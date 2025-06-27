Ã–nce nikah, bir hafta sonra dÃ¼ÄŸÃ¼n... ÃœnlÃ¼ model muradÄ±na erdi

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Tabii bu olay nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan sadece kamuoyu olmadÄ±... O rock yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± da hatta kendisi de bu gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrenince hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir ÅŸok yaÅŸadÄ±. GenÃ§ kÄ±z ise testin sonucunu gÃ¶rÃ¼nceye kadar babasÄ±nÄ±n bambaÅŸka biri olduÄŸunu sanÄ±yordu.

Ä°ÅŸte o gizli aÅŸk Ã§ocuÄŸu ÅŸimdi evlendi ve kendi yuvasÄ±nÄ± kurdu... Ãœstelik de bir hafta arayla yapÄ±lan iki dÃ¼ÄŸÃ¼nle...

GÄ°ZLÄ° AÅžK Ã‡OCUÄžU ARTIK KENDÄ° YUVASINI KURDU

Bir dÃ¶nem magazin dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran bu olayÄ±n kahramanlarÄ± Gavin Rossdale ile gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nde gelen modellerinden biri olarak tanÄ±nan Daisy Lowe.

Gavin Rossdale'in kÄ±zÄ± olduÄŸunu 15 yaÅŸÄ±ndayken Ã¶ÄŸrenen Ä°ngiliz model Daisy Lowe, uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu 31 yaÅŸÄ±ndaki Jordan Saul ile hayatÄ±nÄ± birletirdi.

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Mutlu Ã§iftin nikah tÃ¶reni geÃ§en hafta gayet sade bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti. Mutlu Ã§ift bu hafta da dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±. O dÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Gavin Rosdale, kÄ±zÄ±nÄ± kendi elleriyle damadÄ±na teslim etti.

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Â AÄ°LE YADÄ°GARI KÃœPELERÄ° TAKTI

Model Daisy Lowe, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Vivienne Westwood tasarÄ±mÄ± bir gelinlik giydi. 36 yaÅŸÄ±ndaki model mutlu gÃ¼nÃ¼nde giydiÄŸi bu kÄ±yafetle ilgili olarak "Onu deneme sÄ±rasÄ±nda Ã¼zerime giydiÄŸimde sanki ruhumdan bedenime doÄŸru bir aydÄ±nlanma yaÅŸadÄ±m" diye konuÅŸtu.

Daisy, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kristal iÅŸlemeli ayakkabÄ±lar ve aile yadigarÄ± elmas kÃ¼pelerle tamamladÄ±. Bu arada bu kÃ¼pelerin Daisy'in bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼kannesine hediyesi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

BÃ¶ylece yÄ±llar Ã¶nce hayata veda eden bÃ¼yÃ¼kannesini de dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne bu ÅŸekilde dahil etti Daisy Lowe.

Onun bu mutlu gÃ¼nÃ¼nde annesi Pearl Lowe'un yanÄ± sÄ±ra biyolojik babasÄ± Gavin Rossdale de katÄ±ldÄ± . Hatta Daisy'yi damadÄ±na Rossdale teslim etti.

Mutlu Ã§ift ilk olarak geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen bir nikahla evlendi.

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Daisy'yi damadÄ±na biyolojik babasÄ± olduÄŸunu sonradan Ã¶ÄŸrendiÄŸi Gavin Rossdale teslim etti.

Mutlu Ã§ift, pembe gÃ¼l yapraklarÄ± arasÄ±nda objektiflere poz verdi.





NÄ°KAHTA SADECE Ã‡OK YAKINLARI VARDI

36 yaÅŸÄ±ndaki Lowe ile Saul'un birbirlerine 'Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar birlikte kalma' sÃ¶zÃ¼ verdikleri tÃ¶rene sadece aileleri ile Ã§ok yakÄ±n dostlarÄ± katÄ±ldÄ±.

TÃ¶renin ardÄ±ndan mutlu gelin Daisy Lowe ile Ã§iÃ§eÄŸi burnunda kocasÄ± Jordan Saul, konuklarÄ±yla birlikte DoÄŸu Londra'da bulunan bir Ä°talyan restoranÄ±nda kutlama yemeÄŸi yediler. Yemekte ise makarna ile tatlÄ± olarak da tiramisu vardÄ±.

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Daisy Lowe'u bu mutlu gÃ¼nÃ¼nde annesi Pearl Lowe ile Ã¼vey babasÄ± Danny Goffey ile o evlilikten dÃ¼nyaya gelen Ã¼vey kardeÅŸleri Betty, Alfie ve Frankie de yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

BABASI DNA TESTÄ°YLE ORTAYA Ã‡IKMIÅžTI

Gelin Daisy'nin babasÄ± Gavin Rossdale'den sÃ¶z etmiÅŸken bundan 11 yÄ±l Ã¶nce magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± Ã§ok meÅŸgul eden o olayÄ± da bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Bush adlÄ± mÃ¼zik grubunun solisti olan Rossdale, 2004 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Gwen Stefani ile evli olduÄŸu sÄ±rada, bir gizli aÅŸk Ã§ocuÄŸu olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

2004 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda yapÄ±lan DNA testinin, Daisy Lowe'un biyolojik babasÄ±nÄ±n Rossdale olduÄŸunu kesin olarak kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ± haberi magazin basÄ±nÄ±na yansÄ±dÄ±.

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O sÄ±rada Daisy, modellik kariyerinin Ã§ok baÅŸÄ±ndaydÄ±.

Hatta Gavin Rossdale'in o dÃ¶nemde evli olduÄŸu Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Gwen Stefani bu durumdan dolayÄ± "yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" itiraf etti.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Daisy de bu gerÃ§eÄŸi o dÃ¶nemde herkesle birlikte Ã¶ÄŸrendi.

DAISY ÜVEY BABASINI GERÇEK BABASI SANIYORDU: Bir ÅŸarkÄ±cÄ± ve moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olan annesi Pearl Lowe, o sÄ±rada da Supergrass grubunun bateristi Danny Goffey ile birlikteydi. Daisy de Goffey'in öz babasÄ± olduÄŸunu sanÄ±yordu. Daisy Lowe tam da o dönemde Ä°ngiltere'nin önde gelen modellik ajanslarÄ±ndan biriyle anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸ ve kariyerine adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer yandan Daisy'nin annesi Pearl, içten içe kÄ±zÄ±nÄ±n biyolojik babasÄ±nÄ±n kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gavin Rossdale olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyordu. Bu noktadaki amacÄ± Gavin Rossdale'den maddi kazanç elde etmek deÄŸildi. Sadece kÄ±zÄ±nÄ±n gerçek babasÄ±nÄ± bilmek istiyordu. Sonunda Rossdale DNA testi için ikna edildi ve gerçek ortaya çÄ±ktÄ±.

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