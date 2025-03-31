Önce cilt kanseri sonra beyin tümörü… Hastalık vücudunu sardı… Üç evladını korkutan sona hazırlıyor

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Ölümcül cilt kanseriyle 3 seneden fazla mücadele eden efsane şarkıcı John Mellencamp’ın kızı ve kendisi de ünlü bir oyuncu olan Teddi Mellencamp tam iyileştim derken bir kez daha aldığı kötü haberle yıkılmıştı.

YILLARDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Melanoma da denen ölümcül cilt kanserini yenmek için defalarca ameliyat olan ve vücudunda bu operasyonlardan birçok yara izi kalan ünlü isim kanserin sıçrama yapmasından sonra beyninde çok sayıda tümör bulunduğunu açıklamıştı.

Acil şekilde ameliyata alınan ve beynindeki en tehlikeli tümörler çıkarılan Teddi Mellencamp geçirdiği zorlu sürecin ardından hastaneden kısa süre önce çıkmıştı.

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Çok sayıda tümörü yerleri nedeniyle alınamayan ünlü oyuncu bir yandan da radyasyon tedavisi görüyor.

ÜÇ ÇOCUĞUNU KÖTÜ SONA HAZIRLIYOR

Ünlü TV yıldızı kanserle cesurca bir ölüm kalım savaşı veriyor. Ancak basına yansıyan iddialara göre tümörlerin vücudunun her tarafına yayılma riski devam ediyor ve Teddi Mellencamp kendisini kötü sona alıştırmaya çalışıyor.

43 yaşındaki Real Housewives of Beverly Hills yıldızı doktorların beyninde üç, akciğerlerinde ise iki tümör daha tespit etmesinin ardından adeta yıkıldı.

Mellencamp doktorların “immünoterapi ve radyasyonun” etkili olacağından umutlu olduklarını söylemişti.

Ancak onu tanıyanlar ünlü oyuncunun bir yandan da kızları 12 yaşındaki Slate ve beş yaşındaki Dove ile 10 yaşındaki oğlu Cruz'u en kötü ihtimale karşı hazırlamaya başladığını söylüyor.

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MORALİNİ YÜKSEK TUTMAYA ÇALIŞIYOR AMA...

Cilt kanserini yendikten sonra hayata sık sıkı tutunsa da tümörlerin vücuduna yayılmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu pozitif kalmaya çalışıyor yine de bunu başarmakta zorlanıyor.

Yakınları Mellencamp için “Çocuklarına annelerinin hasta olduğunu ama iyileşeceğini söylemişti ve şimdi onlara bu karanlık gerçeği açıklamak onu çok üzüyor” diyor.

DOKTORLAR ÇOK UMUTLU KONUŞMADI

Uzman doktorlar ünlü ismin atlattığı cilt kanseri için “Melanom yayılmasıyla ünlüdür ve doktorlar mevcut olanları tedavi ederken bile çoğu zaman daha fazla tümör ortaya çıkar. Muhtemelen çok ciddi ve acı verici bir tıbbi çile dönemiyle karşı karşıya ve ne yazık ki tedavi oranı çok düşük” yorumunu yaptılar.

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