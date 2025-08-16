Önce bebek sonra düğün… Ünlü çift evlendi

Haberin Devamı

Çiftin en yakınları ve ailelerin katıldığı sade ama romantik düğünlerinden kareleri de damadın erkek kardeşi paylaştı.

Jake Paul kardeşi Logan Paul ve Nina Agdal’ın evlilik yeminlerini ettikleri anların videosunu Instagram hesabından paylaşarak "Gerçekten ağlıyorum" yazdı.

Ünlü güreşçi ve influencer Logan Paul ve güzeller güzeli model Nina Agdal mutlu aşklarını en sonunda nihayete erdirdiler ve evlendiler.

33 yaşındaki Danimarkalı model straplez, dantel detaylı bir gelinlik ve uzun bir duvak giyerken, damat ise beyaz bir smokin ceketi, siyah kravat ve pantolon giymişti.

Ünlü model ve güreşçi ilk olarak 2022 yazında Londra'da öpüşürken ardından da New York’ta samimi bir akşam yemeğinde görüntülenmiş ve ilişkileri de böyle ortaya çıkmıştı.

Nina Agdal daha sonra yılın son günlerinde Instagram’dan sevgilisiyle bir fotoğraf paylaşıp "2022, benim ve senin başlangıcım" yazarak bu aşkı hayranlarına duyurmuştu.

Çift Temmuz 2023’te nişanlandı. İtalya’daki ünlü Como Gölü’nde nişanlanan çifti görenler Logan ve Agdal'ın, ünlü güreşçinin Agdal'a evlenme teklifi etmesinin ardından otelin açık hava terasında diz çöküp kucaklaştıklarını anlatmıştı.

Görgü tanığı, Logan'ın daha sonra kardeşi Jake'i arayıp hoparlörü açarak "Kardeşim, artık bir kız kardeşin var" diye bağırdığını da söylemişti.

Nişandan bir yıldan kısa bir süre sonra, 2024 yılının nisan ayında, ünlü çift, yürek ısıtan ortak bir Instagram paylaşımında ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu.

"Bu sonbaharda aramıza yeni bir Paul katılıyor" diye açıklama yapan çift Logan'ın ultrason görüntüsünü gösterdiği sırada öpüştükleri bir fotoğrafın yanına hamilelik açıklamasını ekledi.

Eylül ayında Logan ve Agdal, resmen üç kişilik bir aile olduklarını açıkladılar . Ortak bir Instagram gönderisinde Agdal, yeni doğan kızlarını hastane yatağında kucağında tutarken, Logan da yanlarına sokulmuştu.

Çift, duygusal paylaşımlarının altına "Esme Agdal Paul sohbete katıldı" notunu düşerek bir kızları olduğunu açıklamıştı.