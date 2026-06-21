Önce oğlu sonra da karısı öldü… Ünlü oyuncu kalbini karanlığa teslim etmedi: İçi geride kalan iki evladının ışığıyla doldu

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Üstelik sevdiği kadınla evlenmiş, mutlu bir yuva da kurmuştu. Önce bir oğlu sonra da kızı oldu. Herkesin gıptayla baktığı hayatı bir gün tepetaklak olacak, sonra yaşadığı büyük acıyı bir başka büyük acı takip edecek ve ünlü oyuncu deyim yerindeyse perişan hale gelecekti.

Son zamanlarda Cannes Film Festivali’nde sergilediği ilginç görüntü, değiştirdiği imajı ve gençleşmiş haliyle dillerden düşmeyen efsane oyuncu John Travolta, burada bir de onursal ödül almış, onu özleyen hayranlarını sevindirmişti.

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John Travolta verdiği son röportajda yeni vizyona giren ilk yönetmenlik denemesi olan Propeller One-Way Night Coach filmini, merhum eşi Kelly Preston ve merhum oğlu Jett Travolta'ya ithaf ettiğini söyledi.

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72 yaşındaki kederli oyuncu verdiği röportajda "Bu film onlardan doğdu” dedi.

Yaşadığı acıları anlatırken "Hayat beni kesinlikle sınadı” diyen yıldız isim yine de doğası gereği en kötü şeylere bile olumlu bir taraftan bakabildiğini söyledi.

Travolta sözlerine "Karanlığa gömülmek için yaratılmadım. Karanlığa bakabilirim, ama o karanlıkta ölmeyi seçmiyorum." diye devam etti ve oğlunu ve eşini kaybettikten sonra geride kalan iki çocuğu için kendini ayakta ve dik tuttuğunu söyledi.

John Travolta ve kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan ancak çocukları olduktan sonra kariyerini geri plana atan eşi Kelly Preston’ın oğulları Jett 2009’da, daha 16 yaşındayken, Bahamalar'da yaptıkları bir aile tatili sırasında trajik bir şekilde kaybetmişti.

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Otizm, astım ve Kawasaki Sendromu (bir tür kalp hastalığı) olan Jett'in, kaldıkları otelde, banyoda olduğu sırada nöbet geçirdiği ve kafasını küvete çarparak öldüğü biliniyor.

Kelly Preston, oğlu Jett'in otizm spektrum bozukluğunun nedeni olarak ev temizlik ürünlerini, gübreleri ve böcek ilaçlarını suçlaması ve kimyasalların daha iyi etiketlenmesi için lobi yapması o yıllarda çok ses getirmişti.

Ünlü oyuncu oğlunu kaybettikten yıllar sonra kendisi de meme kanserine yakalandı ve hastalığıyla iki yıl mücadele ettikten sonra, 2020 yılında 57 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

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29 yıllık evli olan çift ilk oğullarını kaybettikten sonra hayata tutunabilmek için bir çocuk daha yapmışlardı. Çiftin üçüncü çocukları olan Benjamin ağabeyi Jett öldükten bir yıl sonra dünyaya geldi.

John Travolta’nın kızı Ella ise artık 26 yaşında bir genç kadın ve babasının filminde küçük bir rol aldı.

Kızı ve oğlunu iki yanına alan John Travolta eşini kaybettikten sonra aşk hayatını rafa kaldırmış ve her şeyini geride kalan iki çocuğuna adamıştı.

Ünlü oyuncun bu konuda herkesin yüreğini sızlatan bir açıklama da yapmış ve “Hayatıma biri girerse canımdan çok sevdiğim karım Kelly’ye ihanet etmiş gibi hissederim. O yüzden bunu yapmayacağım” demişti…