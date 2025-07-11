Önce gözleri yeniden buluştu, sonra elleri... Seven kalpleri ayrılığa dayanamadı.. Dargın aşıklar barıştı

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İlk bakışta hayatlarında işler yolunda gibi görünüyordu. Zaten nasıl olmasındı ki! İkisi de gençti, kariyerlerinde başarıdan başarıya koşuyorlardı. Çocukları yuvayı şenlendirmiş, neşelerine neşe katmıştı.

Bir süre sonra güzel oyuncu kalbinin derinliklerinde bir sızı hissetti. Sonra o sızı giderek büyüdü, büyüdü. Sonunda adını koydu: Memleket hasretiydi bu. Çocuklarını kendi doğduğu topraklarda büyütmek istiyordu. Kocası buna razı gelmeyince evlilikleri bozuldu ve boşandılar. Sonra o çocuklarını da alıp ülkesine döndü.

İşte orada memleketlisine aşık oldu. Gayet mutlu görünüyorlardı. Hatta çocuk istedikleri bile söyleniyordu. Bir nişan haberi beklenirken ayrıldıkları duyuldu... Ama belli ki ikisi de birbirlerini gerçekten seviyordu ve birbirleri olmadan yaşamak istemediklerine karar verip iki ay sonra tekrar bir araya geldiler.

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Öyle ki artık aşklarının ilk döneminden farklı olarak kalabalık sokaklarda bile aşk gösterileri sergiler hale geldiler.

İKİSİ DE AYRILIĞA DAYANAMADI

Bu anlattığımız Sophie Turner, memleketi İngiltere'ye dönmek uğruna boşandığı kocası Joe Jonas ve anavatanında bulduğu aşkı Peregrine Pearson'ın öyküsü.

2019'da Jonas ile evlenen Sophie Turner, iki kız çocuk annesi oldu. Kızlarını İngiltere'de büyütmek isteyen 29 yaşındaki Turner, bu konuda Joe Jonas'ı ikna edemedi. Bu şekilde başlayan gerilim evlilikte başka sorunlara da yol açtı. Sonuç olarak çift boşandı.

Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle yıldızı parlayan Turner, İngiltere'ye döndükten kısa bir süre sonra Peregrine Pearson ile tanıştı ve iki genç aşk yaşamaya başladı.

Ülkenin aristokrat ailelerinden birine mensup olan 30 yaşındaki Pearson ile ilişkisinin ilk dönemlerinde fazla göz önüne çıkmamaya çalıştı Turner.

Ne de olsa kocasından yeni boşanmıştı. Aslına bakılırsa Joe Jonas da onun kendisinden boşandıktan sonra bu kadar kısa sürede yeni bir sevgili bulmasına bozulmuştu.

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Sophie Turner ile Joe Jonas'ın 2019'da başlayan evliliği geçen yıl bitti. Bunun en önemli nedeni de Turner'ın memleketi İngiltere'ye dönmek arzusuydu.





'HER ŞEY GEÇER' DİYE YAZDI... SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKTI

Öyle ya da böyle Turner ile Pearson ilişkisi ilerledi. Sophie Turner bir ara sevgilisinden bir çocuk dünyaya getirebileceğini bile söyledi. Ama geçtiğimiz nisan ayında çift ayrıldı...

Sophie Turher ile Peregrine Pearson'ın ayrıldığı söylentileri geçtiğimiz nisan ayında duyuldu ilk olarak. Bunun nedeni de Turner'ın sosyal medya sayfasında yaptığı bir paylaşımda İtalyanca olarak "Her şey geçer" yazmasıydı.

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Zaten bunun ardından da Pearson'ı Instagram'da takip etmeyi bıraktı Sophie Turner. Bu da zaten ayrılığın bir işaretiydi.

Ama belli ki ayrılığa dayanamayan iki sevgili geçen ay yeniden sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. Bu da barıştıkları söylentilerine yol açtı. Geçen ay Glastonburry Müzik Festivali'nde Turner ile Pearson birlikte görüldü.

ARTIK BU İLİŞKİDE ŞÜPHEYE YER YOK

Zaten nihayetinde de yeniden bir araya geldiklerini Notting Hill gezintisinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde gözler önüne serdiler: Barışmışlardı!

Aralarındaki anlaşmazlıkları giderdiği görülen çift, önceki gün Londra'da Notting Hill'de görüntülendi. Üstelik bu barışmanın ardından, aşklarının ilk dönemindeki gibi kameralardan ya da meraklı gözlerde gizlenmeye de çalışmadılar.

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El ele yürürken bir anda durup birbirlerine sarıldılar, öpücüklere boğdular. Sonra yine yollarına devam ettiler. Belli ki ayrı geçirdikleri süre kısacık da olsa birbirlerini çok özlemişlerdi.

Birbirlerine olan tavırlarına bakılırsa da bu ayrılık Turner ile Pearson'ın birbirlerine olan duygularını daha da artırdı. Önceleri gizli saklı buluşan ya da tenha sokaklarda romantik anlar yaşayan çift, şimdi hiç kimseyi umursamadan en kalabalık bölgelerde bile özlem gideriyorlar.

Gözden Kaçmasın Özlem içini yakıyor ama çok çaresiz! Bari siz yüzümü güldürün küçük meleklerim Haberi görüntüle

Sophie Turner ve Peregrine Pearson, sokaklarda hasret giderdi.