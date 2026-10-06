Önce ilk göz ağrısı oğlunu sonra da karısını genç yaşta kaybetmişti… Annesinin emaneti küçük kızı büyüdü, babasının en büyük gururu oldu

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Ancak dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen mutlu hayatı aslında acı bir gerçekle sınanıyordu. Sonra yaşadığı trajediler ise uzun yıllardır hâlâ unutulmadı.

Hollywood’un efsane ismi John Travolta’nın tek kızı Ella Bleu, Paris Moda Haftası podyumunda ilk kez boy gösterdi. Gazeteler bu ilk podyum deneyimi için “Ella Bleu Travolta, aileye özgü o özgüvenli duruşu Paris’e taşıdı” manşetleri attı.

John Travolta ve genç yaşta hayatını kanserden kaybeden oyuncu eşi Kelly Preston’ın kızı, Pazar günü Miu Miu’nun 2027 İlkbahar defilesinde podyuma çıktı.

Genç isim; "The Crown" yıldızları Olivia Colman ve Emma Corrin, "Half Man" oyuncusu Jamie Bell ve süpermodel Gigi Hadid’in de yer aldığı yıldızlarla dolu bir kadroya dahil oldu.

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Genç yıldız adayı Palais d’Iéna’daki defilenin ardından, markanın çok konuşulan partisi için zıt renkli yaka ve manşet detaylarına sahip haki bir takım elbise giydi.

Bu defile, Ella’nın bu yılki ilk Miu Miu deneyimi değildi. Ella, babasının yönetmenlikteki ilk denemesi ve kendisinin de ekrandaki ilk büyük rolü olan "Propeller One-Way Night Coach" filminin mayıs ayındaki New York galası için markanın 1950’lerden ilham alan çiçek desenli bir elbisesini tercih etmişti.

O dönemde Instagram’da, "Tüm bu hafta bir rüya gibiydi; bu elbise de öyle," diye yazmıştı.

72 yaşındaki John Travolta’nın 1997 tarihli aynı adlı çocuk kitabından uyarladığı film, aynı ayın başlarında Cannes’da gösterilmiş; baba-kız ikilisi festival etkinliklerine kol kola katılarak büyük sükse yapmıştı.

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John Travolta filmde kızı Ella’ya bir kabin memuru rolü vermesiyle ilgili olarak "Ella’yı dünyaya bir yetişkin olarak, tam da Audrey Hepburn ve Grace Kelly tarzında bir havayla tanıtma planım vardı... Şu ana kadar büyük bir etki yarattı; onunla gurur duyuyorum." demişti.

Yükselen yıldız, podyumdaki ilk deneyimini 2022’de New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Karl Lagerfeld’in "Cara Loves Karl" defilesinde yaşamış; nisan ayında ise Fashion Trust US Ödülleri’nde kırmızı halıda boy göstermişti.

Müzikle de uğraşan Ella, ilk EP'si "Colors of Love"ı 2024 yılında yayınladı. Albümdeki "Little Bird" adlı parça, 2020 yılında 57 yaşındayken meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden annesi Kelly Preston'a yazılmış bir ithaf niteliğinde.

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Travolta ailesi büyük acılarla sınanmıştı…

Yıldız oyuncu ve o dönemde büyük bir şöhrete sahip olan oyuncu eşi Kelly Preston mutlu bir evlilik sürdürürken en büyük oğulları Jett 2009 yılında, henüz 16 yaşındayken trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Otizmli olan ve küçük yaşlarda nadir görülen ve kan damarlarını etkileyen Kawasaki sendromu geçiren Jett Travolta, ailece çıktıkları bir tatilde banyoda düşerek kafasını küvete çarpmış ve kurtarılamayıp hayatını kaybetmişti.

John Travolta ve Kelly Preston, evlat acısıyla sarsıldıktan sonra bir oğulları daha oldu. Çiftin bu ölümden sonra hayata tutunabilmek için sahip oldukları en küçük oğulları Benjamin artık 15 yaşında.

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John Travolta ve Kelly Preston, geride kalan 2 çocuklarıyla yaşamaya devam ederken ne yazık ki Kelly Preston da meme kanserine yakalandı ve hastalığına yenik düşerek 2020’de, 57 yaşında öldü.

John Travolta hem oğlunu hem de karısını kaybettikten sonra büyük acısı ve iki çocuğuyla tek başına kaldı. Uzun süre mesleğinden de aşktan da uzak kalan yıldız oyuncu hayatını çocuklarına adadı ve bir başkasıyla aşk yaşamanın karısının hatırasına ihanet olacağını söyledi.