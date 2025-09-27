Önce kendini bilmez hale geldi... Şimdi o geniş ailesini de kaybediyor... Aralarına milyonlar girdi!

Haberin Devamı

Aradan geçen zaman içinde karısı Emma Heming Willis'in itirafına göre hayatı da hastalığı da kötüye gitti.

Bruce Willis, şimdi Emma ve iki küçük kızıyla aynı evde bile yaşamıyor. Her ne kadar bir bakım evine yatırılmasa da başka bir evde kendisine bakmakla görevli bir ekibin ellerine emanet... Ailesi ise gidip onu orada ziyaret ediyor....

Bir açıdan bakıldığında bunun bir hastane ya da bakım evine yatırılmasından da çok büyük bir farkı yok.

O SEVGİ ÇEMBERİ PARAMPARÇA OLABİLİR

Diğer yandan hastalığının teşhis edildiği ilk dönemden bu yana Bruce Willis'i hem karısı Emma Heming ve ondan dünyaya gelen iki küçük kızı hem de eski karısı Demi Moore ve ondan doğan üç yetişkin kızı yalnız bırakmıyor.

Haberin Devamı

Geniş ve kalabalık bir aile olarak Willis'i bir sevgi çemberiyle kuşattı aile.

Ama gelen yeni iddialara bakılırsa önce akli melekelerini kaybeden Bruce Willis'in bu sevgi dolu ailesi yakında parçalanabilir.

Bunun nedeni de oyuncunun yıllar içinde kazandığı büyük serveti. Yani 250 milyon doları!

Bu konudaki iddialara biraz yakından bakalım...

HAYATI VE TABİİ Kİ SERVETİ KARISININ KONTROLÜNDE

Willis'in 47 yaşındaki karısı Emma Heming, bundan bir süre önce Diana Sawyer'ın ABD kanalı için hazırladığı programa konuk oldu ve ünlü yıldızla ilgili acı gerçeği açıkladı.

Onun kendisi, kızları, 13 yaşındaki Mabel ve 11 yaşındaki Evelyn ile aynı evde yaşamadığını ilk kez söyledi. Anlattığına göre Willis, aile evine yakın başka bir konutta bakılıyor.

Bunu da "Bruce kendisinin değil kızlarının ihtiyaçlarına göre bir yaşam düzeni kurulmasını isterdi. Bu hayatımın en zor kararıydı ama yapmak zorundaydım" diye anlattı.

Willis ailesine yakın bir kaynak Emma'nın şu anda büyük bir baskı altında olduğunu hatırlattı. Kocasının hayatıyla ilgili önemli kararlar artık onun ellerine emanet...

Haberin Devamı

Ama uğraşması gereken başka bir konu daha var: Bruce Willis'in serveti!

Gözden Kaçmasın Çocuklarının hepsi birer birer onu terk etmişti... Büyük oğlunun kalbine bir bıçak saplandı Haberi görüntüle

KİMSE İTİRAF ETMİYOR AMA 250 MİLYON İÇİN AİLE KAVGASI ÇIKABİLİR

Bu kaynağın söylediğine göre Emma Heming, sadece kocasının bakımından sorumlu değil. Aynı zamanda Willis'in 250 milyon dolarlık servetini yönetme hakkı da onu ait.

İşte bu durum da ileri sürülenlere göre Bruce Willis'in eski karısı Demi Moore ile ilişkisinden doğan kızları Rumer, Scout ve Tallulah'ı da rahatsız ediyor.

Aileyi yakından tanıyan bir kaynak "Bruce ile ilgili tüm kararları artık Emma'nın verdiği gerçeği gözlerden kaçmadı. Bu durum da Bruce'un büyük kızları üzerinde bir gerginlik yarattı. Kimse açıkça itiraf etmese de herkes para konusunda bir sorun hatta kavga çıkabileceğini tahmin ediyor" diye özetledi durumu.

Haberin Devamı

Willis'in ailesi, hastalığın başından bu yana hep bir "birlik cephesi" görünümü sergiledi. Son zamanlarda ise karısı Emma artık merkezdeki figür haline geldi... Finansal konular da buna dahil.

ARTIK FİNANSAL KONULARDA KARAR VERECEK DURUMDA DA DEĞİL

Söylenenlere göre hastalanmadan önce Bruce Willis, parayla ilgili konularda kararları hep kendisi verirdi.

Ama artık bunu yapabilecek durumda olmadığı için karısı olarak bu sorumluluk Emma Heming'in omuzlarına yüklendi.

Aslında Emma bunu hiç istemese de yasal olarak yapmak zorunda. Willis'in mirasını korumak, onun zamanı geldiğinde eşit olarak ve hakça dağıtılmasını da sağlamak zorunda.

Haberin Devamı

İşte bu durum da Emma Heming ile Bruce Willis'in Demi Moore'dan olan kızları arasında henüz açıkça dile getirilmeyen bir tansiyona yol açıyor.

Diğer yandan Bruce Willis'in bakım masrafları da var. Bunun aylık on binlerce doları bulduğu belirtiliyor. Karısı Emma ise para harcama konusunda fazlaya kaçmamak için elinden geleni yapıyor.