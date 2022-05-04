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Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi

#Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler#Metroda Ünlü Var#Otobüste Ünlü Var
Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi

Balayı için Paris'e giden ünlü çiftten metro pozu...

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Geçtiğimiz hafta kendisinden 26 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan balayına çıktı. Eşiyle birlikte Paris'e giden Sayan, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. 

Önce gelinlikle Paris sokaklarını dolan Seda Sayan'ın metrodaki bu pozu dikkat çekti. 

TOPLU TAŞIMADA ÜNLÜ VAR!

Magazin dünyasının ünlü isimleri de trafiğe takılmamak için zaman zaman toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden bazıları...

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi

'KEYİFLE KULLANIYORUM'  

İş insanı Aslı Şen, önceki gün toplu taşıma aracı metroda çekilen yeni bir videosunu Instagram hesabına yükledi. Geçtiğimiz günlerde “Evimin konumu itibarıyla en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro” açıklaması yapan Şen, o videonun altına şu notu düştü: “Metroya binmem olay olmuş. Valla şahsen çok keyifle kullanıyorum.”

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TOPLU TAŞIMA KULLANIYORUM

'İstanbulkart kullanıyorum. Otobüse ve metroya da biniyorum' diyen Kaya Çilingiroğlu toplu taşımada çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi


'BEN HALKTAN BİRİYİM'

Taksim metrosunda görüntülenen Selda Bağcan Taksim “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” dedi.

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi


ZAMANDAN KAZANDIK!

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi

Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadı.

'METRO VE OTOBÜS KULLANIYORUM'

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Elinde İstanbul Kart’ıyla objektife takılan Müjde Ar, “Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum” dedi.

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi

BURADA DA MI BULDUNUZ!

Ahu Yağtu, metro istasyonu içindeki bankamatiğin önünde işlem sırası beklerken objektife yansıdı.

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi

Habercileri görünce gülerek “Burada da mı buldunuz beni” diyen Yağtu, zaman zaman toplu taşıma kullandığını belirtti: “Toplu taşıma kullanmak zaman kazandırıyor.”

'HAYATI KOLAYLAŞTIRDIM'

Toplu taşıma kullanan ünlüler kervanına Ebru Yaşar da katıldı.

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi

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Zamandan tasarruf etmek isteyen Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı.Ebru Yaşar fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim... Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım.. Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf"

'KOKU YORDU'

Manken Didem Soydan, trafiğe takılmamak için toplu taşıma kullandı.

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi

Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

"Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"

TRAFİKTEN SIKILDI

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İstanbul trafiğinden sıkılan Yavuz Seçkin, çareyi toplu taşıma kullanmakta buldu.

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi

Seçkin Marmaray metrosunda çekilen fotoğrafı 'Ara transfer Üsküdar-Zeytinburnu' notuyla Instagram'da paylaştı.

 NEW YORK METROSUNDAKİ KALİTELİ ANILARIM

Bir dönem Amerika'da tatil yapan Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi


ZAMANDA YOLCULUK

“Bizimkiler” dizisinde 13 yıl boyunca  Ali karakterine hayat veren oyuncu Atılay Uluışık toplu taşıma kartını Instagram hesabında paylaştı.

Önce gelinlikle sokakları dolaştı, sonra metroya bindi

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Uluışık altına: 'Zamanda yolculuk. 30 sene öncesi... Covid yok, pandemi yok, toplu taşıma var. Hadi bakalım, yok mu arttıran?' mesajını yazdı.

 

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#Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler#Metroda Ünlü Var#Otobüste Ünlü Var

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