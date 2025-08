Önce televizyonu sonra da sinemayı fethetti… Gençlik halini gören onu tanıyamıyor… ‘Sen ne ara bu kadar yakışıklı oldun!’

Haberin Devamı

Önce ekranların en çok izlenen dizilerinde başrol oynamaya başladı sonra sinema dünyası da onu en sonunda keşfetti.

Şili’den ailesiyle birlikte kaçıp ABD’de yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu şimdilerde Hollywood’un en gözde, adından en çok söz ettiren yıldızı oldu.

Üstelik tam bir centilmen olarak anılan Pedro Pascal özellikle birlikte çalıştığı kadın oyuncuların gözde iş arkadaşı oldu.

Çok sempatik olduğu her halinden belli olan Pedro Pascal bir yandan da etrafındakiler tarafından tam bir iyilik meleği olarak anılıyor.

40 yaşından sonra ünlenen Pedro Pascal bir yandan da şimdilerde kadınların kalbini fetheden, klasik çizgilerin dışında bir çekiciliği olan bir yıldız.

Ve hayran sayısını da giderek artırmaya devam ediyor.

Oysa eski fotoğraflarını görenler onu tanımakta zorlanıyor. Özellikle oyunculukta şansını denediği ilk günlerdeki haliyle şimdi kadınların gönlünü çalan Pedro Pascal arasında deyim yerindeyse dağlar kadar fark var!

Bugünlerde ona hayran olanlar eski fotoğrafları ortaya çıkıp yayıldıkça ünlü oyuncunun geçirdiği dönüşüme inanmakta zorlanıyor.

Üstelik Pedro Pascal bu değişimi sadece yaş alarak ve zaman zaman bıraktığı kirli sakallarıyla elde etmiş. Yani ünlü oyuncunun yüzünde herhangi bir estetik müdahale yok.

Hayranları ona yıllanmış şarap gözüyle bakmaya başlarken bir yandan da şakayla karışık “Sen ne ara bu kadar yakışıklı ve çekici hale geldin!” diye sormadan edemiyor.

Yıllar süren kariyerine rağmen, 40'lı yaşlarında olmasına rağmen The Last Of Us'taki rolüyle herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Şili asıllı Amerikalı aktörün asıl büyük çıkışı 2014 yılında Game Of Thrones dizisinde rol almasıyla gerçekleşmişti.

Son olarak Paul Mescal'ın başrolünde oynadığı Gladyatör filminin devam filminde ve yazın en büyük gişe rekortmeni Fantastik Dörtlü filminde rol alarak beyaz perdenin en gözde yıldızı haline geldi.

Şili’den ABD’ye kaçtıktan sonra annesini trajik şekilde kaybeden Pedro Pascal bir yandan kardeşlerine hem anne hem de baba oldu bir yandan da oyunculuk kariyerinde başarıya ulaşmak için büyük zorluklar atlatmak zorunda kaldı.

Pedro Pascal kariyerinin ilk yıllarında The Good Wife, Homeland, The Mentalist, Law & Order: Criminal Intent, Law & Order: SVU ve Graceland gibi televizyon dizilerinde küçük rollerde konuk oyuncu olarak yer aldı.

En sonunda 2014’te Game of Thrones dizisinde üstlendiği rol ona büyük bir şöhret getirdi.

Bunu çok sevilen Narcos dizisi, ardından Mandolorian takip etti. Böylece sık sık gişe filmlerinde gözükmeye başladı ve başarılı yan roller canlandırdı.

Hollywood’un geç yaşında keşfettiği Pedro Pascal artık neredeyse hiç durmadan çalışıyor ve ünlü yönetmenlerin her yeni filminde gözükmeyi başarıyor.