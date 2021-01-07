MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖnce koştular sonra balık tuttular! Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol reklam filminde buluştu
GeriMagazin Önce koştular sonra balık tuttular! Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol reklam filminde buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Önce koştular sonra balık tuttular! Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol reklam filminde buluştu

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Önce koştular sonra balık tuttular! Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol reklam filminde buluştu
Abone Olgoogle-news

Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol, aynı reklam filminde buluştu. İkili, senaryo gereği sahilde koştuktan hemen sonra balık tuttu.

Şarkıcı Mustafa Sandal ve komedyen Doğu Demirkol, bir reklam filmi çekiminde buluştu. İkilinin çekimleri önceki gün Arnavutköy sahilinde gerçekleştirildi.

Önce koştular sonra balık tuttular Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol reklam filminde buluştu

Rol gereği sahilde koşan ikili, daha sonra denize olta atarak balık tuttu. Yarım saat gibi kısa sürede tamamlanan sahil çekimlerinin ardından hızla aracına binen Mustafa Sandal, “12 saat daha çekimimiz var. Gitmem lazım” dedikten sonra oradan ayrıldı.
Önce koştular sonra balık tuttular Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol reklam filminde buluştu

Ünlü isimler, gizlilik kararı gereği reklam çekimleri hakkında bilgi vermedi.
Önce koştular sonra balık tuttular Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol reklam filminde buluştu


False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle