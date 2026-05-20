Ondan vazgeçen büyük aşkına inat rol arkadaşına yanaşıyor… ‘Çok nazik, çok zeki, çok çekici’

Jennifer Lopez, Ben Affleck’le evliliği bittikten iki yıl sonra hâlâ gönlüne göre bir aşk bulabilmiş değil.

Ancak bu yine de onu kıskandırma çabalarına engel olmuyor…

Yıldız isim 5 Haziran’da yayınlanacak yeni romantik komedi filmindeki rol arkadaşı Brett Goldstein ile filmin tanıtım çalışmaları ve galalarında samimi pozlar vermeye ve onu övmeye devam ediyor.

İkilinin kırmızı halıda epey yakınlaştıkları pozlardan sonra Jennifer Lopez arkadaşı Brett Goldstein ile aralarındaki "harika kimyayı" överek eski eşi Ben Affleck’e “dön de kaybettiğin kadına bir bak” minvalinde bir mesaj vermiş oldu.

Jennifer Lopez kırmızı halıda People dergisine verdiği demeçte, 5 Haziran'da Netflix’te yayınlanacak olan romantik komedisi "Office Romance" hakkında "Başından beri harika bir kimyamız vardı. Filmi birlikte çektikçe bu kimya daha da gelişti." dedi.

Bu terk edip giden aşka mesaj niteliğindeki açıklamalarına "Daha sert bir adam bekliyordum, ama bu kadar nazik, kibar ama aynı zamanda çok zeki ve çok çekici bir insanla karşılaştım. Bence bu bir sürpriz oldu." diyen Jennifer Lopez rol arkadaşı Brett Goldstein ile çalışmaya başlamadan önce bile onun "büyük bir hayranı" olduğunu itiraf ederek iyice vites yükseltti…

Yakında seyirciyle buluşacak filmde Lopez, Goldstein'ın canlandırdığı yeni çalışanı Daniel Blanchflower'a aşık olan Jackie Cruz adında bir CEO'yu oynuyor.

Öte yandan belli ki Ben Affleck’i kıskandırmak isteyen Jennifer Lopez’in rol arkadaşına olan flörtöz tavırları karşılıksız da değil… Brett Goldstein de uzun süredir ünlü şarkıcıya olan hayranlığını gizlemiyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Goldstein'ın Temmuz 2018'de yayınlanan "Films to Be Buried With" podcast'inde aktrisin "The Hustlers" filmindeki görünümüne hayranlığını dile getirdiği bir klibi X aracılığıyla paylaşmıştı.

Jennifer Lopez'in kürk manto giydiği ve bir kadın rol arkadaşına sarıldığı bir sahnede, Brett Goldstein o sahnedeki rol arkadaşına karşı kıskançlığını dile getirmiş, "Birine hiç bu kadar çok sarılmak istememiştim" yorumunu yapmıştı.

Jennifer Lopez, Brett Goldstein ile filmin çekimlerine başladığında Ben Affleck'ten ayrılmış, boşanma davasını da çoktan açmıştı.

Jennifer Lopez’in büyük aşkı Ben Affleck’i kaybettikten sonra kalbi boş kaldı. İngiliz yıldız Brett Goldstein'a gelince, kamuoyuna yansıyan tek ilişkisi 2021'de İngiliz komedyen Beth Rylance ile oldu.