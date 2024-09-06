ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya gÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼ niÅŸan: Ã–nce annesi gÃ¶rÃ¼p beÄŸenmiÅŸ

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Ama dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ÅŸu anki niÅŸanlÄ±sÄ±yla tanÄ±ÅŸmasÄ± hiÃ§ de bÃ¶yle olmamÄ±ÅŸ anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

Bir sÃ¼redir parmaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± o iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ kendisine veren genÃ§ iÅŸ insanÄ±yla ilk tanÄ±ÅŸan annesi olmuÅŸ.

Onu o kadar beÄŸenmiÅŸ ki kÄ±zÄ±na uygun bir eÅŸ adayÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ. Eve dÃ¶ner dÃ¶nmez de Ã¼nlÃ¼ kÄ±zÄ±na "SanÄ±rÄ±m az Ã¶nce kocanla tanÄ±ÅŸtÄ±m" diye haber vermiÅŸ.

Bu tÃ¼rden bir tanÄ±ÅŸmaya ve hatta aÅŸka hazÄ±r bile olmayan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, Ã¶nce olaya pek sÄ±cak bakmasa da sonunda o adamla tanÄ±ÅŸmaya razÄ± olmuÅŸ...

SonuÃ§: Åžimdi ilk Ã¶nce annesinin gÃ¶rÃ¼p beÄŸendiÄŸi o iÅŸ insanÄ±yla niÅŸanlandÄ± ve evlenmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

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TÄ±pkÄ± gÃ¼nlÃ¼k hayatta Ã§evrenizde de gÃ¶rebileceÄŸinize benzeyen bu tanÄ±ÅŸma ve aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Lady Gaga ile bir sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olduÄŸu iÅŸ insanÄ± Michael Polansky.

Hem sahnede hem Ã¶zel hayatÄ±nda giydiÄŸi sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± kÄ±yafetleri, seslendirdiÄŸi ÅŸarkÄ±lar, sahne ÅŸovlarÄ± ve hatta filmleriyle konuÅŸulan Lady Gaga, niÅŸanlÄ±sÄ± Polansky ile nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Vogue dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda anlattÄ±.

GerÃ§ek adÄ± Stefani Joanne Angelina Germanotta olan 38 yaÅŸÄ±ndaki Lady Gaga'nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Michael Polansky ile ilk tanÄ±ÅŸan kendisi deÄŸil annesi oldu.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n annesi Cynthia, kÄ±zÄ±nÄ±n mÃ¼stakbel kocasÄ± Michael Polansky ile bir yardÄ±m etkinliÄŸinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez ona ÅŸÃ¶yle dedi: "SanÄ±rÄ±m az Ã¶nce senin kocanla tanÄ±ÅŸtÄ±m."

Annesinin bu sÃ¶zlerine ise Lady Gaga "Ben kocamla tanÄ±ÅŸmaya hazÄ±r deÄŸilim" diye yanÄ±t verdi.

BÃ¶yle sÃ¶yledi sÃ¶ylemesine ama bir yandan da annesinin kendisine yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Michael Polansky'yi merak etmeden de duramadÄ±.

2019 yÄ±lÄ±nda gittiÄŸi bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ partisinde Polansky hakkÄ±nda onu tanÄ±yanlara bir sÃ¼rÃ¼ soru sordu.

Sonunda Polansky ile Lady Gaga tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±!

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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Polansky ile tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± o partide Ã¼Ã§ saat boyunca derin bir sohbete daldÄ±lar.

Lady Gaga, Vouge dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda Michael Polansky hakkÄ±ndaki ilk izlenimlerini de anlattÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re genÃ§ iÅŸ insanÄ±nÄ±n ona en Ã§ekici gelen yanÄ± sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ve aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ oldu. Ä°tiraf ettiÄŸine gÃ¶re Lady Gaga, daha ilk tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda Michael Polansky'nin bu Ã¶zelliklerine kelimenin tam anlamÄ±yla "vuruldu."

Uzun Ã¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±, Lady Gaga annesinin 'Kocan' dediÄŸi Michael Polansky hakkÄ±ndaki fikirlerinde ne kadar haklÄ± olduÄŸunu zaman iÃ§erisinde gÃ¶rdÃ¼ zaten.

