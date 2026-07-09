Düğün sevinci sokaklara taşmıştı... Önce fotoğraflar silindi, sonra kötü haber geldi: Üç yıllık evlilik bitiyor

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Ünlü oyuncu Andie MacDowell ile eski kocası Paul J. Qualley'in üç kızından biri olan Margaret Qualley ile 2023 yılında evlendiği şarkıcı, şarkı sözü yazarı Jack Antonoff'un yuvası dağılıyor.

Her ne kadar çift, bu konuda resmi bir açıklama yapmasa da evliliklerinin bir süredir sallantıda olduğu ortaya çıktı.



Margaret Qualley'in, daha dün Instagram sayfasında bulunan Antonoff ile düğün pozlarını silmesi de ayrılık söylentisinin gerçek olduğunu düşündürdü.

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Annesi Andie MacDowell gibi oyunculuğu meslek seçen Margaret Qualley ile Jack Antonoff'un, şu anda evliliklerini gözden geçirdiğini söyleyen başka kaynaklar da var.

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Antonoff, son olarak Taylor Swift ile Travis Kelce'nin, New York Madison Square Garden'daki düğününde görüldü.

Ona karısı Margaret yerine moda tasarımcısı olan kız kardeşi Rachel Antonoff eşlik etti. O gün Margaret Qualley'in, Possesion adlı filmin çekimleri nedeniyle düğüne katılamadığı konuşulmuştu.

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Margaret Qualley ile Jack Antonoff'un aşkı ilk olarak 2021 yılında ortaya çıktı. O zamanlar mutluluktan ayakları yerden kesilen çift, Qualley'in başrolünü oynadığı Maid adlı dizi için düzenlenen bir etkinlikte aşklarını ilan etti.

Bir yıl sonra nişanlanan Qualley ile Antonoff, 2023 yılında da evlendi.

Jack Antonoff, o dönemde katıldığı The Howard Stern Show programında, Qualley ile ilk karşılaştığı an evleneceğini hissettiğini söylemişti.

“Onu gördüğümde her şey bir film gibi geldi. Onunla tanışınca daha önce hiç hayal etmediğim şeyleri, hatta evliliği düşünmeye başladım” demişti.

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Antonoff, teklifini Paris’te yaptığını ve diz çökmeden önce Qualley’nin kız kardeşi Rainey’den onay aldığını da anlatmıştı.

Margaret Qualley de 2023 yılında Harper’s Bazaar’a verdiği röportajda Antonoff’tan “hayatımın insanı” olarak söz etmişti.

“Doğru kişiyi bulduğum için çok mutluyum. Bu gerçek ve harika bir duygu. Aynı anda hem çok heyecanlı hem de çok huzurluyum,” diyen oyuncu, o dönemde ailesini genişletmek için acele etmediklerini ancak ileride çocuk sahibi olmayı istediğini belirtmişti.





