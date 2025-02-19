Önce kanser oldu sonra beyninde tümör bulundu… Eski eşi bile başucunda ondan iyi haber bekliyor

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Real Housewives of Beverly Hills’in 43 yaşındaki yıldız oyuncusu Teddi Mellencamp, cilt kanserinin en öldürücü türlerinden birine yakalandıktan sonra son üç yılını iyileşebilmek uğruna defalarca bıçak altına yatarak geçirdi.

KANSERİ YENDİ AMA...

Tam 16 kez ameliyat olan ve cildindeki kanserli hücreler alınan Teddi Mellencamp tam iyileştim derken bu kez de dayanılmaz baş ağrıları çekmeye başladı. Hastaneye gidip muayene olduğunda ise bir kez daha yıkılacaktı.

Son üç yıldır cilt kanserinin en öldürücü türüyle boğuşan Teddi Mellencamp beyninde tümörler bulunması ve acil şekilde ameliyata alınmasıyla hayranlarını üzmüştü

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Beyninde birden fazla tümör bulunan yıldız isim ameliyat oldu ve doktorlar bu tümörlerden ikisini alarak Mellencamp’ın hayatını kurtarmak için acil şekilde harekete geçti.

KIZ KARDEŞİ SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı şarkıcı John Mellencamp’ın kızı olan Teddi Mellencamp’ı bu zorlu süreçte yakınları yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncunun kız kardeşi Justice, yakın zamanda geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından hayranlarını kardeşi hakkında bilgilendirirken, sevdiği birinin acı çekmesini izlemenin acısını anlattı.

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Justice Mellencamp başucunda bekleyip iyileşmesi için dua ettiği ablasının son durumunu paylaştı

40 yaşındaki Justice, ablasının ameliyatı sonrasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

“Sevdiğiniz birinin acı çekmesini izlemek korkunç bir şey” diyen kız kardeşi Teddi Mellencamp’ı tanıdığım en güçlü insan diyerek anlatırken onun uyanıp iyileştiğinde kendi yolculuğunu paylaşacağından emin olduğunu söyledi.

Teddi Mellencamp’tan iyi haber bekleyen ve onu bu zor yolculukta yalnız bırakmayanlar arasında eski eşi de var...

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ESKİ EŞİ DE BAŞUCUNDA ONDAN İYİ HABER BEKLİYOR

Teddi Mellencamp’ın başında bekleyip uyanmasını ve iyileşesini dileyen tek kişi kız kardeşi değildi. Ünlü oyuncunun ayrı yaşadığı eşi Edwin Arroyave de Instagram'da bir açıklama paylaşarak hayranlarına duaları için teşekkür etti ve eski eşinin durumu hakkında bilgi verdi.

Edwin Arroyave ve Teddi Mellencamp 13 yıllık evliliklerinin ardından birkaç ay önce ayrılma kararı almıştı. Çiftin 12, 10 ve 4 yaşında üç çocuğu var

“Ailemiz devam eden dualarınız ve iyi dilekleriniz için herkese minnettardır. Teddi de iyileşmeye devam ederken kendisine gösterilen sevgi için minnettar” diyerek ünlü oyuncunun son durumunu paylaşan eski eşi Arroyave de gösterdiği vefadan dolayı takdir topladı.

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Teddi Mellencamp geçtiğimiz hafta, beyninde tümörler bulunduğunu ve acil bir ameliyat geçireceğini açıklamıştı. Mellencamp bu kötü haberi vermeden önce birkaç hafta boyunca hiç geçmeyen şiddetli baş ağrıları çektiğini söylemişti.

Teddi Mellencamp cilt kanserinden kurtulabilmek için defalarca ameliyat olmuş, tam iyileştim diye sevinirken bu kez de beyninde tümör bulunmuştu

GEÇMEYEN BAŞ AĞRILARI YÜZÜNDEN DOKTORA GİTTİ, BEYNİNDE TÜMÖR OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ölümcül risk taşıyan iki tümörünün alınacağını söyleyen ünlü yıldız diğer tümörlerin ise radyasyon tedavisi ile yok edilmeye çalışılacağını söylemişti.

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Beynindeki tümörler, Teddi'nin kendisine cilt kanserinin en tehlikeli türü olan evre II melanom teşhisi konulduğunu açıklamasından sadece üç yıl sonra keşfedildi. Ünlü oyuncu melanomlarını aldırmak için toplam on altı kez bıçak altına yatmıştı.

Ne tür bir tümör keşfedildiği belli olmasa da uzmanlar cilt kanserinin beyne yayılabileceğini ve beyin metastazı olarak bilinen beyin tümörlerine neden olabileceğini söylüyor.