2019'da tanÄ±ÅŸan Ã§ift, ilk buluÅŸmalarÄ±na Ã§Ä±kmadan Ã¶nce haftalarca uzun telefon sohbetleri yaptÄ±. Sonunda buluÅŸtular ve hatta Malibu'ya tatile gittiler.

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O sÃ¼reÃ§te de birbirleriyle yakÄ±nlaÅŸtÄ±lar.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±,Â Polansky ile iliÅŸkisinin nasÄ±l geliÅŸtiÄŸini de ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: " GerÃ§ekten Ã§ok Ã¶zeldi. Ä°lk genÃ§liÄŸimden bu yana hep kariyerime odaklanmÄ±ÅŸtÄ±m. O sÃ¼recin bana hediyesi ise artÄ±k iliÅŸkime tamamen odaklanabilecek duruma gelmiÅŸ olmamdÄ±."

Onu tanÄ±dÄ±kÃ§a Michael Polansky'nin bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi de Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kalbini daha fazla fethetmesine yol aÃ§tÄ±.

Bunu da "Beni tanÄ±mak isteyen,Â tamamen sevgi dolu ve destekleyici bir insanla tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±m" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

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Lady Gaga ile Michael Polansky, iliÅŸkilerinin ilerleyen sÃ¼reÃ§lerinde normal Ã§iftler gibi vakit geÃ§irdi. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere Ã§Ä±ktÄ±lar, kahve yaptÄ±lar, kÃ¶pek gezdirdiler, birlikte kitap okudular.

NiÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± "kendisini Ã§ok mutlu eden, zeki ve nazik biri" olarak tanÄ±mlayan Lady Gaga'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan da evlenme teklifi geldi.

Birlikte kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± yaparak geÃ§irdikleri bir gÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Polansky, Lady Gaga'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶ktÃ¼ ve ona evlenme teklif etti.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak iÃ§in de Ã¶yle acele etmedi.

Lady Gaga'nÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ mutluluÄŸunun mimarÄ± annesi Cynthia oldu.. DamadÄ± Michael Polansky'yi ilk gÃ¶ren o oldu. Onu kÄ±zÄ±na yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± ve tanÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in teÅŸvik etti.

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Sonunda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ gÃ¼nÃ¼ bir konser verdiÄŸi Paris OlimpiyatlarÄ± sÄ±rasÄ±nda Michael Polansky'den 'niÅŸanlÄ±m' diye sÃ¶z etti.

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BÃ¶ylece annesinin gÃ¶rÃ¼p beÄŸendi ve ideal damat adayÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Polansky ile evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ilan etmiÅŸ oldu.

Ã‡ifte yakÄ±n kaynaklarÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re Lady Gaga ile Michael PolanskyÅŸ, niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶nce ailelerine ve arkadaÅŸlarÄ±na sÃ¶yledi.

Kamuoyuna aÃ§Ä±klamak iÃ§in ise biraz daha zaman geÃ§mesini beklediler.

Lady Gaga daha Ã¶nce oyuncu Taylor Kinney ve menajer Christian Carino ile niÅŸanlanÄ±p yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de hÃ¼sranla biten iki denemenin ardÄ±ndan tam da aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± buldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, Ã§evresine de hayranlarÄ±na da Polansky hakkÄ±nda Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler sÃ¶ylÃ¼yor her fÄ±rsatta.

Her ne kadar hayat tarzlarÄ± farklÄ± olsa da kendisinin ve Polansky'nin birbirleri iÃ§in doÄŸru kiÅŸi olduklarÄ±nÄ± belirtiyor.

Lady Gaga'nÄ±n Michael Polansky hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi ÅŸu sÃ¶zler de dikkat Ã§ekici: "GerÃ§ekten karanlÄ±k bir yerdeydim. YÄ±llarca mÃ¼cadele ettim. Ama artÄ±k her ÅŸey deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mutsuzluklarÄ±mÄ± ve bunun nedenlerini gÃ¶ren birisi var. GerÃ§ekten elimi tutmaktan ve beni tanÄ±maktan korkmuyor. Hem de Ã§ok derin dÃ¼zeyde."

Lady Gaga ve niÅŸanlÄ±sÄ± Michael Polansky; 81'inci Venedik Film Festivali'nin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda da aÅŸk tablosu Ã§izdi.





ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± her fÄ±rsatta Polansky tarafÄ±ndan kendisine hediye edilen iri taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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