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Haber Giriş: 04.06.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek

Sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, hakkındaki hamilelik iddialarını reddetti. Temmuzda İbiza’da evleneceğini söyleyen Subaşı, “Evlenmeden çocuk yapmam” dedi.

Önceki gün Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’den romantik bir evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasına yanıt verdi. Hem tebrik etmek hem de hamilelik dedikodusunu konuşmak için aradığım Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyledi, “Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten” dedi.

Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek


Temmuz ayında İbiza’da nikâh masasına oturmayı planladıklarını da söyleyen Şeyma Subaşı, “Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten” diyerek şunları ekledi: “Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hâlâ hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar!”
Yaz boyunca İbiza’da kalacağını anlatan Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami’daki evinde tadilat yapıldığını da belirtti. Düğünden sonra İbiza’da kalacak olan çift, eylül ayında ABD’ye dönerek Miami’deki evlerine “Mrs. and Mr. Saloussi” olarak yerleşecek.

Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek

Ayrılık doğru, yeni ilişki yalan

Eski milli basketçi İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişki iddiasıyla gündeme geldi. İddiaları doğrulatmak için aradığım Kutluay, haberden dolayı küplere binmişti! Yemek yazarı İdil Yazar’la birlikte olmadığını, iddiaların yalan olduğunu söyleyen İbrahim Kutluay, Edvina Sponza’dan ayrıldığını ise doğruladı.
Daha önce birçok kez ayrılıp barışan çift, 2 hafta önce ilişkilerine son noktayı koyarak dostça ayrılmayı seçmiş.

Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek

Bugün evleniyorlar

Geçtiğimiz sonbahardan beri birlikte olan cemiyetin genç isimleri Nazlı Çarmıklı ve Murat Gezer, bugün aile arasında yapılacak bir törenle nikâh masasına oturuyor.

Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek

Küçük bir davetli topluluğunun huzurunda birbirlerine “evet” diyecek olan çift, pandemi tedbirleri kapsamında aşılı olmayan tüm davetlilerden 48 saat önce PCR testi yaptırmalarını rica etti. Aldığım duyumlara göre nikâh töreni de kız evinde, yani Hakan ve Banu Çarmıklı’nın Anadolu Hisarı’ndaki muhteşem yalısının bahçesinde düzenlenecekmiş. Genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum...

Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek

Levisto’yu izlemek için Atina’ya gitti

Küçük yaşlardan beri profesyonel olarak binicilik sporuyla ilgilenen ve Türkiye şampiyonaları bulunan cemiyetin ünlü güzellerinden Aslı Sipahi, Longines Nations Cup’ta koşan atı Levisto’yu izlemek için Atina’daydı.
İzzet Aboresi’nin katıldığı yarışta heyecanlı dakikalar yaşayan Sipahi, yarıştan arta kalan zamanını dostlarıyla keyif yaparak değerlendirdi.

Şeyma Subaşı: Önce düğün sonra bebek

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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