Ondan bir çocuk istiyor diyorlardı… Eski sevgilisine bile karışmaya başladı: Söyle senden uzak dursun!

Zaten özel hayatı konusunda son derece ketum bir insan olmasıyla nam salan Tom Cruise aşkları konusunda da ser verip sır vermeyen bir ünlü.

Katie Holmes’dan 2012’de boşandıktan sonra hayatına kimseler girmeyen, girse de bunu saklayan Tom Cruise bir süredir Kübalı Hollywood yıldızı Ana de Armas ile aşk yaşıyor.

Tom Cruise Katie Holmes'dan boşandığından beri ilk kez ciddi bir ilişki içinde

SÜRPRİZ AŞK DOLUDİZGİN İLERLİYOR

İkilinin bu yılın başından itibaren yan yana çıkan fotoğrafları başta bir iş arkadaşlığı sanılmış, Tom Cruise’un yeni filminde Ana de Armas’ı oynatmak istediği için onunla sık sık buluştuğu söylenmişti.

Oysa Tom Cruise ve Ana de Armas çoktan yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bu da yaz aylarında ortaya çıkan el ele fotoğraflar ve birlikte çıkılan yat tatilleriyle doğrulandı.

Tom Cruise Ana de Armas'la bir an önce evlenip yeniden baba olmak istiyor... Bu yüzden de onu biraz fazla sahiplenmiş ve koruyucu davranmaya başlamış...

İddialara göre öz kızı Suri Cruise’a sırt çeviren ve onu yıllardır görmeyen Tom Cruise Ana de Armas’la ilişkisi konusunda son derece ciddi. Çiftin evlenmeyi düşündüğü ve Tom Cruise’un kaybettiği kızının yerine koyacağı yeni bir çocuk istediği konuşuluyor.

Ana de Armas da çocuk sahibi olma konusunda kapıyı açık tuttuğunu daha önce belli etmişti.

ONDAN BİR ÇOCUK İSTİYOR AMA...

Hatta Tom Cruise ve Ana de Armas’ın arasının bu konuyla da bir ilgisi var…

37 yaşındaki güzel yıldız, 2019'dan 2021'in başlarına kadar, yani Jennifer Garner’dan boşanmasının ardından Ben Affleck’le büyük bir aşk yaşamıştı.

Çift yollarını dostça ayırdı. Hâlâ da aralarında bir kırgınlık yok.

Ana de Armas ve Ben Affleck'in aşkı güzel yıldız çocuk istediği, Affleck buna yanaşmadığı için bitmişti

Ayrılık sebepleri ise Ana de Armas’ın çocuk özlemi olmuş, Ben Affleck zaten üç çocuğu olduğu için yeniden baba olmak istememişti.

ESKİ SEVGİLİSİ CAN SIKTI

Son derece koruyucu ve sahiplenici bir tavrı olduğu söylenen Tom Cruise’un bu durumu bildiği için Ana de Armas’a Ben Affleck’ten uzak durması için uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Bunda hem ikilinin daha önce aşk yaşamış olması hem de Ben Affleck’İn Jennifer Lopez’den de boşandıktan sonra bekar kalıp kendine bir aşk aramasının etkisi var.

Ben Affleck Jennifer Lopez'den ayrıldığından beri bir önceki eski eşi Jennifer Garner'ın peşinden ayrılmıyor... Bu da Tom Cruise'u aynı şeyi Ana de Armas'a da yaparsa diye endişelendiriyor

Tom Cruise’un ortada hiçbir şey yokken bile bu durumdan rahatsız olduğu ve Ana de Armas’a uyarı verirken aslında Ben Affleck’e de eskilerin deyimiyle “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” tadında mesaj yolladığı konuşuluyor.

"SÖYLE ONA SENDEN UZAK DURSUN"

Hollywood çevrelerinde yayılan dedikodulara göre arkadaşlıkları süren Ben Affleck ve Ana de Armas Tom Cruise’un varlığına rağmen görüşmek ve birlikte vakit geçirmek konusuna sıcak bakıyorlarmış.

Tom Cruise sevgilisine Ben Affleck'ten uzak durması için uyarıda bulunmuş

Aksiyon sinemasının yıldızı Cruise’u asıl rahatsız edenin bu olduğu ve aşık olduğu kadının eski sevgilisiyle görüşmesine daha gerçekleşmeden engel olmaya çalıştığı da dedikodular arasında.