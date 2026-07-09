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Düğün sevinci sokaklara taşmıştı... Önce fotoğraflar silindi, sonra kötü haber geldi: Üç yıllık evlilik bitiyor

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#Margaret Qualley#Jack Antonoff#Andie Macdowell
Düğün sevinci sokaklara taşmıştı... Önce fotoğraflar silindi, sonra kötü haber geldi: Üç yıllık evlilik bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 16:18

Aşkların ve evliliklerin genellikle saman alevi gibi söndüğü Hollywood'dan bir ayrılık haberi daha geldi.

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Ünlü oyuncu Andie MacDowell ile eski kocası Paul J. Qualley'in üç kızından biri olan Margaret Qualley ile 2023 yılında evlendiği şarkıcı, şarkı sözü yazarı Jack Antonoff'un yuvası dağılıyor.

Her ne kadar çift, bu konuda resmi bir açıklama yapmasa da evliliklerinin bir süredir sallantıda olduğu ortaya çıktı.

Düğün sevinci sokaklara taşmıştı... Önce fotoğraflar silindi, sonra kötü haber geldi: Üç yıllık evlilik bitiyor

Margaret Qualley'in, daha dün Instagram sayfasında bulunan Antonoff ile düğün pozlarını silmesi de ayrılık söylentisinin gerçek olduğunu düşündürdü.

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Annesi Andie MacDowell gibi oyunculuğu meslek seçen Margaret Qualley ile Jack Antonoff'un, şu anda evliliklerini gözden geçirdiğini söyleyen başka kaynaklar da var.

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Düğün sevinci sokaklara taşmıştı... Önce fotoğraflar silindi, sonra kötü haber geldi: Üç yıllık evlilik bitiyor

Antonoff, son olarak Taylor Swift ile Travis Kelce'nin, New York Madison Square Garden'daki düğününde görüldü.

Ona karısı Margaret yerine moda tasarımcısı olan kız kardeşi Rachel Antonoff eşlik etti. O gün Margaret Qualley'in, Possesion adlı filmin çekimleri nedeniyle düğüne katılamadığı konuşulmuştu. 

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Düğün sevinci sokaklara taşmıştı... Önce fotoğraflar silindi, sonra kötü haber geldi: Üç yıllık evlilik bitiyor

Margaret Qualley ile Jack Antonoff'un aşkı ilk olarak 2021 yılında ortaya çıktı. O zamanlar mutluluktan ayakları yerden kesilen çift, Qualley'in başrolünü oynadığı Maid adlı dizi için düzenlenen bir etkinlikte aşklarını ilan etti.

Bir yıl sonra nişanlanan Qualley ile Antonoff, 2023 yılında da evlendi.

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Düğün sevinci sokaklara taşmıştı... Önce fotoğraflar silindi, sonra kötü haber geldi: Üç yıllık evlilik bitiyor

Jack Antonoff, o dönemde  katıldığı The Howard Stern Show programında, Qualley ile ilk karşılaştığı an evleneceğini hissettiğini söylemişti.

“Onu gördüğümde her şey bir film gibi geldi. Onunla tanışınca daha önce hiç hayal etmediğim şeyleri, hatta evliliği düşünmeye başladım” demişti. 

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Antonoff, teklifini Paris’te yaptığını ve diz çökmeden önce Qualley’nin kız kardeşi Rainey’den onay aldığını da anlatmıştı.

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Düğün sevinci sokaklara taşmıştı... Önce fotoğraflar silindi, sonra kötü haber geldi: Üç yıllık evlilik bitiyor

Margaret Qualley de 2023 yılında Harper’s Bazaar’a verdiği röportajda Antonoff’tan “hayatımın insanı” olarak söz etmişti.

“Doğru kişiyi bulduğum için çok mutluyum. Bu gerçek ve harika bir duygu. Aynı anda hem çok heyecanlı hem de çok huzurluyum,” diyen oyuncu, o dönemde ailesini genişletmek için acele etmediklerini ancak ileride çocuk sahibi olmayı istediğini belirtmişti.

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Düğün sevinci sokaklara taşmıştı... Önce fotoğraflar silindi, sonra kötü haber geldi: Üç yıllık evlilik bitiyor


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#Margaret Qualley#Jack Antonoff#Andie Macdowell

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