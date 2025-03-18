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Önce hamilelik haberi geldi sonra gönlünden geçeni söyledi: Galiba benim bir oğlum olacak

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#Olivia Culpo#Christian Mccaffrey#Hamile Ünlüler
Önce hamilelik haberi geldi sonra gönlünden geçeni söyledi: Galiba benim bir oğlum olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:33

Önce ülkesinin en güzeli seçilen sonra da Kainat Güzellik Yarışmasında birinci gelerek başarısını ve şöhretini perçinleyen ünlü model geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayarak hayranlarını sevindirmişti.

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Olivia Culpo, kariyerini başarılı bir şekilde sürdürürken bir yandan da Amerikan futbolu sevgilisi Christian McCaffrey’le nikah masasına oturup yuvasını kurmuştu.

Önce hamilelik haberi geldi sonra gönlünden geçeni söyledi: Galiba benim bir oğlum olacak

Geçen yaz nikah masasına oturan çiftten kısa süre önce bebek müjdesi gelmiş, Olivia Culpo büyüyen karnını sergileyen romantik aşk pozlarıyla birlikte hamile olduğunu duyurmuştu.

Önce hamilelik haberi geldi sonra gönlünden geçeni söyledi: Galiba benim bir oğlum olacak

Uzunca süredir Endometriozis (yumurtalıklar ve fallop tüpleri etkileyen ve kısırlığa yol açabilen bir hastalık) hastalığıyla savaşan ve bunun annelik şansını elinden almasından korkan tescilli güzel hemen bebek çalışmalarına başlayacaklarını söylemişti.

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Çift bu konuda sözünü tuttu ve düğünün üzerinden bir yıl geçmeden güzel haberi verdiler.

Önce hamilelik haberi geldi sonra gönlünden geçeni söyledi: Galiba benim bir oğlum olacak

Gözden KaçmasınRüya gibi düğünleri hafızalardan silinmeden hamilelik haberi geldi… Tescilli güzelin annelik heyecanıRüya gibi düğünleri hafızalardan silinmeden hamilelik haberi geldi… Tescilli güzelin annelik heyecanıHaberi görüntüle

Olivia Culpo yaşadığı büyük mutluluğuyla sosyal medya paylaşımları yapmaya devam ediyor.

Hamileliğinin ilerleyişiyle ilgili güncellemeleri paylaşan ünlü model karnının büyüme şekline ve yüzündeki değişimlere bakarak bebeğinin cinsiyetiyle ilgili tahminlerde bulundu.

Önce hamilelik haberi geldi sonra gönlünden geçeni söyledi: Galiba benim bir oğlum olacak

32 yaşındaki Culpo ultrason gibi teknolojilerin olmadığı eski dönemlerde kullanılan ve deyim yerindeyse “kocakarı yöntemleri” olarak bilinen tekniklerle bir oğlu mu yoksa kızı mı olacağını tahmin etmeye çalıştı.

Ünlü model "sezgilerinin" kendisine bir erkek bebek doğuracağını söylediğini paylaştı ve bunu da sabah bulantılarından, yüzünde çoğalan sivilcelerden, karnının normalden daha yüksekte görünmesinden anladığını söyledi.

Önce hamilelik haberi geldi sonra gönlünden geçeni söyledi: Galiba benim bir oğlum olacak

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Erkek bebeklerin anne karnında kalp atışlarının daha yavaş duyulduğunu öğrendiğini söyleyen Olivia Culpo kendi bebeğinin de aynı şekilde karnında daha sakin durduğunu öğrenmişti.

2012 Miss Universe güzeli Olivia Culpo 28 yaşındaki ünlü futbolcu Christian McCaffrey’le 2019'dan beri birlikteydi. Çift 2023’te nişanlanmış ve 2024’ün haziran ayında evlenmişti.

Önce hamilelik haberi geldi sonra gönlünden geçeni söyledi: Galiba benim bir oğlum olacak

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#Olivia Culpo#Christian Mccaffrey#Hamile Ünlüler

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