük olay oldu.