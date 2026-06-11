Ã–nceki iki evliliÄŸi de boÅŸa gitmiÅŸti... Bu defa hedefi 12'den vurdu: Oyuncu Ã§ifte ikinci bebek geliyor

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Matilda adÄ±nda Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zlarÄ± olan Ã§ift ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¶re bu bebek de kÄ±z olacak!

Ä°kinci bebek haberini Tom Pelphrey, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilan etti.

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43 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu bir dizi fotoÄŸraf eÅŸliÄŸinde ne kadar sevindiklerini ve bu geliÅŸmeyle minnettar olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Kaley Cuoco ile birlikteliklerinden ve ailelerinin biraz daha geniÅŸlemesinden derin bir minnettarlÄ±k duyduÄŸunu belirten Pelphrey, "Kaley Cuoco'ya derin bir saygÄ± ve hayranlÄ±k beslediÄŸini de"Â satÄ±rlarÄ±na ekledi.

Oyuncu, doÄŸacak bebeÄŸin bir ultrason gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne de yer verdi.

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Aile pozunda yer alan pastanÄ±n merkezindeki pembe renk de mutlu Ã§iftin ikinci bebeÄŸinin kÄ±z olduÄŸunu simgeliyordu.

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Kaley Cuoco da kendi sosyal medya sayfasÄ±nda ikinci kez anne olacaÄŸÄ± haberini takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k ailelerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir rÃ¼yanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ifade etti 40 yaÅŸÄ±ndaki Couco.

Cuoco; paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olan Ã§ift, 2024'te niÅŸanlandÄ±. Kaley Cuoco daha Ã¶nce iki kez evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaley Cuoco, ilk evliliÄŸini 2013 ile 2016 arasÄ±nda Ryan Sweeting ile yaptÄ±... ArdÄ±ndan da 2018 ile 2022 arasÄ±nda da Karl Cook ile bir evlilik yaÅŸadÄ±.

Ä°kisinin sonunda da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde boÅŸandÄ±. Ama Tom Pelphrey ile iliÅŸkisinde aradÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu ve huzuru buldu.Â Â

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Cuoco ile Pelhpry'nin aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de romantik filmlerdekine benziyor aslÄ±nda.

2022 yÄ±lÄ±nda ikinci kocasÄ±ndan boÅŸandÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra Tom Pelphrey ile tanÄ±ÅŸtÄ± Kaley Cuoco. Zaten onu gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez de onunla bir geleceÄŸi olduÄŸunu hissetti.

Kendisi gibi oyuncu olan Tom Pelphrey'i gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde aklÄ±ndan geÃ§en ilk dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin ne olduÄŸunu da bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± Cuoco: "Aman TanrÄ±m... Seninle bir bebek yapmak istiyorum."

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re oyuncunun hayalleri gerÃ§ek oldu ve ÅŸimdi gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez etkilendiÄŸi niÅŸanlÄ±sÄ±ndan bir bebek daha dÃ¼nyaya getirecek.

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