Önce koronavirüse yakalandı, sonra üstüne kaynar su döküldü! Gonca Vuslateri'nin büyük şansızlığı...

Üzerine kaynar su dökülen oyuncu, yaşadıklarını sosyal medya hesabında anlattı:

“COVID 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul’u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla. Kök hücre tedavisiyle kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. COVID daha iyi. ‘Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım’ gibi davranıyor dünden beri. Benimle ilgilenen sağlık personelini uykumda dahi alkışlıyorum burada.

Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek... Neler neler geçmedi ki? Cihangir'im... Köpeklerim, sokak kedilerim size emanet bir kaç gün..."

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?