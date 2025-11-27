Önce kendi servet kazandı, sonra daha zenginle evlendi... Aşkta bile para parayı çekti... Sonra ona üç erkek evlat verdi

Haberin Devamı

Bu iki deyimin de aslında nasıl da gerçek hayatı yansıttığını örnekleyen birçok evlilik var gösteri dünyasında.

Ünlü çiftin aşkı ve evliliği de bu zincirin halkası. Bir başka deyişle bir kez daha "ünlü ve zengin biri, evlenip yuva kurmak için tıpkı kendisi gibi ünlü ve zengin birini seçti."

Sadece iki kalp değil iki servet de birleşti bir başka deyişle.

SEKİZ YILDIR MUTLU BİR EVLİLİKLERİ VAR

İşte bu örneklerden biri top model Miranda Kerr ile ikinci kocası Evan Spiegel..

2017 yılından bu yana evli olan Kerr ve Spiegel, aşkta bile paranın parayı çektiğinin çarpıcı bir örneği.

Çocuk yaşından bu yana modellik yapan Miranda Kerr, bu süreçte 60 milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu.

Ama Victoria's Secret meleği olarak ünlenen Miranda Kerr'in tek geliri bu değil. Ünlü modelin kendi kurduğu bir markası var. Bu sayede de paraya para demiyor.





KOCASI KENDİSİNDEN DAHA ZENGİN

İlk evliliğini oyuncu Orlando Bloom ile yapan Miranda Kerr, ondan bir erkek çocuk sahibi oldu. Ama evlilik yürümedi. Bir süre sonra da kendisinden birkaç yaş daha genç olan Evan Spiegel girdi.

Sosyal medya platformu Snapchat'in kurucularından olan Spiegel'in serveti ise Miranda Kerr'in servetinin birkaç katı... Genç iş insanının 2.6 milyar dolarlık bir serveti var.

Uzun sözün kısası Miranda Kerr ile Evan Spiegel, sadece kalplerini değil servetlerini de birleştirmiş oldular bu evlilikte.

Çiftin üç tane erkek çocuğu var. Bu arada Miranda Kerr'in, eski kocası Orlando Bloom ile evliliğinden de bir erkek çocuğu olduğunu hatırlatalım.





AŞKLARININ BAŞLANGICI DA AYRI BİR HİKAYE

Diğer yandan bakıldığında 42 yaşındaki Miranda Kerr ile 35 yaşındaki Evan Spiegel'in tanışması ve aşkı da bir başka hikaye...

Bu milyarder çiftin filmlerdekine benzeyen öyküsünü de hatırlayalım yeri gelmişken.

Çift, Miranda Kerr'in Orlando Bloom ile boşanmasından bir yıl sonra tanıştı... O sırada takvimler 2014 yılını gösteriyordu.

Aslında Kerr'in boşanmanın üzerinden öyle hemen aşka kalbini açmak gibi bir niyeti ve amacı yoktu.





ASLINDA YENİ BİR AŞKA HAZIR DEĞİLDİ

Ama beklemediği başına geldi... New York'taki Modern Sanatlar Müzesi'nde verilen bir akşam yemeğinde tanıştı Miranda Kerr ile Evan Spiegel.

Birlikte Vogue dergisine verdikleri bir röportajda Evan Spiegel o anları şöyle anlatmıştı: "O gece akşam yemeğinde çok tatlı bir kadınla tanışmıştım. Ama kesinlikle onunla hiçbir şansım olmadığını düşündüm."

Her ne kadar böylesine güzel bir kadının kendisiyle ilgilenmeyeceğini düşünse bile yine de ona telefon numarasını verdi Spiegel.

Bu konuda "Ona telefon numaramı verdim. Çünkü yeni bir eve taşınıyordu. Ben de ona eğer teknoloji konusunda bir sorunla karşılaşır ve yardıma ihtiyaç duyarsa beni aramasını söyledim" dedi.

Tanıştıkları o gecenin üzerinden bir ay geçtikten sonra Miranda Kerr, Evan Spiegel'in kendisine verdiği numaraya bir mesaj gönderdi.





ÖNCE ARKADAŞ SONRA SEVGİLİ OLDULAR

Belli ki genç adam da Miranda Kerr'in ilgisini çekmişti. Çünkü söylediğine göre Spiegel'e mesaj atmış olmasına rağmen onun kendisine yanıt vereceğinden emin değildi.

Ama cevap geldi!

Sonunda Miranda ile Evan görüşmeye başladılar. Bu öykünün sonrasını ise herkes biliyor. Aralarında bir aşk doğdu. Aşıklar 2017 yılında evlendi.

O süreçten bu yana da üçüncü oğulları dünyaya geldi. Kerr'in eski eşi Orlando Bloom ile birlikte dört tane çocuklarıyla kalabalık ve mutlu bir aile olarak yaşamlarını sürdürüyorlar.

Kerr, Evan Spiegel'i tanıdıktan sonra aşka ve evliliğe bakışının nasıl değiştiğini de şöyle anlattı bir röportajında: "Bana karşı çok sabırlıydı. İlişkimiz yavaşça gelişti. Güzel bir arkadaşlık kurduk aramızda. Sonra da iki sevgili olduk."

Victoria's Secret modeli olarak ünlenen Miranda Kerr, aynı zamanda bir kozmetik markasının da sahibi. Zaten 16 milyon dolarlık bir serveti olan Kerr, 2.6 milyar dolarlık bir serveti olan Evan Spiegel ile evlendi. Çift, sadece hayatlarını değil kalplerini de birleştirdi bir başka deyişle.

İLK ÖPÜCÜK GAYET SAYGILIYDI

Ünlü model Evan Spiegel'in 2016'nın bir Noel gecesinde kendisine verdiği o ilk öpücüğü de hiç unutamıyor.

O öpücüğü de bir röportajında "Çok yavaş ve saygılı bir öpücüktü" diye nitelendirdi.

Miranda Kerr her ne kadar böylesine büyük bir aşkın kahramanı olsa da hala yaşadıklarına tam olarak inanamıyor. Bunu da "Asla bu çeşit bir aşkın var olacağına inanmazdım."

Miranda Kerr ile eski kocası Orlando Bloom'un, şu anda 14 yaşında olan Flynn Christopher adında bir oğlu var.