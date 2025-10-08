Önce sevgilisini hayranlarıyla tanıştırdı sonra karnı burnunda ortaya çıktı… Ünlü oyuncu 41 yaşında ilk kez anne olacak

Haberin Devamı

Home and Away dizisinin yıldızı Isabel Lucas, yeni erkek arkadaşıyla tanıştıktan kısa bir süre sonra 40 yaşında ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Instagram'da, sevgilisi Cyrus Sutton ile birlikte bu mutlu haberi kutlarken büyüyen karnını sergileyen bir dizi sevimli fotoğrafla büyüyen karnını sergiledi.

Bir fotoğrafta, hamile annenin siyah dantelli iç çamaşırı ve beyaz bir tül ile plajda poz verirken büyüleyici bir güzelliği vardı. Anne adayı, bu doğal fotoğrafta büyüyen karnını nazikçe okşuyordu.

Modellik de yapan ünlü oyuncu bir diğer fotoğrafında, beyaz bir üst ve etekle tatlı bir poz verdiği, karnının tüm ihtişamıyla ortada olduğu, beyaz bir piknik örtüsünün üzerinde bir buket çiçekle uzandığı görülüyor.

Isabel Lucas bu fotoğrafları paylaştığı gönderisinin altına "Bazen kelimeler akar, bazen de gizem çok büyük. Geriye sadece hissetmek kalır. Burada yeni bir sonsuzluk var. Sessiz bir merak ve saf sevginin yaprakları arasında. Bu mucizeyi şefkatli, sevgi dolu ellerimizle birlikte tutuyoruz” yazdı ve duygularını kelimelere döktü.

Bu "mucize" hamilelik, ocak ayında 41 yaşına girecek olan ünlü oyuncunun gelecek yıl ilk kez anne olmasını sağlayacak.

Isabel Lucas yeni erkek arkadaşı, ABD’li yönetmen Cyrus Sutton’la ilişkisini de yine bir sosyal medya paylaşımıyla ağustos ayında duyurmuştu.

Bu ilişki ilanı olan gönderdeki bir dizi fotoğrafta, çiftin bir şelalenin önünde sarılıp poz verdiği görülüyor ve 43 yaşındaki Cyrus üstünü çıkarıp kaslarını sergiliyordu.

Avustralyalı yıldız Isabel Lucas bu romantik fotoğraf serisine "Hayallerin dinlendiği yer" başlığını atmıştı.

Birçoğu sörfle ilgili olan bir dizi ödüllü belgeselin yönetmenliğini üstlenen Cyrus, aynı zamanda profesyonel bir sörfçü. Ünlü yönetmen 2005 yılında "Next Wave: A Tsunami Relief Story" filmiyle Emmy Ödülü kazanmıştı.

Özel hayatı konusunda ketum davranmasıyla tanınan Isabel Lucas 2006 yılında, Hollywood'daki büyük çıkışı Thor filminden önce Chris Hemsworth ile birlikte olmuş hayatına daha sonra da indie pop şarkıcısı Angus Stone ve Entourage dizisinin yıldızı Adrian Grenier girmişti.

