Önce parası bitti, şimdi kendisi... Ünlü yıldızın hali içler acısı... Çocukların annesiz kalacak, dikkat et!

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Model olarak başladığı kariyerini, televizyon yıldızı, dergi modeli ve iş kadını olarak sürdüren Price'ın bu kadar konuşulmasının en önemli nedeni bağımlısı haline geldiği estetik operasyonlar...

Maddi olarak batağa girmiş olmasına bile aldırmadan bıçak altına yatıp duran Katie Price, geçen yılın son döneminde gerçek anlamda iflas etti...

Vergi borcunu ve eski eşinin kendisine karşı açtığı tazminat davasının cezasını ödemediği için bir estetik operasyon dönüşü gözaltına bile alındı. Hatta korumak için yıllardır çabaladığı malikanesini de icra kanalıyla kaybetti.

Ama bütün bunların ötesinde son görüntüsüyle hayranlarını öyle bir korkuttu ki bu, başına gelen hiçbir şeye benzemiyor.

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Katie Price'ın sosyal medya hesabında paylaştığı videodaki aşırı zayıf görüntüsü takipçilerini endişelendirdi.





46 yaşındaki Katie Price, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının giyim markasının tanıtımı için bir video çekti.

Üzerinde mor eşofman takımıyla görüntülendiği bu videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı Price. İşte orada da kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kaldığı görüldü.

Saçlarını at kuyruğu şeklinde toplayan Price'ın bedeninin iyice inceldiği, yüzünün de kelimenin tam anlamıyla bir karış kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Katie Price'ın temsilcisi ise yıldızın her zaman zayıf olduğunu, yeni egzersiz programı nedeniyle son zamanlarda çok kilo kaybettiğini savundu.







Onun bu içler acısı halini gören takipçileri de hemen kendisine dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan yorumlar yaptı. Birçoğu "Seni seviyoruz Katie… Lütfen yemek ye" diye yazdı.

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Bir takipçisi "Ona kim göz kulak oluyor? Daha fazla ileri gitmeden hemen durumun kontrol altına alınması gerekiyor" diyerek Katie Price için ne kadar endişelendiğini dile getirdi.

Bazı takipçileri Price'ın fazla kırılgan ve olduğundan daha yaşlı göründüğünü belirtti. Bazıları da zaman geçmeden hemen yardım alması gerektiğini savundu.

Aslına bakılırsa Price, bir süredir aşırı kilo kaybı nedeniyle gündemde...

Geçen yılın ekim ayında verdiği bir röportajda bu durumun uygulamaya başladığı yeni egzersiz programı nedeniyle olduğunu söyledi. Ama sağlıksız göründüğü konusundaki eleştirileri kabullenmedi.

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Price'ın temsilcisi ise yıldıza yönelik "Aşırı zayıf" tarzı eleştirilere "Katie her zaman ince yapılıydı. Son zamanlarda eskisinden daha fazla spor salonuna gidiyor, bundan zevk alıyor. Bu da onun bütün sağlığı konusunda fayda sağlıyor" diye yanıt vermişti.

Katie Price'ın takipçileri yıldızın farklı evlilik ve birlikteliklerinden dünyaya gelen beş çocuğu için de endişe duyuyor. Kendisinden önce onlar için sağlığına dikkat etmesi gerektiğini savunuyor.

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Katie Price farklı birlikteliklerinden beş tane çocuk sahibi oldu. Kariyerinin yükseldiği dönemlerde şarkıcı Dane Bowers'tan hamile kaldı. Çift ayrıldı ve Price da bebeğini aldırdı.2002 yılında Manchester United'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Dwight Yorke'tan hamile kaldı. Yorke'tan ayrılmasına rağmen çocuğu Harvey'i doğurdu.

Daha sonra 2005 ile 2009 arasında Peter Andre ile evlendi. Bu evlilikten Princess'in yanı sıra şu anda 18 yaşında olan Junior Savva Andreas adında bir çocuğu oldu.

2010 ile 2012 arasında Alex Reid ile evlendi Price. Son olarak 2013 ile 2021 arasında Kieran Hayer ile evlendi. Bu evlilikten de iki çocuk sahibi oldu.

Price'ın Princess adını verdiği kızı da annesinin ayak izlerini takip edip modellik yapmaya başladı.





Katie Price, gösteri dünyasının estetik bağımlısı yıldızlarından biri. Bu operasyonlara gençlik yıllarında göğüs büyütme ile başladı. Aradan geçen zaman içinde de görüntüsünü değiştirmeden duramaz oldu. Doktorları ona "Artık yeter, hayatın tehlikede" deseler de umurunda değil. Düzenli aralıklarla tepeden tırnağa görüntüsünü değiştiriyor.